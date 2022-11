Le nouveau programme C2 Création & Collection. L'art en vedette sélectionnera deux artistes chaque année pour soutenir leurs ambitions et enrichir le paysage artistique du Canada

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un nouveau programme annuel pour les artistes émergents, le programme C2 Création & Collection. L'art en vedette (programme d'art C2), conçu pour offrir un soutien financier et des possibilités d'exposition aux Canadiens qui commencent leur carrière dans les arts.

Le programme soutiendra deux artistes émergents sur une période de six mois et leur remettra 25 000 $ plus 5 000 $ pour du matériel destiné à la création de leur série d'œuvres. À la fin de 2023, les œuvres d'art seront exposées pendant trois mois au nouveau siège social mondial de la Banque CIBC, soit la Place de la Banque CIBC.

« Les artistes éprouvent souvent des difficultés financières et ont besoin de possibilités d'exposition pour lancer leurs ambitions professionnelles, a déclaré la Dre Claudette Knight, vice-présidente, Conception et expérience du milieu de travail, Banque CIBC. Notre programme d'art C2 est conçu pour relever ces défis et appuie notre conviction que les arts font partie intégrante de l'établissement de collectivités riches, dynamiques et diversifiées. »

Aperçu du programme :

Les artistes ayant de deux à huit ans d'expérience peuvent présenter une demande.

Les deux artistes sélectionnés recevront chacun 25 000 $ CA plus 5 000 $ pour du matériel sur une période de six mois.

Au cours de la période de six mois, les deux artistes créeront une série d'œuvres qui seront exposées dans le cadre d'une exposition solo pour chaque artiste à la Place de la Banque CIBC.

Les artistes remporteront un voyage toutes dépenses payées à Toronto pour assister à une réception inaugurale.

pour assister à une réception inaugurale. Date limite pour présenter une demande : 23 h 59 (HE), le 3 janvier 2023.

La Banque CIBC invite tous les artistes qui souhaitent soumettre leur œuvre d'art à en apprendre davantage sur le programme en visitant le site https://www.cibc.com/en/about-cibc/create-and-curate.html.

