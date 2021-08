Cet engagement s'appuie sur l'élan que la banque a établi en offrant aux clients des solutions fondées sur le marché et vise à accélérer la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone

TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui son ambition d'atteindre des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles pour ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et de renforcer son engagement en matière de financement durable en fixant un objectif de 300 milliards de dollars d'ici 2030, motivée par une réponse très positive des clients et une occasion croissante sur le marché d'investir davantage dans ses initiatives de durabilité.

Afin de réaliser son ambition d'atteindre la carboneutralité, la Banque CIBC a établi des priorités clés : soutenir les clients dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, peaufiner son modèle d'exploitation, encourager les comportements des consommateurs qui réduisent les répercussions sur le climat et faire part des progrès aux parties intéressées.

Conformément à ces priorités, la Banque CIBC établira des objectifs provisoires de réduction des émissions financées et présentera des rapports sur les principaux secteurs à compter de l'exercice 2022. De plus, la Banque CIBC atteindra la carboneutralité dans ses activités d'ici la fin de 2024, y compris l'approvisionnement à 100 % en électricité provenant de sources renouvelables. La Banque CIBC encouragera également le comportement des consommateurs au moyen d'un centre des objectifs climatiques qui sera bientôt accessible sur son site Web et qui offrira des renseignements, des ressources et des conseils pour aider les clients à réduire leur incidence sur l'environnement.

« La lutte contre les changements climatiques est l'un des défis les plus importants auxquels fait face la société. Pour réussir la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone, il faut agir maintenant pour stimuler le changement et établir des objectifs clairs et mesurables afin de favoriser les progrès au fil du temps, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Accroître notre engagement à l'égard du financement durable permet à nos clients de prendre des mesures décisives pour atteindre leurs objectifs de durabilité au moyen de solutions efficaces et fondées sur le marché, et nous sommes encouragés par le solide taux de participation des clients alors que nous abordons ce problème avec une raison d'être commune. »

L'engagement d'aujourd'hui s'appuie sur le leadership dont fait preuve la Banque CIBC pour aider les clients à favoriser la durabilité :

La Banque CIBC a récemment annoncé le projet Carbone, un projet sur le marché volontaire du carbone qui fournit à l'écosystème de compensation carbone efficacité, liquidités et normes mondiales, et qui joue un rôle clé dans l'atteinte de la carboneutralité.

L'augmentation de l'objectif de financement durable de la Banque CIBC s'appuie sur la forte demande des clients à ce jour. La Banque CIBC se classe actuellement au troisième rang pour le financement du secteur de l'énergie renouvelable en Amérique du Nord, ce qui témoigne clairement des progrès réalisés pour aider les clients à réaliser leurs ambitions en matière de durabilité.

De plus, la Banque CIBC a été la première banque canadienne à se joindre au Center for Climate-Aligned Finance, qui vise à aider les entreprises clientes à trouver des solutions pratiques pour atteindre les objectifs climatiques au moyen de partenariats solides avec le secteur et les décideurs.

La Banque CIBC est aussi membre du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre associées aux prêts et aux investissements.

En 2020, la Banque CIBC a établi une obligation verte de cinq ans d'une valeur de 500 M$ US dans le but de contribuer à financer des projets, des actifs et des entreprises écologiques, nouveaux et existants, qui atténuent les risques et les effets des changements climatiques. Ce financement peut notamment être investi dans les énergies renouvelables, les bâtiments écologiques, les transports non polluants, la conservation des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, l'efficacité énergétique et la prévention et le contrôle de la pollution.

La Banque CIBC a été classée parmi les banques mondiales les plus performantes en matière de lutte contre les changements climatiques par le Carbon Disclosure Project (CDP).

Plus tôt cette année, la Banque CIBC a lancé de nouvelles Solutions d'investissement durable axées sur l'investissement responsable, et une partie des revenus qu'elle tire de la gestion de ces solutions sera versée à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques.

« L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute à ce que nous faisons déjà chaque jour à l'échelle de notre banque, c'est-à-dire adopter une approche novatrice et axée sur le client dans la gestion du défi que posent les changements climatiques et collaborer avec nos clients en vue d'un avenir à faibles émissions de carbone », a ajouté M. Dodig.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

