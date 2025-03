TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a renforcé son engagement envers l'IA responsable en devenant la première grande banque canadienne à signer le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés du gouvernement du Canada. Cette initiative souligne le dévouement de la Banque CIBC à promouvoir des pratiques éthiques en matière d'IA et à promouvoir l'innovation responsable au sein du secteur financier.

« À la Banque CIBC, nous comprenons l'incidence importante que l'intelligence artificielle peut avoir sur notre industrie et notre société, a déclaré Dave Gillespie, vice-président à la direction, Infrastructure, architecture, et modernisation, Banque CIBC. En adhérant à ce code de conduite volontaire, nous renforçons notre engagement envers le développement et le déploiement responsables de l'IA, en veillant à ce que nos systèmes d'IA soient équitables, transparents et responsables. »

Le code de conduite volontaire sur l'IA générative établit les principes clés de l'utilisation responsable des technologies d'IA, notamment :

Responsabilisation : établir des cadres de gouvernance robustes pour la surveillance de l'IA;

Équité : s'assurer que les systèmes d'IA sont conçus et mis en œuvre avec le risque de résultats biaisés atténué avant la diffusion;

Transparence : fournir des renseignements clairs et accessibles sur les systèmes d'IA et leurs répercussions;

Protection des renseignements personnels : protéger les données des clients et se conformer aux règlements sur la protection des renseignements personnels.

Comme il est énoncé dans le Rapport sur la durabilité 2024, notre base de gouvernance de l'IA se fonde sur nos principes d'IA digne de confiance, appliqués grâce au Cadre d'intelligence artificielle d'entreprise CIBC et soutenus par notre solide processus d'évaluation du risque lié à l'IA. De plus, nous avons des comités de gouvernance de l'IA composés de cadres supérieurs et de parties prenantes du risque à l'échelle de la Banque. Notre approche nous permet de tirer parti de l'IA avec des garde-fous soigneusement conçus pour soutenir l'innovation. En 2024, la Banque CIBC a lancé plusieurs programmes pilotes liés à l'IA, y compris sa plateforme IA CIBC, son Centre de connaissances et GitHub CoPilot, afin d'améliorer la productivité et le service à la clientèle.

« Notre participation à cette initiative témoigne de notre engagement continu à l'égard de l'innovation et de l'accélération responsable de notre adoption de l'IA, afin de mieux soutenir nos clients et nos collectivités, a ajouté M. Gillespie. Nous croyons que les pratiques responsables en matière d'IA sont essentielles pour établir la confiance et offrir une valeur durable. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements : Deb Rowe, [email protected], 416 586-7019