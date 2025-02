TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a publié aujourd'hui une trousse d'information financière supplémentaire sommaire pour les périodes ayant pris fin les 31 octobre 2024 et 2023, afin de tenir compte des changements suivants qui sont entrés en vigueur le 1er novembre 2024 :

Nos activités de services bancaires directs de la Financière Simplii et nos activités de placement direct de Pro-Investisseurs, auparavant déclarés dans les Marchés des capitaux et les Services financiers directs, ont été intégrées aux Services bancaires personnels et PME au Canada et aux Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, Canada , respectivement;

et aux Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, , respectivement; Nos activités de services bancaires d'investissement du marché intermédiaire aux États-Unis de Cleary Gull CIBC ont été transférées des Marchés des capitaux au Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs aux États-Unis.

Bien que ces changements modifient les résultats de nos unités d'exploitation stratégiques, ils n'ont aucune incidence sur les résultats financiers consolidés de la Banque.

Les pages touchées de la trousse d'information financière supplémentaire reflétant ces changements peuvent être téléchargées à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Pour de plus amples renseignements : Relations avec les investisseurs : Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuille et les autres investisseurs qui ont besoin de renseignements financiers sont invités à communiquer avec : Geoff Weiss, vice-président principal, 416 980-5093, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : nous invitons les médias financiers, commerciaux et spécialisés à communiquer avec : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]; Tom Wallis, 416 980-4048, [email protected]