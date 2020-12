La Banque CIBC classée parmi les meilleures banques mondiales pour ce qui est des mesures relatives aux changements climatiques par le CDP

TORONTO, le 14 déc. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu la note A- du CDP (anciennement connu sous le nom de projet Carbon Disclosure). L'amélioration de cette note, qui était de B en 2019, témoigne des progrès de la CIBC en matière de performance et de rapports environnementaux. Elle place également la CIBC parmi les institutions financières canadiennes les mieux notées et parmi les banques mondiales les plus performantes.

« Cette cote reflète nos solides pratiques en matière de communication de l'information et notre engagement soutenu envers les priorités environnementales, a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques de la Banque CIBC.

Nous sommes déterminés à soutenir nos clients et nos collectivités dans leurs efforts de transition vers un avenir plus durable. »

Dans le cadre de son engagement à appuyer les initiatives de développement durable, la Banque CIBC a pris les mesures suivantes :

En 2020, elle a augmenté son objectif visant à réduire l'intensité des émissions de GES provenant de ses activités à 20 % sur huit ans (en utilisant 2018 comme point de référence).

En 2020, elle a émis une obligation verte de 500 millions de dollars américains sur cinq ans pour aider à financer des projets, des actifs et des entreprises écologiques nouveaux et existants qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques. Il s'agit notamment de l'énergie renouvelable, des bâtiments écologiques, du transport écologique, de la conservation des ressources naturelles, de la conservation de la biodiversité, de l'efficacité énergétique et de la prévention et du contrôle de la pollution.

En 2019, elle a annoncé son objectif de consacrer 150 G$ à des initiatives de financement durable et environnemental d'ici 2027.

Toujours en 2019, elle a publié le rapport d'information sur les changements climatiques intitulé « Bâtir un avenir durable », qui cadre avec le groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques.

En 2019, elle a établi de nouveaux objectifs visant à acheter 100 % de son électricité de sources renouvelables et à atteindre la carboneutralité d'ici 2024.

Pour en savoir plus sur les initiatives et le rendement de la CIBC en matière d'environnement, visitez le site Web de la CIBC sur la durabilité environnementale et consultez la réponse de notre banque au questionnaire du CDP 2020 sur les changements climatiques (en anglais).

