L'accord renforce la portée nord-américaine des activités de Marchés des capitaux de la Banque CIBC et soutient les ambitions de croissance de Loop Capital

TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a effectué un investissement stratégique dans Loop Capital, une société de services financiers dont le siège social se trouve à Chicago et qui offre des services de banque d'investissement, de courtage, de gestion d'actifs et de gestion du patrimoine à des sociétés, des municipalités, des hôpitaux, des universités, des investisseurs institutionnels ainsi qu'à des particuliers fortunés. Loop Capital a des bureaux dans 20 villes américaines, avec plus de 175 membres d'équipe dans le monde.

Cette transaction accroît les possibilités de croissance de la Banque CIBC sur le marché américain. Loop Capital a établi des relations solides dans des secteurs de croissance clés. L'investissement de la Banque CIBC dans la société permettra une plus grande collaboration pour les activités futures des clients dans des domaines comme les marchés financiers et la gestion du patrimoine. Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

« Nous sommes heureux de nous associer à Loop Capital pour élargir encore davantage les segments de clientèle et les marchés clés aux États-Unis, a déclaré Harry Culham, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux, Banque CIBC. Grâce à la solidité des relations avec les clients de Loop Capital aux États-Unis et à la solidité de nos ressources et de nos capacités opérationnelles, nous considérons qu'il s'agit d'une transaction mutuellement avantageuse qui nous permet d'accélérer la croissance de notre plateforme nord-américaine, et ce, tout en collaborant pour offrir une gamme complète de solutions de services financiers aux clients. »

À la suite de l'acquisition de PrivateBank en 2017, la Banque CIBC a complété sa quête de croissance organique en investissant dans des acquisitions avec des entreprises qui ont une culture commune et une approche axée sur le client, y compris Cleary Gull et Lowenhaupt Global Advisors en 2019, et Genève Advisors en 2017. L'annonce d'aujourd'hui est une étape supplémentaire dans l'élargissement de l'offre de produits de la banque pour les clients et dans l'accélération de la croissance aux États-Unis.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de la Banque CIBC depuis de nombreuses années et il s'agit d'un excellent moment pour continuer à saisir les occasions de croissance mutuellement bénéfiques pour nos plateformes respectives, a déclaré Jim Reynolds, président et chef de la direction de Loop Capital. De plus, la Banque CIBC et Loop partagent une même culture et un intérêt marqué pour le service à la clientèle qui nous permettra de continuer à générer de la croissance. »

En avril 2021, Loop Capital Markets s'est classée première dans les catégories Best Banking Firms for Diversity et Best Banking Firms for Women par Vault.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Loop Capital

Loop Capital est une banque d'investissement à service complet, un cabinet de courtage et de conseil qui fournit des solutions de capital créatives à des entreprises, des gouvernements et des institutions du monde entier. La réputation d'intégrité et de service de Loop Capital, conjuguée au succès de l'entreprise, lui a permis de servir un nombre croissant de clients d'un océan à l'autre et à l'échelle mondiale. L'entreprise continue de croître parce que les clients continuent de lui demander d'en faire plus pour eux. L'engagement sans compromis de l'entreprise envers l'excellence signifie que les clients obtiennent un service supérieur et ciblé dans l'ensemble de la plateforme.

