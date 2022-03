TORONTO, le 21 mars 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle accroît son soutien aux Ukrainiens en augmentant sa contribution financière à un total de 500 000 $ pour les efforts d'aide humanitaire en Ukraine et en améliorant l'accès aux besoins immédiats des réfugiés qui cherchent à se réinstaller au Canada, y compris le logement, la nourriture, les vêtements, l'emploi et les autres articles essentiels.

« Les Ukrainiens ont désespérément besoin de notre aide en cette période de crise, tant les personnes qui sont en danger en raison de la situation en Ukraine que celles qui se réinstallent au Canada avec leur famille, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. La communauté internationale a ouvert son cœur et son foyer aux personnes innocentes qui fuient l'Ukraine, et notre banque est déterminée à leur apporter une aide réelle aujourd'hui et à long terme. »

À l'instar d'autres situations de crise impliquant des réfugiés syriens et afghans, la Banque CIBC fournit une aide financière et un soutien sur le terrain :

Soutien financier :

Une contribution financière totale de 500 000 $, dont une aide récemment annoncée de 300 000 $ pour les organismes qui contribuent aux efforts de réinstallation au Canada . Voici certaines des organisations concernées :

. Voici certaines des organisations concernées : Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society (CUIAS)



Fondation Canada-Ukraine



Talent Beyond Boundaries

L'acceptation de dons publics réalisés par l'entremise de la Fondation CIBC pour aider les Ukrainiens dans le besoin.

L'offre de services bancaires gratuits, de cartes de crédit préapprouvées et d'une exonération des frais pour d'autres services aux Ukrainiens qui se réinstallent au Canada .

. L'exonération des frais pour les paiements par câble vers l' Ukraine .

. La provision d'une marge de crédit d'exploitation pour le Congrès mondial ukrainien et la Fondation mondiale ukrainienne pour les aider à gérer leurs besoins de financement.

Un don des employés de l'Équipe CIBC d'environ 100 000 $ à des organismes qui fournissent de l'aide humanitaire.

Soutien pour la réinstallation des réfugiés :

Outre le soutien financier, la Banque CIBC s'efforce d'aider les Ukrainiens qui quittent leur pays à se réinstaller au Canada et s'associe à divers organismes pour fournir :

des trousses de bienvenue à l'arrivée au Canada ;

; des possibilités d'emploi à la Banque CIBC et des salons de l'emploi virtuels;

du soutien aux familles ukrainiennes ayant des enfants qui ont besoin de traitements médicaux essentiels en formant des partenariats avec Meagan's Hug et l'Hospital for Sick Children (SickKids) à Toronto .

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires locaux afin de leur fournir le soutien dont ils ont besoin pour répondre aux besoins immédiats des Ukrainiens au pays et à l'étranger », a ajouté M. Dodig.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, [email protected], 416 980-2949