La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022

Les états financiers consolidés annuels audités de 2022 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais , ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2022 se trouve sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 1er déc. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2022.

« En 2022, nous avons dégagé un rendement financier solide et renforcé notre dynamique robuste à l'échelle de la banque par l'exécution de notre stratégie focalisée sur la clientèle grâce aux efforts de l'équipe CIBC, qui incarne au quotidien notre raison d'être, soit de vous aider à faire de vos idées une réalité, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. À l'aube d'un nouvel exercice, notre banque moderne axée sur les relations affiche une situation de fonds propres solide et une volonté ferme de croître dans des segments de clientèle clés, de rehausser l'expérience client et d'investir dans des facteurs de différenciation futurs procurant des avantages concurrentiels à long terme. Notre banque est bien diversifiée et résiliente, et notre capacité éprouvée à composer avec un environnement opérationnel incertain nous permettra de continuer à créer de la valeur pour nos parties intéressées et à contribuer de manière significative à un avenir plus durable », a conclu M. Dodig.

Points saillants du quatrième trimestre



T4 2022 T4 2021 T3 2022 Variation d'un

exercice à

l'autre Variation d'un

trimestre à

l'autre Produits 5 388 M$ 5 064 M$ 5 571 M$ +6 % +3 % Résultat net comme présenté 1 185 M$ 1 440 M$ 1 666 M$ -18 % -29 % Résultat net ajusté1 1 308 M$ 1 573 M$ 1 724 M$ -17 % -24 % Résultat avant impôt et provisions ajusté1 2 072 M$ 2 109 M$ 2 465 M$ -2 % -16 % Résultat dilué par action comme présenté2 1,26 $ 1,54 $ 1,78 $ -18 % -29 % Résultat dilué par action ajusté1, 2 1,39 $ 1,68 $ 1,85 $ -17 % -25 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux

porteurs d'actions ordinaires comme présenté3 10,1 % 13,4 % 14,6 %

RCP ajusté1 11,2 % 14,7 % 15,1 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires4 11,7 % 12,4 % 11,8 %



Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2022 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,13 $ par action :

une augmentation de 91 M$ (67 M$ après impôt) des provisions pour procédures judiciaires;

une charge de 37 M$ (27 M$ après impôt) liée à la consolidation de notre portefeuille de prêts immobiliers;

un montant de 27 M$ (21 M$ après impôt) au titre de l'amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions;

un montant de 12 M$ (8 M$ après impôt) au titre des coûts d'acquisition et d'intégration et ajustements selon la méthode de l'acquisition5 liés à l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2022, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 6,2 G$ et un résultat net ajusté1 de 6,6 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 6,4 G$ et un résultat net ajusté1 de 6,7 G$ pour 2021, ainsi qu'un résultat avant impôt et provisions ajusté1 de 9,4 G$, comparativement à 8,8 G$ pour 2021.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 2) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait été appliqué de manière rétroactive au cours de toutes les périodes présentées. 3) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) laquelle est fondée sur le cadre normatif du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Se reporter à la section Gestion des fonds propres du Rapport annuel 2022, disponible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 5) Les coûts d'acquisition et d'intégration sont des coûts marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, notamment la recherche d'occasions de franchisage, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la réalisation de projets, les frais de communication et les primes de bienvenue aux clients. Les ajustements selon la méthode de l'acquisition comprennent la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des créances sur cartes de crédit du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco acquises à la date d'acquisition.



Le tableau suivant présente le résumé de notre rendement en 2022 par rapport à nos principales mesures financières et cibles à moyen terme, soit d'ici les trois à cinq prochains exercices, en supposant un contexte commercial et un cycle de crédit normaux :

Mesure financière Cible de 2022 Résultats comme

présentés de 2022 Résultats ajustés de

20222 Croissance du résultat dilué

par action3 Croissance annuelle de 5 % à 10 %1 6,68 $, en baisse de 4 % par

rapport à celui de 2021 TCAC sur 3 ans4 = 6,1 % TCAC sur 5 ans = 3,5 % 7,05 $, en baisse de 2 % par

rapport à celui de 2021 TCAC sur 3 ans = 5,8 % TCAC sur 5 ans = 4,9 % Rendement des capitaux propres

(RCP)5 Au moins 15 %1 14,0 % Moyenne sur 3 ans = 13,4 % Moyenne sur 5 ans = 14,2 % 14,7 % Moyenne sur 3 ans = 14,4 % Moyenne sur 5 ans = 15,2 % Levier d'exploitation5 Positif1 (1,9) %, en baisse de 720 points

de base par rapport à celui de

2021 Moyenne sur 3 ans = (0,2) % Moyenne sur 5 ans = 0,1 % (1,9) %, en baisse de

260 points de base par rapport

à celui de 2021 Moyenne sur 3 ans = (0,6) % Moyenne sur 5 ans = 0,5 % Ratio des fonds propres de

première catégorie sous forme

d'actions ordinaires Solide réserve par rapport aux

exigences réglementaires 11,7 % Ratio de versement de dividendes5 De 40 % à 50 %1 48,8 % Moyenne sur 3 ans = 53,8 % Moyenne sur 5 ans = 51,3 % 46,3 % Moyenne sur 3 ans = 48,9 % Moyenne sur 5 ans = 47,4 % Rendement total pour

les actionnaires Surpasser le rendement de l'indice

composé S&P/TSX des banques sur

une période mobile de trois et cinq exercices 3 ans 5 ans

CIBC : 28,5 % 40,2 %

Indice composé S&P/TSX des banques : 29,0 % 40,6 %

Rendement de nos activités essentielles

Points saillants financiers de l'exercice 2022

(en millions de dollars canadiens) E2022 E2021 Variation d'un

exercice à l'autre Services bancaires personnels et PME, région du Canada





Résultat net comme présenté 2 249 $ 2 494 $ En baisse de 10 % Résultat net ajusté2 2 396 $ 2 503 $ En baisse de 4 % Résultat avant impôt et provisions2 3 934 $ 3 736 $ En hausse de 5 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 4 039 $ 3 748 $ En hausse de 8 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada





Résultat net comme présenté 1 895 $ 1 665 $ En hausse de 14 % Résultat net ajusté2 1 895 $ 1 665 $ En hausse de 14 % Résultat avant impôt et provisions2 2 598 $ 2 227 $ En hausse de 17 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 598 $ 2 227 $ En hausse de 17 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région

des États‑Unis





Résultat net comme présenté 760 $ 926 $ En baisse de 18 % Résultat net ajusté2 810 $ 976 $ En baisse de 17 % Résultat avant impôt et provisions2 1 129 $ 1 073 $ En hausse de 5 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 1 197 $ 1 141 $ En hausse de 5 %







Marchés des capitaux





Résultat net comme présenté 1 908 $ 1 857 $ En hausse de 3 % Résultat net ajusté2 1 908 $ 1 857 $ En hausse de 3 % Résultat avant impôt et provisions2 2 564 $ 2 403 $ En hausse de 7 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 564 $ 2 403 $ En hausse de 7 %

1) En fonction des résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 3) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait été appliqué de manière rétroactive au cours de toutes les périodes présentées. 4) Le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur trois ans est calculé pour la période de 2019 à 2022, et le TCAC sur cinq ans, pour la période de 2017 à 2022. 5) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.



Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales clés. En 2022, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :

les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires 1 s'établissant à 11,7 % comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres 1 , respectivement à 13,3 % et 15,3 % au 31 octobre 2022;

s'établissant à 11,7 % comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres , respectivement à 13,3 % et 15,3 % au 31 octobre 2022; le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 8,7 M$ en 2022, comparativement à 7,6 M$ en 2021;

notre rendement au chapitre du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances 2 s'établissant à 14 points de base par rapport à 16 points de base en 2021;

s'établissant à 14 points de base par rapport à 16 points de base en 2021; le ratio de liquidité à court terme 1 s'est établi à 129 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2022;

s'est établi à 129 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2022; le ratio de levier1 était de 4,4 % au 31 octobre 2022.

La Banque CIBC a annoncé une augmentation de son dividende trimestriel sur les actions ordinaires, qui est passé de 0,83 $ à 0,85 $ par action pour le trimestre prenant fin le 31 janvier 2023.

1) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport annuel 2022, disponible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . 2) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.



Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 436 M$ au quatrième trimestre, en hausse de 358 M$, ou 459 %, par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au trimestre considéré, une dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs de 217 M$ a été comptabilisée, en raison surtout de l'évolution défavorable de nos perspectives économiques, comparativement à une reprise de la provision de 34 M$ reflétant l'évolution favorable de nos perspectives économiques, partiellement contrebalancée par des mises à jour des paramètres des modèles, au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a augmenté de 107 M$, ce qui est essentiellement attribuable à Services bancaires personnels et PME, région du Canada, et à Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis.

Apporter davantage à nos collectivités

À la Banque CIBC, nous croyons que chaque idée est une possibilité. Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces, nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré :

nous nous sommes joints à plus de 45 000 Canadiens, dont près de 10 000 étaient des membres de notre équipe, en appui à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. En tout, plus de 13 M$ ont été amassés pour la promotion de programmes de recherche, de sensibilisation et de soutien dans le domaine du cancer du sein, dont plus de 2 M$ par l'Équipe CIBC;

en réponse aux nombreuses catastrophes survenues à l'échelle nationale et internationale, nous avons rapidement donné aux collectivités touchées pour les soutenir dans leurs efforts de rétablissement. La Banque CIBC a ainsi versé plus de 450 000 $ à divers organismes communautaires à la suite des ouragans Ian et Fiona, des inondations au Pakistan et de la tragédie survenue dans la Nation crie James Smith ;

et de la tragédie survenue dans la Nation crie ; la Fondation CIBC a lancé, en collaboration avec Microsoft Canada, la nouvelle Alliance pour un impact social, laquelle visera à combler les lacunes en matière de compétences numériques en offrant de nouvelles possibilités de formation et d'emploi dans le secteur des technologies et en assurant l'égalité d'accès à toutes les communautés du pays. En appui à cet objectif, la Fondation CIBC et Microsoft œuvreront de concert avec NPower Canada et La Marche des dix sous du Canada pour accélérer la formation et le perfectionnement des compétences et donner accès aux carrières dans le domaine des technologies.

Au cours de sa première année d'activité, la Fondation CIBC a versé 3,5 M$ en financement significatif, nouveau ou supplémentaire, à 68 organismes de bienfaisance du Canada.

Points saillants financiers du quatrième trimestre



Aux dates indiquées ou pour

les trois mois clos les







Aux dates indiquées ou pour

les douze mois clos les

























31 oct.

2022 31 juill.

2022

31 oct.

2021





31 oct.

2022 31 oct.

2021



Non audité











Résultats financiers (en millions de dollars)



Produits nets d'intérêts

3 185 $

3 236 $

2 980 $





12 641 $

11 459 $

Produits autres que d'intérêts

2 203



2 335



2 084







9 192



8 556



Total des produits

5 388



5 571



5 064







21 833



20 015



Dotation à la provision pour pertes sur créances

436



243



78







1 057



158



Charges autres que d'intérêts

3 483



3 183



3 135







12 803



11 535



Résultat avant impôt sur le résultat

1 469



2 145



1 851







7 973



8 322



Impôt sur le résultat

284



479



411







1 730



1 876



Résultat net

1 185 $

1 666 $

1 440 $





6 243 $

6 446 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

7



6



4







23



17



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

37



46



47







171



158



Porteurs d'actions ordinaires

1 141



1 614



1 389







6 049



6 271



Résultat net applicable aux actionnaires

1 178 $

1 660 $

1 436 $





6 220 $

6 429 $

Mesures financières



































Coefficient d'efficacité comme présenté1

64,6 %

57,1 %

61,9 %





58,6 %

57,6 %

Levier d'exploitation comme présenté1

(4,7) %

1,1 %

1,7 %





(1,9) %

5,3 %

Coefficient de pertes sur créances2

0,16 %

0,12 %

0,10 %





0,14 %

0,16 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires

comme présenté1, 3

10,1 %

14,6 %

13,4 %





14,0 %

16,1 %

Marge d'intérêts nette1

1,33 %

1,43 %

1,41 %





1,40 %

1,42 %

Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen1, 4

1,51 %

1,61 %

1,58 %





1,58 %

1,59 %

Rendement de l'actif moyen1, 4

0,50 %

0,73 %

0,68 %





0,69 %

0,80 %

Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen1, 4

0,56 %

0,83 %

0,77 %





0,78 %

0,89 %

Taux d'impôt effectif comme présenté

19,3 %

22,3 %

22,2 %





21,7 %

22,5 %

Renseignements sur les actions ordinaires



































Par action ($)5 - résultat de base

1,26 $

1,79 $

1,54 $





6,70 $

6,98 $



- résultat dilué comme présenté

1,26



1,78



1,54







6,68



6,96





- dividendes

0,830



0,830



0,730







3,270



2,920





- valeur comptable6

49,95



48,97



45,83







49,95



45,83



Cours de clôture de l'action ($)5

61,87



64,78



75,09







61,87



75,09



Nombre d'actions en circulation (en milliers)5 - moyen pondéré de base

905 120



903 742



900 937







903 312



897 906





- moyen pondéré dilué

906 533



905 618



904 055







905 684



900 365





- fin de la période

906 040



904 691



901 656







906 040



901 656



Capitalisation boursière (en millions de dollars)

56 057 $

58 606 $

67 701 $





56 057 $

67 701 $

Mesures de valeur



































Rendement total pour les actionnaires

(3,17) %

(7,57) %

4,55 %





(13,56) %

58,03 %

Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action)

5,3 %

5,1 %

3,9 %





5,3 %

3,9 %

Ratio de versement de dividendes comme présenté1

65,9 %

46,4 %

47,3 %





48,8 %

41,8 %

Ratio cours/valeur comptable

1,24



1,32



1,64







1,24



1,64



Principales mesures financières - ajustées7



































Coefficient d'efficacité ajusté8

60,9 %

55,2 %

57,8 %





56,4 %

55,4 %

Levier d'exploitation ajusté8

(5,8) %

(0,3) %

(2,8) %





(1,9) %

0,7 %

Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions

ordinaires ajusté3

11,2 %

15,1 %

14,7 %





14,7 %

16,7 %

Taux d'impôt effectif ajusté

20,1 %

22,4 %

22,5 %





21,9 %

22,7 %

Résultat dilué par action ajusté5

1,39 $

1,85 $

1,68 $





7,05 $

7,23 $

Ratio de versement de dividendes ajusté

59,5 %

44,8 %

43,2 %





46,3 %

40,3 %

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)



































Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières

239 740 $

222 183 $

218 398 $





239 740 $

218 398 $

Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances

528 657



516 595



462 879







528 657



462 879



Total de l'actif

943 597



896 790



837 683







943 597



837 683



Dépôts

697 572



678 457



621 158







697 572



621 158



Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires1

45 258



44 304



41 323







45 258



41 323



Actif moyen4

947 830



899 963



835 931







900 213



809 621



Actif productif d'intérêts moyen1, 4

834 639



796 592



747 009







799 224



721 686



Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires1, 4

44 770



43 875



40 984







43 354



38 881



Biens administrés1, 9, 10

2 854 828

2 851 405

2 963 221





2 854 828

2 963 221



Biens sous gestion1, 10

291 513

298 122

316 834





291 513

316 834



Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité11



































Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)

315 634 $

303 743 $

272 814 $





315 634 $

272 814 $

Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires12

11,7 %

11,8 %

12,4 %





11,7 %

12,4 %

Ratio des fonds propres de première catégorie12

13,3 %

13,2 %

14,1 %





13,3 %

14,1 %

Ratio du total des fonds propres12

15,3 %

15,3 %

16,2 %





15,3 %

16,2 %

Ratio de levier

4,4 %

4,3 %

4,7 %





4,4 %

4,7 %

Ratio de liquidité à court terme (LCR)13

129 %

123 %

127 %





s. o.



s. o.



Ratio de liquidité à long terme (NSFR)

118 %

117 %

118 %





118 %

118 %

Autres renseignements



































Équivalents temps plein

50 427



49 505



45 282







50 427



45 282





1) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2022, disponible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . 2) Ratio obtenu en divisant la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, déduction faite de la provision pour pertes sur créances. 3) Annualisé. 4) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 5) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait été appliqué de manière rétroactive au cours de toutes les périodes présentées. 6) Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires divisés par le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation à la fin de la période. 7) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés. 8) Calculé sur une base d'imposition équivalente (BIE). 9) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 2 258,1 G$ (2 241,6 G$ au 31 juillet 2022 et 2 341,1 G$ au 31 octobre 2021). 10) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 11) L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme et le ratio de liquidité à long terme, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité du Rapport annuel 2022, disponibles sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . 12) Les ratios reflètent les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues annoncées par le BSIF le 27 mars 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19. 13) Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué. s. o. Sans objet.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

31 oct.

2022



31 juill.

2022



31 oct.

2021

Produits

2 262 $

2 321 $

2 128 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

158



136



87



Prêts productifs

147



64



77

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

305



200



164

Charges autres que d'intérêts

1 313



1 313



1 152

Résultat avant impôt sur le résultat

644



808



812

Impôt sur le résultat

173



213



215

Résultat net

471 $

595 $

597 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

471 $

595 $

597 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

1 720 $

1 767 $

1 542 $

Produits autres que d'intérêts1

542



554



586





2 262 $

2 321 $

2 128 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

2,19 %

2,29 %

2,17 % Coefficient d'efficacité

58,0 %

56,6 %

54,1 % Levier d'exploitation

(7,7) %

(4,7) %

(0,4) % Rendement des capitaux propres4

22,1 %

28,1 %

35,9 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

8 437 $

8 387 $

6 608 $ Équivalents temps plein

13 840



13 576



12 629





Le résultat net pour le trimestre a été de 471 M$, en baisse de 126 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2021. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 968 M$, en baisse de 20 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2021, en raison de l'augmentation des charges, compensée en partie par la hausse des produits.

Les produits ont atteint 2 262 M$, en hausse de 134 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2021, principalement en raison de la progression des produits nets d'intérêts, laquelle découle surtout de la croissance des volumes de dépôts et d'actifs, en lien notamment avec l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, le tout en partie contrebalancé par la baisse des produits autres que d'intérêts.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 2 points de base, en lien essentiellement avec la hausse des marges sur les dépôts et l'incidence de l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, le tout partiellement contrebalancé par la baisse des marges sur les prêts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 305 M$, en hausse de 141 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2021, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs, laquelle découle de l'évolution défavorable de nos perspectives économiques, et d'une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux sous l'effet d'un accroissement des radiations et de la hausse de la dotation à la provision reflétant une augmentation des prêts considérés comme douteux.

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 1 313 M$, en hausse de 161 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021, ce qui découle surtout de l'accroissement des dépenses liées aux initiatives stratégiques, dont l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, ainsi que de la progression des salaires du personnel.

1) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit-segment de clientèle‑canal de distribution. 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2022, disponible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada



31 oct.

2022



31 juill.

2022

31 oct.

2021

En millions de dollars, pour les trois mois clos les



Produits



















Groupe Entreprises

601 $

604 $

489 $

Gestion des avoirs

715



734



751

Total des produits

1 316



1 338



1 240

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

14



9



6



Prêts productifs

7



1



(11)

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

21



10



(5)

Charges autres que d'intérêts

658



670



646

Résultat avant impôt sur le résultat

637



658



599

Impôt sur le résultat

168



174



157

Résultat net

469 $

484 $

442 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

469 $

484 $

442 $ Total des produits



















Produits nets d'intérêts

452 $

442 $

352 $

Produits autres que d'intérêts1

864



896



888







1 316 $

1 338 $

1 240 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen2, 3

3,38 %

3,40 %

3,28 % Coefficient d'efficacité

50,0 %

50,1 %

52,0 % Levier d'exploitation

4,1 %

2,4 %

1,1 % Rendement des capitaux propres4

21,6 %

22,8 %

24,9 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis4

8 598 $

8 423 $

7 039 $ Équivalents temps plein

5 711



5 668



5 241





Le résultat net pour le trimestre a été de 469 M$, en hausse de 27 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2021. Le résultat avant impôt et provisions ajusté4 a été de 658 M$, en hausse de 64 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2021, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 1 316 M$, en hausse de 76 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2021, en lien essentiellement avec la hausse des produits nets d'intérêts liée à la croissance des volumes de prêts, l'accroissement des marges sur les dépôts découlant du contexte de hausse des taux d'intérêt et la progression des honoraires dans Groupe Entreprises. Les produits de Gestion des avoirs ont reculé en raison de l'incidence de la dépréciation des marchés sur les biens sous gestion et les biens administrés et de la diminution des produits tirés des commissions liée au recul des activités des clients, le tout en partie compensé par l'incidence de l'accroissement des volumes et des taux avantageux dans les services bancaires privés.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 10 points de base, en lien surtout avec la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancée par le recul des marges sur les prêts.

Au trimestre considéré, une dotation à la provision pour pertes sur créances de 21 M$ a été comptabilisée, en raison surtout d'une évolution défavorable de nos perspectives économiques et de la dotation à la provision pour pertes sur un petit nombre de prêts douteux, comparativement à une reprise de la provision de 5 M$ découlant essentiellement de l'évolution favorable de nos perspectives économiques au quatrième trimestre de 2021.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 658 M$, en hausse de 12 M$, par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021, ce qui est principalement attribuable à la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques et à la progression des salaires du personnel.

1) Incluent les produits intersectoriels, qui représentent les commissions de vente internes et la répartition des produits selon le modèle de gestion de la répartition selon le responsable du produit-segment de clientèle‑canal de distribution. 2) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 3) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2022, disponible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 4) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis, en dollars canadiens

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

31 oct.

2022



31 juill.

2022



31 oct.

2021

Produits



















Groupe Entreprises

432 $

388 $

366 $

Gestion des avoirs1

221



216



196

Total des produits2

653



604



562

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

34



15



8



Prêts productifs

66



20



(59)

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

100



35



(51)

Charges autres que d'intérêts

356



334



296

Résultat avant impôt sur le résultat

197



235



317

Impôt sur le résultat

36



42



61

Résultat net

161 $

193 $

256 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

161 $

193 $

256 $ Total des produits2



















Produits nets d'intérêts

466 $

415 $

368 $

Produits autres que d'intérêts

187



189



194







653 $

604 $

562 $ Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen3, 4

3,49 %

3,36 %

3,48 % Coefficient d'efficacité

54,5 %

55,3 %

52,5 % Rendement des capitaux propres5

5,8 %

7,3 %

11,2 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis5

11 015 $

10 534 $

9 085 $ Équivalents temps plein

2 472



2 395



2 170



Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs,

région des États-Unis, en dollars américains

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

31 oct.

2022



31 juill.

2022



31 oct.

2021

Produits



















Groupe Entreprises

320 $

304 $

293 $

Gestion des avoirs1

163



169



155

Total des produits2

483



473



448

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

25



12



7



Prêts productifs

51



16



(47)

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

76



28



(40)

Charges autres que d'intérêts

264



261



235

Résultat avant impôt sur le résultat

143



184



253

Impôt sur le résultat

27



32



49

Résultat net

116 $

152 $

204 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

116 $

152 $

204 $ Total des produits2



















Produits nets d'intérêts

346



325



293



Produits autres que d'intérêts

137



148



155





483



473



448

Levier d'exploitation

(4,1) %

(9,3) %

(1,9) %



Le résultat net pour le trimestre a été de 161 M$ (116 M$ US), en baisse de 95 M$ (baisse de 88 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2021. Le résultat avant impôt et provisions ajusté5 a été de 314 M$ (232 M$ US), en hausse de 32 M$ (hausse de 6 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2021, en raison de l'augmentation des produits nets d'intérêts, partiellement contrebalancée par la baisse des produits tirés des honoraires.

Les produits ont atteint 483 M$ US, en hausse de 35 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2021, en lien principalement avec l'augmentation des volumes de prêts et de dépôts et l'incidence de la hausse des taux d'intérêt, le tout en partie contrebalancé par la diminution des frais de gestion d'actifs.

La marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen a augmenté de 1 point de base, en lien essentiellement avec la hausse des marges sur les dépôts, partiellement contrebalancée par la baisse des marges sur les prêts et la diminution des frais de remboursement des prêts en vertu du Programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program) des États-Unis.

Au trimestre considéré, une dotation à la provision pour pertes sur créances de 76 M$ US a été comptabilisée, en raison surtout d'une évolution défavorable de nos perspectives économiques, de la mise à jour des paramètres des modèles, d'une migration du crédit désavantageuse et d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux attribuable aux secteurs de l'immobilier, de la construction et du pétrole et du gaz. Les résultats du quatrième trimestre de 2021 reflètent une reprise de la provision pour pertes sur créances de 40 M$ US découlant d'une évolution favorable de nos perspectives économiques, attribuable à la reprise qui a suivi la pandémie de COVID-19, et d'une migration avantageuse du crédit.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 264 M$ US, en hausse de 29 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021, en raison surtout de l'augmentation des salaires du personnel et de la hausse des dépenses liées aux investissements dans les activités et les infrastructures.

1) Comprend les produits attribuables au programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program ou PPP) aux États-Unis. 2) Comprenait des produits de 2 M$ (1 M$ US) liés à la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des prêts acquis à la date d'acquisition de The PrivateBank pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 (1 M$ (1 M$ US) pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 et 3 M$ (3 M$ US) pour le trimestre clos le 31 octobre 2021). 3) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 4) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2022, disponible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 5) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux

En millions de dollars, pour les trois mois clos les

31 oct.

2022



31 juill.

2022



31 oct.

2021

Produits



















Marchés CIBC, réseau mondial

463 $

512 $

420 $

Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement

440



432



382



Services financiers directs

279



255



210

Total des produits1

1 182



1 199



1 012

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances



















Prêts douteux

(5)



(15)



-



Prêts productifs

4



6



(34)

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

(1)



(9)



(34)

Charges autres que d'intérêts

656



593



528

Résultat avant impôt sur le résultat

527



615



518

Impôt sur le résultat1

149



168



140

Résultat net

378 $

447 $

378 $ Résultat net applicable aux :



















Actionnaires

378 $

447 $

378 $ Coefficient d'efficacité

55,4 %

49,5 %

52,2 % Levier d'exploitation

(7,1) %

(7,2) %

(7,2) % Rendement des capitaux propres2

15,8 %

19,3 %

19,7 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2

9 522 $

9 200 $

7 632 $ Équivalents temps plein

2 384



2 410



2 225



Le résultat net comme présenté pour le trimestre a été de 378 M$, comparativement à un résultat net comme présenté de 378 M$ au quatrième trimestre de 2021. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a augmenté de 42 M$, ou 9 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2021, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 1 182 M$, en hausse de 170 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2021. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial, ont augmenté en raison de la hausse des produits tirés des opérations de change et de la négociation de titres à revenu fixe, en partie contrebalancée par la diminution des produits tirés de la négociation de dérivés sur actions. Dans les Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, la hausse des produits tirés des services financiers aux entreprises et des services consultatifs a été en partie contrebalancée par la baisse des activités de souscription de titres de créance et de participation. Les produits de Services financiers directs ont augmenté en raison de la hausse des produits tirés de Simplii Financial.

La reprise de la provision pour pertes sur créances a diminué de 33 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2021, en lien essentiellement avec une évolution favorable de nos perspectives économiques au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 656 M$, en hausse de 128 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021, en raison surtout de l'augmentation des salaires du personnel et des investissements réalisés dans les initiatives de gestion stratégiques.

1) Les produits et l'impôt sur le résultat de Marchés des capitaux sont présentés sur une BIE. Des montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 51 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 (48 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 et 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021). 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres



31 oct.

2022 31 juill.

2022

31 oct.

2021

En millions de dollars, pour les trois mois clos les



Produits

















Services bancaires internationaux

220 $ 189 $

180 $

Divers

(245)

(80)



(58)

Total des produits1

(25)

109



122

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

















Prêts douteux

18

11



11



Prêts productifs

(7)

(4)



(7)

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances

11

7



4

Charges autres que d'intérêts

500

273



513

Perte avant impôt sur le résultat

(536)

(171)



(395)

Impôt sur le résultat1

(242)

(118)



(162)

Perte nette

(294) $ (53) $

(233) $ Résultat net (perte nette) applicable aux :

















Participations ne donnant pas le contrôle

7 $ 6 $

4 $

Actionnaires

(301)

(59)



(237)

Équivalents temps plein

26 020

25 456



23 017



La perte nette pour le trimestre s'est chiffrée à 294 M$, comparativement à une perte nette de 233 M$ au quatrième trimestre de 2021. La perte avant impôt et provisions ajustée2 a augmenté de 155 M$, ou 65 %, par rapport à celle du quatrième trimestre de 2021, en raison de la diminution des produits, compensée en partie par la baisse des charges.

Les produits ont reculé de 147 M$ comparativement à ceux du quatrième trimestre de 2021, en lien avec la diminution des produits de trésorerie, partiellement compensée par la hausse des produits tirés de CIBC FirstCaribbean, laquelle est attribuable à l'incidence de l'écart de conversion des monnaies étrangères, à la progression des marges sur produits et à l'accroissement des volumes et des honoraires.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a augmenté de 7 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2021, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs se rapportant à CIBC FirstCaribbean.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 500 M$, en baisse de 13 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021. Les charges autres que d'intérêts ajustées2 ont été de 369 M$, en hausse de 8 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2021, en lien principalement avec une hausse des coûts liés aux cessations d'emploi et une augmentation des dépenses dans CIBC FirstCaribbean, le tout en partie compensé par une baisse des coûts de soutien du siège social non répartis.

L'économie d'impôt a augmenté de 80 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2021, en raison surtout d'une perte plus importante.

1) Les produits et l'impôt sur le résultat de Marchés des capitaux sont présentés sur une BIE. Des montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 51 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 (48 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 et 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021). 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Bilan consolidé

En millions de dollars canadiens, aux 31 octobre

2022



2021

ACTIF











Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques

31 535 $

34 573 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

32 326



22 424

Valeurs mobilières



175 879



161 401

Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

15 326



12 368

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

69 213



67 572

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation

269 706



251 526

Prêts personnels

45 429



41 897

Cartes de crédit

16 479



11 134

Prêts aux entreprises et aux gouvernements

188 542



150 213

Provision pour pertes sur créances

(3 073)



(2 849)









517 083



451 921

Divers











Dérivés

43 035



35 912

Engagements de clients en vertu d'acceptations

11 574



10 958

Immobilisations corporelles

3 377



3 286

Goodwill

5 348



4 954

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

2 592



2 029

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence

632



658

Actif d'impôt différé

480



402

Autres actifs

35 197



29 225









102 235



87 424









943 597 $

837 683 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES











Dépôts











Particuliers

232 095 $

213 932 $ Entreprises et gouvernements

397 188



344 388

Banques

22 523



20 246

Emprunts garantis

45 766



42 592









697 572



621 158

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

15 284



22 790

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

4 853



2 463

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

77 171



71 880

Divers











Dérivés

52 340



32 101

Acceptations

11 586



10 961

Passif d'impôt différé

45



38

Autres passifs

28 072



24 923









92 043



68 023

Titres secondaires

6 292



5 539

Capitaux propres











Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

4 923



4 325

Actions ordinaires

14 726



14 351

Surplus d'apport

115



110

Résultats non distribués

28 823



25 793

Cumul des autres éléments du résultat global

1 594



1 069

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires

50 181



45 648

Participations ne donnant pas le contrôle

201



182

Total des capitaux propres

50 382



45 830









943 597 $

837 683 $

Compte de résultat consolidé



Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les











31 oct.

2022

31 juill.

2022

31 oct.

2021





31 oct.

2022

31 oct.

2021



En millions de dollars, sauf indication contraire















Produits d'intérêts1



































Prêts

5 806 $

4 449 $

3 103 $





16 874 $

12 150 $

Valeurs mobilières

1 243



884



527







3 422



2 141



Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres

669



308



75







1 175



319



Dépôts auprès d'autres banques

474



159



32







708



131







8 192



5 800



3 737







22 179



14 741



Charges d'intérêts



































Dépôts

4 177



2 123



612







7 887



2 651



Valeurs vendues à découvert

121



103



61







380



236



Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres

564



252



42







943



208



Titres secondaires

84



55



29







203



122



Divers

61



31



13







125



65







5 007



2 564



757







9 538



3 282



Produits nets d'intérêts

3 185



3 236



2 980







12 641



11 459



Produits autres que d'intérêts



































Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation

143



120



151







557



713



Frais sur les dépôts et les paiements

221



222



216







880



797



Commissions sur crédit

331



324



295







1 286



1 152



Honoraires d'administration de cartes

102



98



125







437



460



Honoraires de gestion de placements et de garde

428



435



441







1 760



1 621



Produits tirés des fonds communs de placement

418



430



469







1 776



1 772



Produits tirés des assurances, nets des réclamations

80



94



87







351



358



Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières

79



87



101







378



426



Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la

juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net





































309



318



82







1 172



607



Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le

biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût

amorti, montant net





































(6)



6



22







35



90



Produits tirés des opérations de change autres que de négociation

25



76



50







242



276



Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

9



11



11







47



55



Divers

64



114



34







271



229







2 203



2 335



2 084







9 192



8 556



Total des produits

5 388



5 571



5 064







21 833



20 015



Dotation à la provision pour pertes sur créances

436



243



78







1 057



158



Charges autres que d'intérêts



































Salaires et avantages du personnel

1 897



1 767



1 669







7 157



6 450



Frais d'occupation

253



192



327







853



916



Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau

598



606



552







2 297



2 030



Communications

89



90



76







352



318



Publicité et expansion des affaires

101



90



87







334



237



Honoraires

82



76



95







313



277



Taxes d'affaires et taxes sur le capital

33



30



28







123



111



Divers

430



332



301







1 374



1 196







3 483



3 183



3 135







12 803



11 535



Résultat avant impôt sur le résultat

1 469



2 145



1 851







7 973



8 322



Impôt sur le résultat

284



479



411







1 730



1 876



Résultat net

1 185 $

1 666 $

1 440 $





6 243 $

6 446 $

Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

7 $

6 $

4 $





23 $

17 $



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de

capitaux propres

37 $

46 $

47 $





171 $

158 $



Porteurs d'actions ordinaires

1 141



1 614



1 389







6 049



6 271



Résultat net applicable aux actionnaires

1 178 $

1 660 $

1 436 $





6 220 $

6 429 $

Résultat par action (en dollars)2





































De base

1,26 $

1,79 $

1,54 $





6,70 $

6,98 $



Dilué

1,26



1,78



1,54







6,68



6,96



Dividendes par action ordinaire (en dollars)2

0,83



0,83



0,73







3,27



2,92





1) Comprennent des produits d'intérêts de 7,6 G$, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 (5,2 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 et 3,4 G$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021). 2) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d'actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le nombre d'actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés pour refléter le fractionnement d'actions, comme s'il avait été appliqué de manière rétroactive au cours de toutes les périodes présentées.

État du résultat global consolidé







Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct.

2022 31 juill.

2022 31 oct.

2021



31 oct.

2022 31 oct.

2021

En millions de dollars





Résultat net

1 185 $ 1 666 $ 1 440 $



6 243 $ 6 446 $ Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet

d'un reclassement subséquent en résultat net





















































Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

2 691

(136)

(301)





4 043

(2 610)



Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

établissements à l'étranger

(1 510)

81

172





(2 290)

1 495









1 181

(55)

(129)





1 753

(1 115)



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs évaluées à la JVAERG

(107)

(104)

(33)





(784)

(50)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

5

(5)

(15)





(25)

(66)









(102)

(109)

(48)





(809)

(116)



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(488)

(121)

(187)





(1 351)

178



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

50

248

32





552

(315)





(438)

127

(155)





(799)

(137)

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient

pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

(198)

(32)

254





198

917



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























40

75

17





262

12



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(5)

(84)

30





(35)

100









(163)

(41)

301





425

1 029

































Total des autres éléments du résultat global1

478

(78)

(31)





570

(339)

Résultat global

1 663 $ 1 588 $ 1 409 $



6 813 $ 6 107 $ Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

7 $ 6 $ 4 $



23 $ 17 $

Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres

37 $ 46 $ 47 $



171 $ 158 $

Porteurs d'actions ordinaires

1 619

1 536

1 358





6 619

5 932

Résultat global applicable aux actionnaires

1 656 $ 1 582 $ 1 405 $



6 790 $ 6 090 $

1) Comprend des pertes de 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 (pertes de 43 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2022 et pertes de 9 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021) ayant trait à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.







Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



















31 oct.

2022 31 juill.

2022 31 oct.

2021



31 oct.

2022 31 oct.

2021

En millions de dollars





(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des

autres éléments du résultat global

























Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Écart de change, montant net



























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger

(91) $ 5 $ 11 $



(136) $ 45 $

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture d'investissements dans des

établissements à l'étranger

82

(5)

(10)





131

(53)









(9)

-

1





(5)

(8)



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG



























Profits nets (pertes nettes) sur les valeurs évaluées à la JVAERG

15

12

5





160

(11)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(2)

2

5





9

23









13

14

10





169

12



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie



























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

174

43

66





482

(64)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes

(18)

(88)

(11)





(197)

112







156

(45)

55





285

48

Éléments qui ne peuvent faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

44

12

(74)





(97)

(311)



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit





























(14)

(27)

(6)





(93)

(4)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

2

28

(10)





9

(34)









32

13

(90)





(181)

(349)









































192 $ (18) $ (24) $



268 $ (297) $

État des variations des capitaux propres consolidé



Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les

















31 oct. 2022

31 juill. 2022

31 oct. 2021





31 oct. 2022

31 oct. 2021

En millions de dollars















Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

























Solde au début de la période

4 325 $ 4 325 $ 3 575 $



4 325 $ 3 575 $ Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité

600

800

750





1 400

750

Rachat d'actions privilégiées

-

(800)

-





(800)

-

Actions autodétenues

(2)

-

-





(2)

-

Solde à la fin de la période

4 923 $ 4 325 $ 4 325 $



4 923 $ 4 325 $ Actions ordinaires

























Solde au début de la période

14 643 $ 14 545 $ 14 252 $



14 351 $ 13 908 $ Émission d'actions ordinaires

81

95

99





401

458

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-





(29)

-

Actions autodétenues

2

3

-





3

(15)

Solde à la fin de la période

14 726 $ 14 643 $ 14 351 $



14 726 $ 14 351 $ Surplus d'apport

























Solde au début de la période

107 $ 115 $ 117 $



110 $ 117 $ Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en

instruments de capitaux propres

9

3

2





24

19

Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées

en instruments de capitaux propres

(1)

(11)

(14)





(20)

(43)

Divers

-

-

5





1

17

Solde à la fin de la période

115 $ 107 $ 110 $



115 $ 110 $ Résultats non distribués

























Solde au début de la période

28 439 $ 27 567 $ 25 055 $



25 793 $ 22 119 $ Résultat net applicable aux actionnaires

1 178

1 660

1 436





6 220

6 429

Dividendes et distributions



























Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres

(37)

(46)

(47)





(171)

(158)



Actions ordinaires

(752)

(750)

(657)





(2 954)

(2 622)

Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-





(105)

-

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés

du cumul des autres éléments du résultat global

(1)

9

9





45

27

Divers

(4)

(1)

(3)





(5)

(2)

Solde à la fin de la période

28 823 $ 28 439 $ 25 793 $



28 823 $ 25 793 $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

























Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire

l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Écart de change, montant net



























Solde au début de la période

630 $ 685 $ 187 $



58 $ 1 173 $

Variation nette de l'écart de change

1 181

(55)

(129)





1 753

(1 115)



Solde à la fin de la période

1 811 $ 630 $ 58 $



1 811 $ 58 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG



























Solde au début de la période

(514) $ (405) $ 241 $



193 $ 309 $

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG

(102)

(109)

(48)





(809)

(116)



Solde à la fin de la période

(616) $ (514) $ 193 $



(616) $ 193 $

Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie



























Solde au début de la période

(224) $ (351) $ 292 $



137 $ 274 $

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie

(438)

127

(155)





(799)

(137)



Solde à la fin de la période

(662) $ (224) $ 137 $



(662) $ 137 $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient

pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net



























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies

























Solde au début de la période

1 030 $ 1 062 $ 380 $



634 $ (283) $

Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies

(198)

(32)

254





198

917



Solde à la fin de la période

832 $ 1 030 $ 634 $



832 $ 634 $

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des

passifs désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit























Solde au début de la période

194 $ 119 $ (45) $



(28) $ (40) $

Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit

40

75

17





262

12



Solde à la fin de la période

234 $ 194 $ (28) $



234 $ (28) $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG



























Solde au début de la période

(1) $ 92 $ 54 $



75 $ 2 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

(5)

(84)

30





(35)

100



Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

reclassé(e)s en résultats non distribués

1

(9)

(9)





(45)

(27)



Solde à la fin de la période

(5) $ (1) $ 75 $



(5) $ 75 $ Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat

1 594 $ 1 115 $ 1 069 $



1 594 $ 1 069 $ Participations ne donnant pas le contrôle

























Solde au début de la période

195 $ 193 $ 177 $



182 $ 181 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

7

6

4





23

17

Dividendes

(2)

(2)

(6)





(8)

(9)

Divers

1

(2)

7





4

(7)

Solde à la fin de la période

201 $ 195 $ 182 $



201 $ 182 $ Capitaux propres à la fin de la période

50 382 $ 48 824 $ 45 830 $



50 382 $ 45 830 $

Tableau des flux de trésorerie consolidé









Pour les trois mois

clos les





Pour les douze mois

clos les













31 oct. 2022

31 juill. 2022

31 oct. 2021







31 oct. 2022

31 oct. 2021



En millions de dollars



















Flux de trésorerie d'exploitation





























Résultat net

1 185 $ 1 666 $ 1 440 $





6 243 $ 6 446 $

Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d'exploitation :































Dotation à la provision pour pertes sur créances

436

243

78







1 057

158





Amortissement et perte de valeur1

278

260

287







1 047

1 017





Charge au titre des options sur actions et des actions subalternes

9

3

2







24

19





Impôt différé

(118)

(31)

(11)







(46)

(41)





Pertes (profits) sur titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

6

(6)

(22)







(35)

(90)





Pertes nettes (profits nets) à la cession de terrains, de bâtiments et de matériel

3

(9)

-







(6)

-





Autres éléments hors caisse, montant net

(786)

(278)

470







(1 126)

927





Variations nettes des actifs et des passifs d'exploitation

































Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

(12 942)

7 868

(2 362)







(9 902)

(3 437)







Prêts, nets des remboursements

(13 188)

(14 320)

(14 462)







(65 000)

(46 883)







Dépôts, nets des retraits

20 188

9 169

18 948







74 511

47 521







Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

(4 895)

1 209

975







(7 506)

6 827







Intérêts courus à recevoir

(532)

(188)

(170)







(959)

46







Intérêts courus à payer

839

222

114







1 228

(419)







Actifs dérivés

(6 740)

10 382

(1 546)







(7 073)

(3 172)







Passifs dérivés

12 991

(5 515)

2 797







20 622

1 582







Valeurs mobilières évaluées à la JVRN

3 718

(3 061)

(191)







4 949

(9 552)







Autres actifs et passifs évalués/désignés à la JVRN

2 173

3 438

6 081







9 404

7 277







Impôt exigible

171

69

37







(809)

543







Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

1 554

205

(1 148)







2 390

639







Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

13 233

(3 131)

1 533







3 680

(2 248)







Garanties au comptant au titre de valeurs empruntées

(49)

(654)

928







(2 958)

(3 821)







Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

(9 078)

4 154

(4 662)







(1 641)

(1 977)







Divers, montant net

409

(3 747)

(812)







(5 379)

(4 694)













8 865

7 948

8 304







22 715

(3 332)



Flux de trésorerie de financement





























Émission de titres secondaires

-

-

-







1 000

1 000



Remboursement/rachat/échéance de titres secondaires

(2)

-

-







(2)

(1 008)



Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité,

nette des frais liés à l'émission

597

798

748







1 395

748



Rachat d'actions privilégiées

-

(800)

-







(800)

-



Émission d'actions ordinaires au comptant

40

44

51







228

284



Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-







(134)

-



Vente (achat) d'actions autodétenues, montant net

-

3

-







1

(15)



Dividendes et distributions versés

(750)

(755)

(670)







(2 972)

(2 649)



Remboursement des obligations locatives

(86)

(81)

(82)







(326)

(305)













(201)

(791)

47







(1 610)

(1 945)



Flux de trésorerie d'investissement





























Achat de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

(16 689)

(13 782)

(15 249)







(70 954)

(49 896)



Produit de la vente de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

6 298

4 679

5 748







23 183

23 917



Produit à l'échéance de titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

7 555

7 410

5 780







27 574

23 312



Acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco

(7)

-

-







(3 085)

-



Vente (achat) d'immobilisations corporelles, de logiciels et d'autres immobilisations incorporelles,

montant net

(392)

(272)

(270)







(1 109)

(839)













(3 235)

(1 965)

(3 991)







(24 391)

(3 506)



Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et les dépôts non productifs

d'intérêts auprès d'autres banques

156

(10)

(21)







248

(175)



Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des dépôts non productifs

d'intérêts auprès d'autres banques au cours de la période































5 585

5 182

4 339







(3 038)

(8 958)



Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques au début de la période

25 950

20 768

30 234







34 573

43 531



Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques à la fin de nula période2

31 535 $ 25 950 $ 34 573 $





31 535 $ 34 573 $

Intérêts versés au comptant

4 168 $ 2 342 $ 643 $





8 310 $ 3 701 $

Intérêts reçus au comptant

7 368

5 349

3 363







20 120

13 890



Dividendes reçus au comptant

292

263

204







1 100

897



Impôt sur le résultat payé au comptant

231

441

385







2 585

1 374