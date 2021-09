La nouvelle entente élargira considérablement le portefeuille de cartes de crédit de la Banque CIBC et stimulera une croissance de haute qualité grâce à des relations plus solides avec les clients

TORONTO, le 2 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente à long terme en vertu de laquelle elle devient l'émetteur exclusif des cartes de crédit Costco Mastercard au Canada. L'entente devrait entrer en vigueur en début d'année civile 2022.

De plus, la Banque CIBC fera l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, qui répond aux besoins de millions de Canadiens et dont les soldes dus totalisent plus de trois milliards de dollars. Mastercard demeurera le réseau de paiement exclusif pour la carte de crédit comarquée Costco au Canada et pour ce qui est de l'acceptation dans les entrepôts Costco au pays.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'orientation stratégique de la Banque CIBC de faire croître ses activités auprès des consommateurs canadiens. L'acquisition de ce portefeuille vient augmenter et diversifier de façon importante le portefeuille de cartes de crédit CIBC au niveau des primes sur les achats courants et s'ajoute à l'avantage que détient la banque en matière de cartes avec primes voyages. Cette entente avec Costco ouvrira des possibilités d'approfondir les relations avec de nouveaux clients appartenant au vaste réseau de membres de Costco qui gagne en importance.

« Nous sommes très contents de nous associer à Costco - l'une des meilleures marques au Canada, et l'une des plus connues, notamment pour la valeur inégalée qu'elle offre -, qui nous permettra de bonifier le programme de primes et d'offrir encore plus de valeur à ses membres, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Cette relation nous permet de diversifier notre portefeuille de cartes de crédit avec primes sur les achats courants et de nous tailler une meilleure part de marché dans le secteur des paiements, en plus d'approfondir nos relations de façon concrète en répondant aux besoins financiers des membres de Costco. »

Engagement envers les membres de Costco

La nouvelle carte Costco CIBC Mastercard offrira des primes avantageuses pour les achats effectués dans tous les entrepôts Costco au Canada ainsi que sur Costco.ca et servira également de carte de membre Costco. Elle pourra aussi être utilisée partout dans le monde chez les marchands qui acceptent les cartes Mastercard. Les titulaires de la carte Costco Mastercard de Capital One peuvent continuer d'utiliser leur carte actuelle jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur nouvelle carte Costco CIBC Mastercard, soit probablement en début d'année civile 2022. D'autres renseignements sur la carte et la transition seront dévoilés dans les mois à venir.

« Alors que nous cherchons à répondre aux besoins futurs de nos membres, la Banque CIBC est à notre avis en bonne position pour bonifier les avantages d'une adhésion à Costco pour les Canadiens », a souligné Joe Portera, vice-président à la direction, chef de l'exploitation, Divisions de l'Est et du Canada et chef de la diversité, Costco.

« Nos membres et les clients de la Banque CIBC s'attendent à ce que nous offrions des modes de paiement adaptés à leurs besoins. Grâce à de meilleures offres, par exemple des capacités numériques de premier plan, des fonctions spéciales et des primes plus attrayantes, nos membres auront l'embarras du choix pour tirer le maximum de leur adhésion », a déclaré Pierre Riel, vice-président principal et directeur national, Costco Canada.

« Mastercard est fière d'être le réseau de choix de Costco au Canada depuis 2014, et nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec Costco et de lancer ce nouveau programme avec la Banque CIBC, a déclaré Sasha Krstic, présidente de Mastercard Canada. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir ensemble aux titulaires de cartes Mastercard des solutions de fidélisation, des solutions numériques et des solutions de paiement de pointe ainsi que les précieux avantages auxquels ils s'attendent de la part de Mastercard et de nos partenaires. »

Points saillants de l'entente

La Banque CIBC s'attend à ce que l'acquisition du portefeuille actuel de cartes de crédit comarquées Costco soit conclue et qu'elle entre en vigueur en début d'année civile 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La Banque CIBC commencera ensuite à émettre la nouvelle carte Costco CIBC Mastercard et à accepter les nouvelles demandes, tant en ligne que dans les entrepôts de Costco Canada.

« Cet investissement renforce la dynamique que nous avons établie en mettant en œuvre notre stratégie, en nouant des relations étroites et durables avec nos clients et en faisant croître nos activités, a ajouté Mme Dottori-Attanasio. Nous avons hâte d'accueillir les membres de Costco à la Banque CIBC et nous sommes déterminés à leur offrir une excellente expérience client et à gagner davantage leur clientèle grâce à nos conseils d'expert et à nos solutions de premier plan pour les aider à passer de leurs idées à la réalité. »

La Banque CIBC est l'un des principaux émetteurs de cartes de crédit au Canada. Elle compte 30 années d'expérience en matière d'alliances de marques, notamment des campagnes à l'échelle nationale et du soutien aux détaillants. Fortement axée sur l'innovation, la Banque CIBC offre à ses clients titulaires de carte de crédit des options uniques comme l'assistant virtuel CIBC, À la loupe, une ressource personnalisée, et un plan de paiement par versements appelé MonTempo CIBC.

Pour en savoir plus sur l'entente entre la Banque CIBC et Costco, consultez cette page.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site www.cibc.com/francais et consultez les communiqués de presse.

À propos de Costco

Costco Wholesale est un détaillant mondial d'une valeur de milliards de dollars qui compte des entrepôts-clubs dans onze pays. Elle exploite 813 entrepôts à l'échelle mondiale, dont 105 au Canada. Reconnue comme un leader du commerce de détail, Costco s'engage à offrir des produits de marque de qualité au meilleur prix possible tout en se forgeant une réputation pour son éthique commerciale exceptionnelle.

Costco Wholesale emploie plus de 40 000 personnes au Canada. Son siège social canadien est situé au 415 West Hunt Club Road à Ottawa. Pour en savoir plus sur Costco, visitez le site www.Costco.ca.

À propos de Mastercard (MA à la Bourse de New York)

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à soutenir une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et à des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Notre quotient de décence oriente notre culture, ainsi que toutes les activités que nous menons au sein de notre organisation et à l'extérieur. Par notre présence dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

