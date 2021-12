La Banque CIBC annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Les états financiers consolidés annuels audités de 2021 de la Banque CIBC et le rapport de gestion s'y rattachant seront disponibles aujourd'hui à l'adresse www.cibc.com/francais, ainsi que le rapport d'information financière et le rapport sur les fonds propres réglementaires supplémentaires qui comprennent l'information financière du quatrième trimestre. Notre Rapport annuel 2021 se trouve sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

TORONTO, le 2 déc.2021 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2021.

« En 2021, nous avons dégagé un solide rendement financier caractérisé par la croissance de l'ensemble de nos unités d'exploitation stratégiques alors que tous les membres de notre équipe se sont consacrés à aider nos clients à réaliser leurs idées, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Avec comme toile de fond la pandémie mondiale en cours, notre Banque a continué d'investir pour préparer l'avenir, notamment en développant sa plateforme et ses capacités aux États-Unis, en accélérant la croissance de ses services aux consommateurs canadiens ainsi qu'en réalisant des investissements essentiels dans la technologie infonuagique et d'autres capacités qui nous permettront d'en faire plus pour nos clients en 2022 et dans les années subséquentes. Nous avons également lancé notre nouvelle marque, qui est à la fois l'expression de la Banque que nous avons bâtie en incarnant notre raison d'être et le symbole des possibilités qui nous attendent. Au moment d'entreprendre ce nouvel exercice financier, notre solide situation de fonds propres, le dynamisme manifeste de l'ensemble de nos activités et l'engagement total de notre équipe nous placent dans une position propice à la croissance, tandis que nous contribuons à la création d'un avenir équitable et durable pour nos clients, nos collectivités et notre planète. »

Points saillants du quatrième trimestre



T4 2021 T4 2020 T3 2021 Variation d'un exercice à l'autre Variation d'un trimestre à l'autre Résultat net comme présenté 1 440 M$ 1 016 M$ 1 730 M$ +42 % -17 % Résultat net ajusté1 1 573 M$ 1 280 M$ 1 808 M$ +23 % -13 % Résultat dilué par action comme présenté 3,07 $ 2,20 $ 3,76 $ +40 % -18 % Résultat dilué par action ajusté1 3,37 $ 2,79 $ 3,93 $ +21 % -14 % Rendement des capitaux propres (RCP) applicables aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté2 13,4 % 10,7 % 17,1 %

RCP ajusté1, 2 14,7 % 13,5 % 17,9 % Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires2 12,4 % 12,1 % 12,3 %

Les résultats de la Banque CIBC pour le quatrième trimestre de 2021 ont été touchés par les éléments d'importance suivants qui, regroupés, ont donné lieu à une incidence négative de 0,30 $ par action :

une charge de 109 M$ (80 M$ après impôt) liée à la consolidation de notre portefeuille de prêts immobiliers;

une augmentation de 40 M$ (29 M$ après impôt) des provisions pour procédures judiciaires;

un montant de 19 M$ (15 M$ après impôt) au titre de l'amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions;

un montant de 12 M$ (9 M$ après impôt) au titre des coûts de transaction et d'intégration3 associés à l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco.

Pour l'exercice clos le 31 octobre 2021, la Banque CIBC a présenté un résultat net de 6,4 G$ et un résultat net ajusté1 de 6,7 G$, par rapport à un résultat net comme présenté de 3,8 G$ et un résultat net ajusté1 de 4,4 G$ pour 2020.

Le tableau suivant présente le résumé de notre rendement en 2021 par rapport à nos principales mesures financières et cibles à moyen terme, soit d'ici les trois à cinq prochains exercices, en supposant un contexte commercial et un cycle de crédit normaux :

Mesure financière Cible4 Résultats comme

présentés de 2021 Résultats ajustés de 20211 Croissance du résultat dilué par action Croissance annuelle de 5 % à 10 % 13,93 $, en hausse de 69 % par rapport à celui de 2020 14,47 $, en hausse de 49 % par rapport à celui de 2020 RCP2 Plus de 15 % 16,1 % 16,7 % Levier d'exploitation2 Positif 5,3 %, en hausse de 930 points de base par rapport à celui de 2020 0,7 %, en hausse de 130 points de base par rapport à celui de 2020 Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires2 Solide réserve par rapport aux exigences minimales réglementaires 12,4 % Ratio de versement de dividendes2 De 40 % à 50 % 41,8 % 40,3 % Rendement total pour les actionnaires Surpasser le rendement de l'indice composé S&P/TSX des banques sur une période mobile de cinq exercices Banque CIBC - 91,9 % Indice composé S&P/TSX des banques - 80,4 %

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions. 2) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières. 3) Les coûts de transaction et d'intégration sont des coûts directs et marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, notamment la recherche d'occasions de ventes croisées, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la gestion de projets et les frais de communication. Ces éléments sont comptabilisés dans Services bancaires persoFnnels et PME, région du Canada. 4) Fondée sur les résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Rendement de nos activités essentielles

Points saillants financiers de l'exercice 2021

(en millions de dollars canadiens) E2021 E2020 Variation d'un

exercice à l'autre Services bancaires personnels et PME, région du Canada1





Résultat net comme présenté 2 494 $ 1 785 $ En hausse de 40 % Résultat net ajusté2 2 503 $ 1 791 $ En hausse de 40 % Résultat avant impôt et provisions2 3 736 $ 3 614 $ En hausse de 3 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 3 748 $ 3 622 $ En hausse de 3 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada





Résultat net comme présenté 1 665 $ 1 202 $ En hausse de 39 % Résultat net ajusté2 1 665 $ 1 203 $ En hausse de 38 % Résultat avant impôt et provisions2 2 227 $ 1 942 $ En hausse de 15 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 227 $ 1 943 $ En hausse de 15 %







Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région

des États-Unis1





Résultat net comme présenté 926 $ 375 $ En hausse de 147 % Résultat net ajusté2 976 $ 436 $ En hausse de 124 % Résultat avant impôt et provisions2 1 073 $ 917 $ En hausse de 17 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 1 141 $ 1 000 $ En hausse de 14 %







Marchés des capitaux1





Résultat net comme présenté 1 857 $ 1 308 $ En hausse de 42 % Résultat net ajusté2 1 857 $ 1 308 $ En hausse de 42 % Résultat avant impôt et provisions2 2 403 $ 2 124 $ En hausse de 13 % Résultat avant impôt et provisions ajusté2 2 403 $ 2 124 $ En hausse de 13 %

1) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière du Rapport annuel 2021 pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Données fondamentales solides

Tout en investissant dans ses activités essentielles, la Banque CIBC a continué de renforcer ses données fondamentales. En 2021, la Banque CIBC a maintenu la solidité de ses fonds propres et de saines pratiques de gestion du risque :

les ratios de fonds propres ont été excellents, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires selon Bâle III 1 s'établissant à 12,4 % comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres 1 s'établissant respectivement à 14,1 % et 16,2 % au 31 octobre 2021;

s'établissant à 12,4 % comme il a été mentionné auparavant, et le ratio des fonds propres de première catégorie et le ratio du total des fonds propres s'établissant respectivement à 14,1 % et 16,2 % au 31 octobre 2021; le risque de marché, calculé selon la valeur à risque moyenne, a été de 7,6 M$ en 2021, comparativement à 8,5 M$ en 2020;

notre rendement du crédit est demeuré solide, le coefficient de pertes sur créances 1 s'établissant à 16 points de base par rapport à 26 points de base en 2020;

s'établissant à 16 points de base par rapport à 26 points de base en 2020; le ratio de liquidité à court terme 1 s'est établi à 127 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2021;

s'est établi à 127 % pour le trimestre clos le 31 octobre 2021; le ratio de levier1 était de 4,7 % au 31 octobre 2021.

La Banque CIBC a annoncé une augmentation de son dividende trimestriel, le faisant passer de 1,46 $ à 1,61 $ par action ordinaire pour le trimestre prenant fin le 31 janvier 2022.

Aujourd'hui, nous avons annoncé notre intention de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 10 millions d'actions ordinaires, ou approximativement 2,2 % de nos actions ordinaires en circulation, dans le cadre d'une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des affaires, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto.

1) Se reporter à la section Points saillants financiers du quatrième trimestre pour plus de précisions sur la composition de ces mesures financières.

Qualité du crédit

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 78 M$ au quatrième trimestre, en baisse de 213 M$, ou 73 %, par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au trimestre considéré, une reprise de la provision pour pertes sur prêts productifs de 34 M$ a été comptabilisée, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 113 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux a diminué de 66 M$ par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent au cours duquel la pandémie de COVID-19 avait eu une incidence défavorable.

Apporter davantage à nos collectivités

Nous investissons temps et ressources pour éliminer les obstacles à l'atteinte des objectifs et nous faisons la preuve qu'en unissant nos forces, nous créons des changements positifs qui contribuent à l'essor de nos collectivités. Au cours du trimestre considéré, nous avons renforcé davantage nos collectivités au moyen des initiatives suivantes :

Nous avons soutenu la recherche et les soins dans le domaine du cancer grâce à la participation de l'équipe de la Banque CIBC à l'édition annuelle du Cyclo-défi contre le cancer et au Week-end pour combattre le cancer au profit de la Princess Margaret Cancer Foundation, et nous avons célébré le 25 e anniversaire de notre participation, en tant que partenaire en titre, à la Course à la vie CIBC dans le cadre de laquelle nous collaborons avec la Société canadienne du cancer pour soutenir des programmes de recherche et de soutien novateurs dans le domaine du cancer du sein.

anniversaire de notre participation, en tant que partenaire en titre, à la Course à la vie CIBC dans le cadre de laquelle nous collaborons avec la Société canadienne du cancer pour soutenir des programmes de recherche et de soutien novateurs dans le domaine du cancer du sein. Nous avons souligné la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et annoncé diverses initiatives pour soutenir la prospérité économique des peuples autochtones du Canada . Nous avons annoncé d'autres engagements en lien avec notre nouveau cadre de réconciliation et nous avons fait un don de 50 000 $ à l'Orange Shirt Society, un organisme qui vient en aide aux survivants des pensionnats autochtones au Canada .

. Nous avons annoncé d'autres engagements en lien avec notre nouveau cadre de réconciliation et nous avons fait un don de 50 000 $ à l'Orange Shirt Society, un organisme qui vient en aide aux survivants des pensionnats autochtones au . La Banque CIBC et l'initiative BlackNorth ont annoncé l'ouverture de la période de mise en candidature pour le Youth Accelerator, une initiative réalisée en partenariat avec BGC Canada qui permettra d'offrir 50 000 $ sur quatre ans à des étudiants de la communauté noire, que ce soit pour payer les frais de scolarité, ou offrir des programmes de mentorat et d'éducation financière ainsi que des stages rémunérés ou coopératifs.

De concert avec nos clients et les membres de notre équipe, nous avons répondu à plusieurs crises mondiales, notamment en faisant des dons pour soutenir les efforts de secours dans la foulée du tremblement de terre en Haïti et de l'ouragan Ida, pour fournir de l'eau potable aux résidents d' Iqaluit et pour procurer une aide immédiate aux groupes vulnérables en Afghanistan , y compris une aide pour l'évacuation et la réinstallation des femmes et des familles afghanes arrivant au Canada , ainsi que des journalistes fuyant les persécutions.

En 2021, la Banque CIBC et ses employés ont donné 132,7 M$1 à plus de 4 000 organismes de bienfaisance, et les employés ont offert plus de 99 000 heures de travail bénévole au total.

Après la clôture du trimestre, nous avons annoncé la création de la Fondation CIBC en appui à notre engagement visant à promouvoir l'inclusion pour l'avènement d'une société plus équitable et à aider les collectivités à réaliser leurs idées. À cette fin, nous avons versé des dons totalisant 70 M$ au cours de l'exercice 2021 à l'occasion du lancement de la fondation, et nous prévoyons faire passer ce montant à 155 M$ au fil du temps.

1) Ce montant comprend les dons de l'entreprise, y compris le don de 70 M$ à la Fondation CIBC, les commandites de la Banque CIBC ainsi que les dons des employés et les collectes de fonds menées par eux.

Points saillants financiers du quatrième trimestre



Aux dates indiquées ou pour

les trois mois clos les

Aux dates indiquées ou pour

les douze mois clos les

31 oct. 31 juill. 31 oct.

31 oct. 31 oct. Non audité 2021 2021 2020

2021 2020 Résultats financiers (en millions de dollars)

Produits nets d'intérêts 2 980 $ 2 893 $ 2 792 $

11 459 $ 11 044 $ Produits autres que d'intérêts 2 084

2 163

1 808



8 556

7 697

Total des produits 5 064

5 056

4 600



20 015

18 741

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 78

(99)

291



158

2 489

Charges autres que d'intérêts 3 135

2 918

2 891



11 535

11 362

Résultat avant impôt sur le résultat 1 851

2 237

1 418



8 322

4 890

Impôt sur le résultat 411

507

402



1 876

1 098

Résultat net 1 440 $ 1 730 $ 1 016 $

6 446 $ 3 792 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 4

5

1



17

2



Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres 47

30

30



158

122



Porteurs d'actions ordinaires 1 389

1 695

985



6 271

3 668

Résultat net applicable aux actionnaires 1 436 $ 1 725 $ 1 015 $

6 429 $ 3 790 $ Mesures financières





















Coefficient d'efficacité comme présenté1 61,9 % 57,7 % 62,9 %

57,6 % 60,6 % Levier d'exploitation comme présenté1 1,7 % (0,6) % (5,5) %

5,3 % (4,0) % Coefficient de pertes sur créances2 0,10 % 0,10 % 0,17 %

0,16 % 0,26 % Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires comme présenté1, 3 13,4 % 17,1 % 10,7 %

16,1 % 10,0 % Marge d'intérêts nette1 1,41 % 1,42 % 1,43 %

1,42 % 1,50 % Marge d'intérêts nette sur l'actif productif d'intérêts moyen4, 5 1,58 % 1,60 % 1,60 %

1,59 % 1,69 % Rendement de l'actif moyen5, 6 0,68 % 0,85 % 0,52 %

0,80 % 0,52 % Rendement de l'actif productif d'intérêts moyen4, 5, 6 0,77 % 0,96 % 0,58 %

0,89 % 0,58 % Taux d'impôt effectif comme présenté 22,2 % 22,7 % 28,3 %

22,5 % 22,5 % Renseignements sur les actions ordinaires





















Par action ($) - résultat de base 3,08 $ 3,77 $ 2,21 $

13,97 $ 8,23 $



- résultat dilué comme présenté 3,07

3,76

2,20



13,93

8,22





- dividendes 1,46

1,46

1,46



5,84

5,82





- valeur comptable7 91,66

90,06

84,05



91,66

84,05

Cours de clôture de l'action ($) 150,17

145,07

99,38



150,17

99,38

Nombre d'actions en circulation (en milliers) - moyen pondéré de base 450 469

449 590

446 321



448 953

445 435





- moyen pondéré dilué 452 028

451 148

446 877



450 183

446 021





- fin de la période 450 828

450 082

447 085



450 828

447 085

Capitalisation boursière (en millions de dollars) 67 701 $ 65 293 $ 44 431 $

67 701 $ 44 431 $ Mesures de valeur





















Rendement total pour les actionnaires 4,55 % 14,68 % 8,74 %

58,03 % (5,90) % Rendement des actions (selon le cours de clôture de l'action) 3,9 % 4,0 % 5,8 %

3,9 % 5,9 % Ratio de versement de dividendes comme présenté1 47,3 % 38,7 % 66,2 %

41,8 % 70,7 % Ratio cours/valeur comptable 1,64

1,61

1,18



1,64

1,18

Principales mesures financières - ajustées8





















Coefficient d'efficacité ajusté9 57,8 % 55,1 % 56,4 %

55,4 % 55,8 % Levier d'exploitation ajusté9 (2,8) % (0,6) % (0,7) %

0,7 % (0,6) % Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires ajusté3 14,7 % 17,9 % 13,5 %

16,7 % 11,7 % Taux d'impôt effectif ajusté 22,5 % 22,8 % 24,5 %

22,7 % 21,8 % Résultat dilué par action ajusté 3,37 $ 3,93 $ 2,79 $

14,47 $ 9,69 $ Ratio de versement de dividendes ajusté 43,2 % 37,0 % 52,2 %

40,3 % 60,0 % Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars)





















Trésorerie, dépôts auprès d'autres banques et valeurs mobilières 218 398 $ 207 774 $ 211 564 $

218 398 $ 211 564 $ Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances 462 879

449 167

416 388



462 879

416 388

Total de l'actif 837 683

806 067

769 551



837 683

769 551

Dépôts 621 158

602 969

570 740



621 158

570 740

Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires1 41 323

40 533

37 579



41 323

37 579

Actif moyen5 835 931

806 768

778 933



809 621

735 492

Actif productif d'intérêts moyen4, 5 747 009

718 403

692 465



721 686

654 142

Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires1, 5 40 984

39 263

36 762



38 881

36 792

Biens administrés1, 10, 11, 12 2 963 221

2 982 469

2 364 005



2 963 221

2 364 005

Biens sous gestion1, 11, 12 316 834

310 560

261 037



316 834

261 037

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité13





















Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars) 272 814 $ 268 999 $ 254 871 $

272 814 $ 254 871 $ Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires14 12,4 % 12,3 % 12,1 %

12,4 % 12,1 % Ratio des fonds propres de première catégorie14 14,1 % 13,7 % 13,6 %

14,1 % 13,6 % Ratio du total des fonds propres14 16,2 % 16,0 % 16,1 %

16,2 % 16,1 % Ratio de levier 4,7 % 4,6 % 4,7 %

4,7 % 4,7 % Ratio de liquidité à court terme (LCR)15 127 % 126 % 145 %

s. o.

s. o.

Autres renseignements























Équivalents temps plein 45 282

44 904

43 853



45 282

43 853



1) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire, aux pages 101 à 103 de notre Rapport annuel 2021, lequel se trouve sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. 2) Ratio obtenu en divisant la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, déduction faite de la provision pour pertes sur créances. 3) Annualisé. 4) L'actif productif d'intérêts moyen comprend les dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques, les dépôts à vue productifs d'intérêts auprès de la Banque du Canada, les valeurs mobilières, les garanties au comptant au titre de valeurs empruntées, les valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres, les prêts, nets de la provision pour pertes sur créances, et certains actifs associés à des contrats de sous-location. 5) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 6) Résultat net exprimé en pourcentage de l'actif moyen ou de l'actif productif d'intérêts moyen. 7) Capitaux propres applicables aux porteurs d'actions ordinaires divisés par le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation à la fin de la période. 8) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l'information financière utilisée dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l'incidence des éléments d'importance. Pour plus de précisions et un rapprochement des résultats comme présentés et des résultats ajustés, se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR. 9) Calculé sur une base d'imposition équivalente (BIE). 10) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 2 341,1 G$ (2 380,2 G$ au 31 juillet 2021 et 1 861,5 G$ au 31 octobre 2020). 11) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 12) Certaines informations des périodes précédentes ont été retraitées au deuxième trimestre de 2021. 13) L'APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du BSIF, le ratio de levier conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF et le ratio de liquidité à court terme conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF, toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de liquidité, respectivement aux pages 31 et 73 de notre Rapport annuel 2021, pour plus de précisions. 14) Depuis le deuxième trimestre de 2020, les ratios reflètent les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues annoncées par le BSIF le 27 mars 2020 en réponse au début de la pandémie de COVID-19. 15) Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué. s. o. Sans objet

Revue des résultats du quatrième trimestre de Services bancaires personnels et PME, région du Canada















31 oct.

31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2021

2021

20201

Produits 2 128 $ 2 056 $ 1 997 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances













Prêts douteux 87

82

88



Prêts productifs 77

(15)

33

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances 164

67

121

Charges autres que d'intérêts 1 152

1 118

1 076

Résultat avant impôt sur le résultat 812

871

800

Impôt sur le résultat 215

229

210

Résultat net 597 $ 642 $ 590 $ Résultat net applicable aux :













Actionnaires 597 $ 642 $ 590 $ Coefficient d'efficacité 54,1 % 54,4 % 53,9 % Levier d'exploitation (0,4) % 3,4 % (4,2) % Rendement des capitaux propres2 35,9 % 38,6 % 36,1 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis2 6 608 $ 6 595 $ 6 509 $ Équivalents temps plein 12 629

12 578

12 437



Le résultat net pour le trimestre a été de 597 M$, en hausse de 7 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2020. Le résultat avant impôt et provisions ajusté2 a été de 988 M$, en hausse de 65 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2020, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 2 128 M$, en hausse de 131 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2020, principalement en raison de la forte croissance des volumes et de l'augmentation des produits autres que d'intérêts, contrebalancées en partie par la diminution des marges sur produits.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 164 M$, en hausse de 43 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2020, en raison d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs, laquelle découle principalement des mises à jour des paramètres des modèles.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 1 152 M$, en hausse de 76 M$, par rapport à celles du quatrième trimestre de 2020, ce qui est attribuable à l'augmentation des dépenses liées aux initiatives stratégiques et à la hausse de la rémunération liée au rendement.

1) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions. 2) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada















31 oct.

31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2021

2021

2020

Produits













Groupe Entreprises 489 $ 475 $ 409 $

Gestion des avoirs 751

732

619

Total des produits 1 240

1 207

1 028

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances













Prêts douteux 6

(11)

21



Prêts productifs (11)

(38)

4

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances (5)

(49)

25

Charges autres que d'intérêts 646

617

540

Résultat avant impôt sur le résultat 599

639

463

Impôt sur le résultat 157

169

123

Résultat net 442 $ 470 $ 340 $ Résultat net applicable aux :













Actionnaires 442 $ 470 $ 340 $ Coefficient d'efficacité 52,0 % 51,2 % 52,5 % Levier d'exploitation 1,1 % 0,2 % (1,5) % Rendement des capitaux propres1 24,9 % 27,2 % 20,7 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis1 7 039 $ 6 863 $ 6 551 $ Équivalents temps plein 5 241

5 256

4 984



Le résultat net pour le trimestre a été de 442 M$, en hausse de 102 M$ comparativement à celui du quatrième trimestre de 2020. Le résultat avant impôt et provisions ajusté1 a été de 594 M$, en hausse de 105 M$ par rapport à celui du quatrième trimestre de 2020, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 1 240 M$, en hausse de 212 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2020, en lien principalement avec l'accroissement des volumes, reflet de l'appréciation des marchés et des ventes nettes records, et avec l'augmentation des produits tirés des commissions dans Gestion des avoirs. Les produits de Groupe Entreprises ont augmenté en raison de la croissance des volumes de prêts et de dépôts et de la hausse des commissions sur crédit découlant de l'accroissement des activités transactionnelles des clients.

Une reprise de la provision pour pertes sur créances de 5 M$ découlant d'une évolution favorable de la conjoncture économique et de nos perspectives économiques a été comptabilisée, par comparaison avec une dotation à la provision pour pertes sur créances de 25 M$ au quatrième trimestre de 2020, laquelle reflétait une hausse de la dotation à la provision relativement à une dépréciation liée à la fraude ainsi qu'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux dans les secteurs du commerce de détail et de gros.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 646 M$, en hausse de 106 M$, par rapport à celles du quatrième trimestre de 2020, ce qui est surtout attribuable à la hausse de la rémunération liée au rendement.

1) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région

des États-Unis, en dollars canadiens















31 oct.

31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2021

2021

20201

Produits













Groupe Entreprises 366 $ 350 $ 362 $

Gestion des avoirs 196

189

157

Total des produits2 562

539

519

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances













Prêts douteux 8

25

55



Prêts productifs (59)

(82)

27

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances (51)

(57)

82

Charges autres que d'intérêts 296

274

267

Résultat avant impôt sur le résultat 317

322

170

Impôt sur le résultat 61

56

35

Résultat net 256 $ 266 $ 135 $ Résultat net applicable aux :













Actionnaires 256 $ 266 $ 135 $ Coefficient d'efficacité 52,5 % 50,9 % 51,7 % Rendement des capitaux propres3 11,2 % 12,1 % 5,9 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis3 9 085 $ 8 738 $ 9 127 $ Équivalents temps plein 2 170

2 155

2 085



Revue des résultats du quatrième trimestre de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région

des États-Unis, en dollars américains















31 oct.

31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2021

2021

20201

Produits













Groupe Entreprises 293 $ 284 $ 272 $

Gestion des avoirs 155

154

120

Total des produits2 448

438

392

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances













Prêts douteux 7

19

41



Prêts productifs (47)

(65)

20

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances (40)

(46)

61

Charges autres que d'intérêts 235

223

203

Résultat avant impôt sur le résultat 253

261

128

Impôt sur le résultat 49

45

26

Résultat net 204 $ 216 $ 102 $ Résultat net applicable aux :













Actionnaires 204 $ 216 $ 102 $ Levier d'exploitation (1,9) % 3,8 % 12,0 %

Le résultat net pour le trimestre a été de 256 M$ (204 M$ US), en hausse de 121 M$ (hausse de 102 M$ US) comparativement à celui du quatrième trimestre de 2020. Le résultat avant impôt et provisions ajustés3 a été de 282 M$ (226 M$ US), en hausse de 13 M$ (hausse de 24 M$ US) par rapport à celui du quatrième trimestre de 2020, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 448 M$ US, en hausse de 56 M$ US par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2020, en raison principalement de l'augmentation des volumes de prêts et de dépôts et de la forte croissance des frais de gestion d'actifs.

Une reprise de la provision pour pertes sur créances de 40 M$ US découlant d'une évolution favorable de la conjoncture économique et de nos perspectives économiques a été comptabilisée, par comparaison avec une dotation à la provision pour pertes sur créances de 61 M$ US au quatrième trimestre de 2020. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice précédent reflètent une dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs plus élevée en raison de la détérioration de nos perspectives économiques et une dotation à la provision pour pertes sur créances plus importante dans les secteurs de l'immobilier et de la construction et de la fabrication.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 235 M$ US, en hausse de 32 M$ US par rapport à celles du quatrième trimestre de 2020, en raison surtout de l'augmentation des salaires du personnel et de la hausse des dépenses liées aux investissements dans les activités et les infrastructures.

1) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions. 2) Comprenait des produits de 3 M$ (3 M$ US) liés à la désactualisation de l'écart associé à la juste valeur des prêts acquis à la date d'acquisition de The PrivateBank pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 (3 M$ (2 M$ US) pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 et 5 M$ (4 M$ US) pour le trimestre clos le 31 octobre 2020). 3) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre de Marchés des capitaux















31 oct.

31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2021

2021

20201

Produits













Marchés CIBC, réseau mondial 420 $ 503 $ 427 $

Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement 382

428

322



Services financiers directs 210

209

185

Total des produits2 1 012

1 140

934

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances













Prêts douteux -

(18)

20



Prêts productifs (34)

(42)

(3)

Total de la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances (34)

(60)

17

Charges autres que d'intérêts 528

529

458

Résultat avant impôt sur le résultat 518

671

459

Impôt sur le résultat2 140

180

149

Résultat net 378 $ 491 $ 310 $ Résultat net applicable aux :













Actionnaires 378 $ 491 $ 310 $ Coefficient d'efficacité 52,2 % 46,4 % 49,0 % Levier d'exploitation (7,2) % (9,0) % 7,8 % Rendement des capitaux propres3 19,7 % 26,6 % 17,8 % Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d'actions ordinaires répartis3 7 632 $ 7 331 $ 6 926 $ Équivalents temps plein 2 225

2 259

1 912



Le résultat net comme présenté pour le trimestre a été de 378 M$, comparativement à un résultat net comme présenté de 310 M$ au quatrième trimestre de 2020. Le résultat avant impôt et provisions ajusté3 a augmenté de 8 M$, ou 2 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2020, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Les produits ont atteint 1 012 M$, en hausse de 78 M$ par rapport à ceux du quatrième trimestre de 2020. Les produits de Marchés CIBC, réseau mondial, ont diminué en raison de la baisse des produits tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe et de dérivés sur marchandises, en partie contrebalancée par l'augmentation des produits tirés des opérations de change et de la négociation de titres de participation. Les produits de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement ont augmenté grâce à l'accroissement des activités de prise ferme de titres de participation et de titres de créance, de la progression des produits tirés des activités de services consultatifs et de la hausse des produits tirés des services financiers aux entreprises.

Une reprise de la provision pour pertes sur créances de 34 M$ découlant d'une évolution favorable de la conjoncture économique et de nos perspectives économiques a été comptabilisée, par comparaison avec une dotation à la provision pour pertes sur créances de 17 M$ au quatrième trimestre de 2020, laquelle reflétait une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux dans le secteur du pétrole et du gaz.

Les charges autres que d'intérêts ont été de 528 M$, en hausse de 70 M$, par rapport à celles du quatrième trimestre de 2020, ce qui est essentiellement attribuable à l'augmentation des salaires du personnel et à la hausse des dépenses liées aux initiatives stratégiques.

1) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions. 2) Les produits et l'impôt sur le résultat sont présentés sur une BIE. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 (51 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 et 37 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020). Les montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. 3) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Revue des résultats du quatrième trimestre du groupe Siège social et autres









31 oct.

31 juill.

31 oct.

En millions de dollars, pour les trois mois clos les 2021

2021

20201

Produits













Services bancaires internationaux 180 $ 165 $ 178 $

Divers (58)

(51)

(56)

Total des produits2 122

114

122

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances













Prêts douteux 11

30

(6)



Prêts productifs (7)

(30)

52

Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances 4

-

46

Charges autres que d'intérêts 513

380

550

Perte avant impôt sur le résultat (395)

(266)

(474)

Impôt sur le résultat2 (162)

(127)

(115)

Perte nette (233) $ (139) $ (359) $ Résultat net (perte nette) applicable aux :













Participations ne donnant pas le contrôle 4 $ 5 $ 1 $

Actionnaires (237)

(144)

(360)

Équivalents temps plein 23 017

22 656

22 435



La perte nette pour le trimestre s'est chiffrée à 233 M$, comparativement à une perte nette de 359 M$ au quatrième trimestre de 2020. Le résultat avant impôt et provisions ajusté3 a augmenté de 69 M$, ou 41 %, par rapport à celui du quatrième trimestre de 2020, en raison de l'augmentation des charges.

Les produits ont été de 122 M$, ce qui est comparable à ceux du quatrième trimestre de 2020. La hausse des produits libellés en dollars américains tirés de CIBC FirstCaribbean, attribuable à la progression des honoraires et à l'accroissement des volumes, et l'augmentation des produits de trésorerie ont été neutralisées par l'incidence de la conversion des monnaies étrangères et la baisse des marges sur produits.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 4 M$, en baisse de 42 M$ comparativement à celle du quatrième trimestre de 2020, ce qui s'explique par une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur prêts productifs, neutralisée en partie par une hausse de la dotation à la provision pour pertes sur prêts douteux liée à l'incidence de la pandémie de COVID-19 dans CIBC FirstCaribbean.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 513 M$, en baisse de 37 M$ par rapport à celles du quatrième trimestre de 2020. Les charges autres que d'intérêts ajustées3 ont été de 361 M$, en hausse de 69 M$, par rapport à celles du quatrième trimestre de 2020, en raison surtout de l'augmentation des coûts de soutien du siège social.

L'économie d'impôt sur le résultat a augmenté de 47 M$ par rapport à celle du quatrième trimestre de 2020, laquelle tenait compte d'une dépréciation du goodwill liée à notre participation donnant le contrôle dans CIBC FirstCaribbean qui n'était pas déductible aux fins de l'impôt.

1) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions. 2) Les produits et l'impôt sur le résultat de Marchés des capitaux sont présentés selon la BIE. Les montants correspondants sont inclus dans les produits et l'impôt sur le résultat de Siège social et autres. Par conséquent, les produits et l'impôt sur le résultat comprennent un ajustement selon la BIE de 48 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 (51 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 et 37 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020). 3) Mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Bilan consolidé













En millions de dollars, aux 31 octobre 2021

2020

ACTIF







Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques 34 573 $ 43 531 $ Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques 22 424

18 987

Valeurs mobilières

161 401

149 046

Garantie au comptant au titre de valeurs empruntées 12 368

8 547

Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres 67 572

65 595

Prêts







Prêts hypothécaires à l'habitation 251 526

221 165

Prêts personnels 41 897

42 222

Cartes de crédit 11 134

11 389

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 150 213

135 546

Provision pour pertes sur créances (2 849)

(3 540)







451 921

406 782

Divers







Dérivés 35 912

32 730

Engagements de clients en vertu d'acceptations 10 958

9 606

Immobilisations corporelles 3 286

2 997

Goodwill 4 954

5 253

Logiciels et autres immobilisations incorporelles 2 029

1 961

Placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise

en équivalence 658

658

Actif d'impôt différé 402

650

Autres actifs 29 225

23 208







87 424

77 063







837 683 $ 769 551 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Dépôts







Particuliers 213 932 $ 202 152 $ Entreprises et gouvernements 344 388

311 426

Banques 20 246

17 011

Emprunts garantis 42 592

40 151







621 158

570 740

Engagements liés à des valeurs vendues à découvert 22 790

15 963

Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées 2 463

1 824

Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres 71 880

71 653

Divers







Dérivés 32 101

30 508

Acceptations 10 961

9 649

Passifs d'impôt différé 38

33

Autres passifs 24 923

22 134







68 023

62 324

Titres secondaires 5 539

5 712

Capitaux propres







Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 4 325

3 575

Actions ordinaires 14 351

13 908

Surplus d'apport 110

117

Résultats non distribués 25 793

22 119

Cumul des autres éléments du résultat global 1 069

1 435

Total des capitaux propres applicables aux actionnaires 45 648

41 154

Participations ne donnant pas le contrôle 182

181

Total des capitaux propres 45 830

41 335







837 683 $ 769 551 $

Compte de résultat consolidé

Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



31 oct.

31 juill.

31 oct.



31 oct.

31 oct.

En millions de dollars, sauf indication contraire 2021

2021

2020



2021

2020

Produits d'intérêts1





















Prêts 3 103 $ 3 042 $ 3 099 $

12 150 $ 13 863 $ Valeurs mobilières 527

516

572



2 141

2 568

Valeurs empruntées ou acquises en vertu de prises en pension de titres 75

75

87



319

842

Dépôts auprès d'autres banques 32

27

42



131

249



3 737

3 660

3 800



14 741

17 522

Charges d'intérêts





















Dépôts 612

618

822



2 651

5 326

Valeurs vendues à découvert 61

57

59



236

254

Valeurs prêtées ou vendues en vertu de mises en pension de titres 42

40

71



208

656

Titres secondaires 29

30

36



122

159

Divers 13

22

20



65

83



757

767

1 008



3 282

6 478

Produits nets d'intérêts 2 980

2 893

2 792



11 459

11 044

Produits autres que d'intérêts





















Rémunération de prise ferme et honoraires de consultation 151

197

103



713

468

Frais sur les dépôts et les paiements 216

199

186



797

781

Commissions sur crédit 295

292

265



1 152

1 020

Honoraires d'administration de cartes 125

108

105



460

410

Honoraires de gestion de placements et de garde 441

417

357



1 621

1 382

Produits tirés des fonds communs de placement 469

452

402



1 772

1 586

Produits tirés des assurances, nets des réclamations 87

93

95



358

386

Commissions liées aux transactions sur valeurs mobilières 101

102

83



426

362

Profits (pertes) sur les instruments financiers évalués/désignés à la

juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), montant net 82

134

86



607

694

Profits (pertes) sur les titres de créance évalués à la juste valeur par le

biais des autres éléments du résultat global (JVAERG) et au coût

amorti, montant net





















22

10

4



90

9

Produits tirés des opérations de change autres que de négociation 50

79

45



276

234

Produits tirés des entreprises associées et des coentreprises

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 11

12

12



55

79

Divers 34

68

65



229

286



2 084

2 163

1 808



8 556

7 697

Total des produits 5 064

5 056

4 600



20 015

18 741

Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 78

(99)

291



158

2 489

Charges autres que d'intérêts





















Salaires et avantages du personnel 1 669

1 619

1 371



6 450

6 259

Frais d'occupation 327

202

321



916

944

Matériel informatique, logiciels et matériel de bureau 552

504

516



2 030

1 939

Communications 76

76

72



318

308

Publicité et expansion des affaires 87

55

71



237

271

Honoraires 95

78

53



277

203

Taxes d'affaires et impôts et taxes sur le capital 28

25

30



111

117

Divers 301

359

457



1 196

1 321



3 135

2 918

2 891



11 535

11 362

Résultat avant impôt sur le résultat 1 851

2 237

1 418



8 322

4 890

Impôt sur le résultat 411

507

402



1 876

1 098

Résultat net 1 440 $ 1 730 $ 1 016 $

6 446 $ 3 792 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 4 $ 5 $ 1 $

17 $ 2 $

Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de

capitaux propres 47 $ 30 $ 30 $

158 $ 122 $

Porteurs d'actions ordinaires 1 389

1 695

985



6 271

3 668

Résultat net applicable aux actionnaires 1 436 $ 1 725 $ 1 015 $

6 429 $ 3 790 $ Résultat par action (en dollars)























De base 3,08 $ 3,77 $ 2,21 $

13,97 $ 8,23 $

Dilué 3,07

3,76

2,20



13,93

8,22

Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,46

1,46

1,46



5,84

5,82



1) Comprend des produits d'intérêts de 3,4 G$, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 (3,3 G$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 et 3,3 G$ pour

le trimestre clos le 31 octobre 2020).

État du résultat global consolidé

Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



31 oct.

31 juill.

31 oct.



31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2021

2021

2020



2021

2020

Résultat net 1 440 $ 1 730 $ 1 016 $

6 446 $ 3 792 $ Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire l'objet

d'un reclassement subséquent en résultat net













































Écart de change, montant net























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger (301)

546

(187)



(2 610)

382



Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture des investissements dans des

établissements à l'étranger 172

(318)

103



1 495

(202)



(129)

228

(84)



(1 115)

180



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG























Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG (33)

(1)

5



(50)

254



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes (15)

(9)

(5)



(66)

(22)



(48)

(10)

-



(116)

232



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (187)

211

32



178

142



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes 32

(161)

(62)



(315)

19



(155)

50

(30)



(137)

161

Autres éléments du résultat global, nets de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient

pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies 254

137

147



917

80



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit























17

10

(8)



12

(56)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG 30

25

25



100

50



301

172

164



1 029

74

























Total des autres éléments du résultat global1 (31)

440

50



(339)

647

Résultat global 1 409 $ 2 170 $ 1 066 $

6 107 $ 4 439 $ Résultat global applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 4 $ 5 $ 1 $

17 $ 2 $

Porteurs d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres 47 $ 30 $ 30 $

158 $ 122 $

Porteurs d'actions ordinaires 1 358

2 135

1 035



5 932

4 315

Résultat global applicable aux actionnaires 1 405 $ 2 165 $ 1 065 $

6 090 $ 4 437 $



1) Comprend des pertes de 9 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 (pertes de 3 M$ pour le trimestre clos le 31 juillet 2021 et pertes de 1 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2020) ayant trait

à nos placements dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.



























Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois

clos les



31 oct.

31 juill.

31 oct.



31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2021

2021

2020



2021

2020

(Charge) économie d'impôt sur le résultat attribuée à chacune des composantes des

autres éléments du résultat global





















Éléments qui pourraient faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net























Écart de change, montant net























Profits nets (pertes nettes) sur investissements dans des établissements à l'étranger 11 $ (19) $ 1 $

45 $ 42 $

Profits nets (pertes nettes) sur transactions de couverture des investissements dans des

établissements à l'étranger (10)

18

(3)



(53)

(46)



1

(1)

(2)



(8)

(4)



Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG























Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG 5

(3)

(7)



(11)

(59)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes 5

3

1



23

7



10

-

(6)



12

(52)



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie























Profits nets (pertes nettes) sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 66

(75)

(12)



(64)

(51)



Reclassement en résultat net de (profits nets) pertes nettes (11)

57

22



112

(7)



55

(18)

10



48

(58)

Éléments qui ne pourraient pas faire l'objet d'un reclassement subséquent en

résultat net























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies (74)

(49)

(42)



(311)

(19)



Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des passifs

désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit























(6)

(3)

4



(4)

20



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG (10)

(9)

(9)



(34)

(17)



(90)

(61)

(47)



(349)

(16)



























(24) $ (80) $ (45) $

(297) $ (130) $

État des variations des capitaux propres consolidé











Pour les trois mois

clos les

Pour les douze mois

clos les



31 oct.

31 juill.

31 oct.



31 oct.

31 oct.

En millions de dollars 2021

2021

2020



2021

2020

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres





















Solde au début de la période 3 575 $ 3 575 $ 2 825 $

3 575 $ 2 825 $ Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité 750

-

750



750

750

Solde à la fin de la période 4 325 $ 3 575 $ 3 575 $

4 325 $ 3 575 $ Actions ordinaires





















Solde au début de la période 14 252 $ 14 130 $ 13 800 $

13 908 $ 13 591 $ Émission d'actions ordinaires 99

124

89



458

371

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation -

-

-



-

(68)

Actions autodétenues -

(2)

19



(15)

14

Solde à la fin de la période 14 351 $ 14 252 $ 13 908 $

14 351 $ 13 908 $ Surplus d'apport





















Solde au début de la période 117 $ 119 $ 122 $

117 $ 125 $ Charge de rémunération découlant des attributions fondées sur des actions réglées en instruments de

capitaux propres 2

3

3



19

14

Exercice d'options sur actions et règlement d'autres attributions fondées sur des actions réglées en

instruments de capitaux propres (14)

(6)

(8)



(43)

(20)

Divers 5

1

-



17

(2)

Solde à la fin de la période 110 $ 117 $ 117 $

110 $ 117 $ Résultats non distribués





















Solde au début de la période avant les modifications de méthodes comptables s. o.

s. o.

s. o.



s. o.

20 972 $ Incidence de l'adoption de l'IFRS 16 le 1er novembre 2019 s. o.

s. o.

s. o.



s. o.

148

Solde au début de la période après les modifications de méthodes comptables 25 055 $ 24 003 $ 21 726 $

22 119 $ 21 120 $ Résultat net applicable aux actionnaires 1 436

1 725

1 015



6 429

3 790

Dividendes et distributions























Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres (47)

(30)

(30)



(158)

(122)



Actions ordinaires (657)

(657)

(652)



(2 622)

(2 592)

Prime à l'achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation -

-

-



-

(166)

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG reclassés du

cumul des autres éléments du résultat global 9

14

62



27

93

Divers (3)

-

(2)



(2)

(4)

Solde à la fin de la période 25 793 $ 25 055 $ 22 119 $

25 793 $ 22 119 $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat





















Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui pourraient faire

l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net























Écart de change, montant net























Solde au début de la période 187 $ (41) $ 1 257 $

1 173 $ 993 $

Variation nette de l'écart de change (129)

228

(84)



(1 115)

180



Solde à la fin de la période 58 $ 187 $ 1 173 $

58 $ 1 173 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de créance évalués à la JVAERG























Solde au début de la période 241 $ 251 $ 309 $

309 $ 77 $

Variation nette des titres de créance évalués à la JVAERG (48)

(10)

-



(116)

232



Solde à la fin de la période 193 $ 241 $ 309 $

193 $ 309 $

Profits nets (pertes nettes) sur couvertures de flux de trésorerie























Solde au début de la période 292 $ 242 $ 304 $

274 $ 113 $

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie (155)

50

(30)



(137)

161



Solde à la fin de la période 137 $ 292 $ 274 $

137 $ 274 $ Cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat, qui ne pourraient pas

faire l'objet d'un reclassement subséquent en résultat net























Profits nets (pertes nettes) au titre des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à

prestations définies





















Solde au début de la période 380 $ 243 $ (430) $

(283) $ (363) $

Variation nette des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies 254

137

147



917

80



Solde à la fin de la période 634 $ 380 $ (283) $

634 $ (283) $

Profits nets (pertes nettes) découlant de la variation de la juste valeur des

passifs désignés à leur juste valeur attribuable aux variations du risque de crédit



















Solde au début de la période (45) $ (55) $ (32) $

(40) $ 16 $

Variation nette attribuable aux variations du risque de crédit 17

10

(8)



12

(56)



Solde à la fin de la période (28) $ (45) $ (40) $

(28) $ (40) $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG























Solde au début de la période 54 $ 43 $ 39 $

2 $ 45 $

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés à la JVAERG 30

25

25



100

50



Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de participation désignés à la JVAERG

reclassé(e)s en résultats non distribués (9)

(14)

(62)



(27)

(93)



Solde à la fin de la période 75 $ 54 $ 2 $

75 $ 2 $ Total du cumul des autres éléments du résultat global, net de l'impôt sur le résultat 1 069 $ 1 109 $ 1 435 $

1 069 $ 1 435 $ Participations ne donnant pas le contrôle





















Solde au début de la période 177 $ 170 $ 179 $

181 $ 186 $ Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 4

5

1



17

2

Dividendes (6)

(1)

(2)



(9)

(15)

Divers 7

3

3



(7)

8

Solde à la fin de la période 182 $ 177 $ 181 $

182 $ 181 $ Capitaux propres à la fin de la période 45 830 $ 44 285 $ 41 335 $

45 830 $ 41 335 $ s. o. Sans objet

Tableau des flux de trésorerie consolidé

Pour les trois mois

clos les



Pour les douze mois clos les









31 oct.

31 juill.

31 oct.





31 oct.

31 oct.

En millions de dollars

2021

2021

2020





2021

2020

Flux de trésorerie d'exploitation

























Résultat net

1 440 $ 1 730 $ 1 016 $



6 446 $ 3 792 $ Ajustements pour rapprocher le résultat net des flux de trésorerie d'exploitation :



























Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

78

(99)

291





158

2 489



Amortissement et perte de valeur1

287

244

536





1 017

1 311



Charge au titre des options sur actions et des actions subalternes

2

3

3





19

14



Impôt différé

(11)

(44)

(16)





(41)

(228)



Pertes (profits) sur titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

(22)

(10)

(4)





(90)

(9)



Pertes nettes (profits nets) à la cession de terrains, de bâtiments et de matériel

-

-

-





-

4



Autres éléments hors caisse, montant net

470

(55)

14





927

(767)



Variations nettes des actifs et des passifs d'exploitation





























Dépôts productifs d'intérêts auprès d'autres banques

(2 362)

211

64





(3 437)

(5 468)





Prêts, nets des remboursements

(14 462)

(17 188)

(2 256)





(46 883)

(18 891)





Dépôts, nets des retraits

18 948

25 466

3 775





47 521

82 120





Engagements liés à des valeurs vendues à découvert

975

1 546

(263)





6 827

328





Intérêts courus à recevoir

(170)

77

(179)





46

97





Intérêts courus à payer

114

(249)

109





(419)

(238)





Actifs dérivés

(1 546)

973

10 715





(3 172)

(8 832)





Passifs dérivés

2 797

(4 855)

(12 386)





1 582

5 184





Valeurs mobilières évaluées à la JVRN

(191)

791

(1 868)





(9 552)

(8 296)





Autres actifs et passifs évalués/désignés à la JVRN

6 081

(2 364)

975





7 277

1 563





Impôt exigible

37

290

(221)





543

1 287





Garanties au comptant au titre de valeurs prêtées

(1 148)

406

260





639

2





Engagements liés à des valeurs vendues en vertu de mises en pension de titres

1 533

1 752

6 678





(2 248)

19 852





Garantie au comptant au titre de valeurs empruntées

928

(1 723)

(1 335)





(3 821)

(4 883)





Valeurs acquises en vertu de prises en pension de titres

(4 662)

196

(10 747)





(1 977)

(9 394)





Divers, montant net2

(812)

136

1 983





(4 694)

(270)





8 304

7 234

(2 856)





(3 332)

60 767

Flux de trésorerie de financement

























Émission de titres secondaires

-

-

-





1 000

1 000

Remboursement/rachat/échéance de titres secondaires

-

-

(33)





(1 008)

(33)

Émission d'actions privilégiées et de billets avec remboursement de capital à recours limité,

nette des frais liés à l'émission

748

-

747





748

747

Émission d'actions ordinaires au comptant

51

86

4





284

163

Achat d'actions ordinaires aux fins d'annulation

-

-

-





-

(234)

Vente (achat) d'actions autodétenues, montant net

-

(2)

19





(15)

14

Dividendes et distributions versés

(670)

(655)

(650)





(2 649)

(2 571)

Remboursement des obligations locatives

(82)

(75)

(78)





(305)

(307)





47

(646)

9





(1 945)

(1 221)

Flux de trésorerie d'investissement

























Achat de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

(15 249)

(12 641)

(10 056)





(49 896)

(54 075)

Produit de la vente de valeurs mobilières évaluées/désignées à la JVAERG et au coût amorti

5 748

3 978

2 346





23 917

11 883

Produit à l'échéance de titres de créance évalués à la JVAERG et au coût amorti

5 780

5 555

4 968





23 312

23 093

Vente (achat) d'immobilisations corporelles, de logiciels et d'autres immobilisations

incorporelles, montant net2

(270)

(210)

(238)





(839)

(781)





(3 991)

(3 318)

(2 980)





(3 506)

(19 880)

Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et les dépôts non productifs

d'intérêts auprès d'autres banques

(21)

40

(13)





(175)

25

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des dépôts non productifs d'intérêts

auprès d'autres banques au cours de la période



























4 339

3 310

(5 840)





(8 958)

39 691

Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques au début de la période

30 234

26 924

49 371





43 531

3 840

Trésorerie et dépôts non productifs d'intérêts auprès d'autres banques à la fin de la période3

34 573 $ 30 234 $ 43 531 $



34 573 $ 43 531 $ Intérêts versés au comptant

643 $ 1 016 $ 899 $



3 701 $ 6 716 $ Intérêts reçus au comptant

3 363

3 545

3 401





13 890

16 774

Dividendes reçus au comptant

204

192

220





897

845

Impôt sur le résultat payé au comptant

385

261

639





1 374

39



































1) Comprennent l'amortissement et la perte de valeur des bâtiments, des actifs au titre de droits d'utilisation, du mobilier, du matériel, des améliorations locatives, des logiciels ainsi que d'autres immobilisations incorporelles et du goodwill. 2) Retraités par rapport aux montants présentés précédemment. 3) Comprennent des liquidités soumises à restrictions de 446 M$ (498 M$ au 31 juillet 2021 et 463 M$ au 31 octobre 2020) et des comptes de dépôt à vue productifs d'intérêts avec la Banque du Canada.

Mesures non conformes aux PCGR

Nous avons recours à différentes mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines mesures sont calculées conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS ou PCGR), tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux PCGR, qui comprennent les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR décrits dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, peuvent permettre aux investisseurs de mieux comprendre la façon dont la direction évalue le rendement des activités sous-jacentes.

La direction évalue les résultats comme présentés et ajustés et juge que les deux façons sont des mesures de performance utiles. Les mesures ajustées, qui comprennent le total des produits ajusté, la dotation à la provision pour pertes sur créances ajustée, les charges autres que d'intérêts ajustées, le résultat avant impôt sur le résultat ajusté, l'impôt sur le résultat ajusté, le résultat net ajusté et le résultat avant impôt et provisions ajusté, excluent les éléments d'importance des résultats comme présentés aux fins du calcul de nos résultats ajustés. Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR.

Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Mesures non conformes aux PCGR, à la page 14 de notre Rapport annuel 2021, lequel se trouve sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre les résultats (comme présentés) conformes aux PCGR et les résultats (ajustés) non conformes aux PCGR sur une base consolidée.



























Pour les trois mois

clos les





Pour les douze mois clos les



















31 oct.



31 juill.



31 oct.





31 oct.



31 oct.

En millions de dollars

2021



2021



2020





2021



2020

Résultats d'exploitation - comme présentés































Total des produits

5 064 $

5 056 $

4 600 $



20 015 $

18 741 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances

78



(99)



291





158



2 489

Charges autres que d'intérêts

3 135



2 918



2 891





11 535



11 362

Résultat avant impôt sur le résultat

1 851



2 237



1 418





8 322



4 890

Impôt sur le résultat

411



507



402





1 876



1 098

Résultat net

1 440



1 730



1 016





6 446



3 792



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle

4



5



1





17



2



Résultat net applicable aux actionnaires

1 436



1 725



1 015





6 429



3 790

Résultat dilué par action ($)

3,07 $

3,76 $

2,20 $



13,93 $

8,22 $ Incidence des éléments d'importance1































Charges autres que d'intérêts

































Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2

(19) $

(20) $

(23) $



(79) $

(105) $

Coûts de transaction et d'intégration3

(12)



-



-





(12)



-



Charge liée à la consolidation de notre portefeuille de prêts immobiliers

(109)



-



(114)





(109)



(114)



Profit attribuable aux modifications apportées aux régimes de retraite et autres régimes

d'avantages postérieurs à l'emploi

-



-



79





-



79



Charge de restructuration4

-



-



-





-



(339)



Dépréciation du goodwill5

-



-



(220)





-



(248)



Augmentation des provisions pour procédures judiciaires6

(40)



(85)



-





(125)



(70)

Incidence des éléments d'importance sur les charges autres que d'intérêts

(180)



(105)



(278)





(325)



(797)

Total de l'incidence avant impôt des éléments d'importance sur le résultat net

180



105



278





325



797



Amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2

4



5



5





19



25



Coûts de transaction et d'intégration3

3



-



-





3



-



Charge liée à la consolidation de notre portefeuille de prêts immobiliers

29



-



30





29



30



Profit attribuable aux modifications apportées aux régimes de retraite et autres régimes

d'avantages postérieurs à l'emploi

-



-



(21)





-



(21)



Charge de restructuration4

-



-



-





-



89



Augmentation des provisions pour procédures judiciaires6

11



22



-





33



19

Incidence des éléments d'importance sur l'impôt sur le résultat

47



27



14





84



142

Total de l'incidence après impôt des éléments d'importance sur le résultat net

133



78



264





241



655

Incidence des éléments d'importance sur le résultat dilué par action ($)

0,30 $

0,17 $

0,59 $



0,54 $

1,47 $ Résultats d'exploitation - ajustés7































Total des produits - ajusté8

5 064 $

5 056 $

4 600 $



20 015 $

18 741 $ Dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances - ajustée

78



(99)



291





158



2 489

Charges autres que d'intérêts - ajustées

2 955



2 813



2 613





11 210



10 565

Résultat avant impôt sur le résultat - ajusté

2 031



2 342



1 696





8 647



5 687

Impôt sur le résultat - ajusté

458



534



416





1 960



1 240

Résultat net - ajusté

1 573



1 808



1 280





6 687



4 447



Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle - ajusté

4



5



1





17



2



Résultat net applicable aux actionnaires - ajusté

1 569



1 803



1 279





6 670



4 445

Résultat dilué par action ajusté ($)

3,37 $

3,93 $

2,79 $



14,47 $

9,69 $















1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) L'amortissement d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions est comptabilisé dans l'unité d'exploitation stratégique de la société acquise ou dans Siège social et autres. Le tableau ci-après présente un sommaire.





































Services bancaires personnels et PME, région du Canada (avant impôt)

- $

- $

(2) $



- $

(8) $

Services bancaires personnels et PME, région du Canada (après impôt)

-



-



(1)





-



(6)



Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada (avant impôt)

-



-



(1)





-



(1)



Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada (après impôt)

-



-



(1)





-



(1)



Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis (avant impôt)

(16)



(17)



(17)





(68)



(83)



Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis (après impôt)

(12)



(13)



(13)





(50)



(61)



Siège social et autres (avant impôt)

(3)



(3)



(3)





(11)



(13)



Siège social et autres (après impôt)

(3)



(2)



(3)





(10)



(12)





































3) Les coûts de transaction et d'intégration sont des coûts directs et marginaux engagés dans le cadre de la planification et de l'exécution de l'intégration du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, notamment la recherche d'occasions de ventes croisées, l'actualisation et la conversion des systèmes et processus, la gestion de projets et les frais de communication. Ces éléments sont comptabilisés dans les résultats de Services bancaires personnels et PME, région du Canada, pour le quatrième trimestre de 2021. 4) Charges de restructuration liées aux efforts soutenus visant à transformer notre structure de coûts et à simplifier les activités de la Banque. Ces charges sont essentiellement liées à des indemnités de départ et aux coûts connexes et ont été comptabilisées dans Siège social et autres. 5) Dépréciation du goodwill liée à notre participation donnant le contrôle dans CIBC FirstCaribbean comptabilisée dans Siège social et autres. 6) Comptabilisée dans Siège social et autres. 7) Ajustés pour ne pas tenir compte de l'incidence des éléments d'importance. 8) Compte non tenu de l'ajustement selon la BIE de 48 M$ (51 M$ au 31 juillet 2021 et 37 M$ au 31 octobre 2020). Le coefficient d'efficacité ajusté et le levier d'exploitation ajusté sont calculés sur une BIE. Se reporter aux pages 15 et 18 de notre Rapport annuel 2021 pour plus précisions sur la BIE.



Les tableaux ci-après présentent un rapprochement entre respectivement le résultat net et les charges autres que d'intérêts (comme présentés) conformes aux PCGR et le résultat net et les charges autres que d'intérêts (ajustés) non conformes aux PCGR par secteur.









Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et

Gestion des

avoirs, région du Canada Groupe Entreprises et

Gestion des

avoirs, région

des États-Unis Marchés des capitaux Siège social

et autres Total

CIBC























En millions de dollars, pour les trois mois clos les 31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 597 $ 442 $ 256 $ 378 $ (233) $ 1 440 $ 2021 Incidence après impôt des éléments d'importance1 9

-

12

-

112

133





Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 606 $ 442 $ 268 $ 378 $ (121) $ 1 573 $ 31 juill. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 642 $ 470 $ 266 $ 491 $ (139) $ 1 730 $ 2021 Incidence après impôt des éléments d'importance1 -

-

13

-

65

78





Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 642 $ 470 $ 279 $ 491 $ (74) $ 1 808 $ 31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 590 $ 340 $ 135 $ 310 $ (359) $ 1 016 $ 20203 Incidence après impôt des éléments d'importance1 1

1

13

-

249

264





Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 591 $ 341 $ 148 $ 310 $ (110) $ 1 280 $































En millions de dollars, pour les douze mois clos les















31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 2 494 $ 1 665 $ 926 $ 1 857 $ (496) $ 6 446 $ 2021 Incidence après impôt des éléments d'importance1 9

-

50

-

182

241





Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 2 503 $ 1 665 $ 976 $ 1 857 $ (314) $ 6 687 $ 31 oct. Résultat net (perte nette) comme présenté(e) 1 785 $ 1 202 $ 375 $ 1 308 $ (878) $ 3 792 $ 20203 Incidence après impôt des éléments d'importance1 6

1

61

-

587

655





Résultat net (perte nette) ajusté(e)2 1 791 $ 1 203 $ 436 $ 1 308 $ (291) $ 4 447 $

1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Mesure non conforme aux PCGR. 3) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions.







Services bancaires personnels et PME, région

du Canada Groupe

Entreprises et Gestion des

avoirs, région

du Canada Groupe Entreprises et

Gestion des

avoirs, région des États-Unis



























































Marchés

des capitaux Siège social

et autres Total

CIBC

En millions de dollars, pour les trois mois clos les



31 oct. Charges autres que d'intérêts comme présentées

1 152 $ 646 $ 296 $

528 $ 513 $ 3 135 $ 2021 Incidence avant impôt des éléments d'importance1

12

-

16



-

152

180



Charges autres que d'intérêts ajustées2

1 140 $ 646 $ 280 $

528 $ 361 $ 2 955 $ 31 juill. Charges autres que d'intérêts comme présentées

1 118 $ 617 $ 274 $

529 $ 380 $ 2 918 $ 2021 Incidence avant impôt des éléments d'importance1

-

-

17



-

88

105



Charges autres que d'intérêts ajustées2

1 118 $ 617 $ 257 $

529 $ 292 $ 2 813 $ 31 oct. Charges autres que d'intérêts comme présentées

1 076 $ 540 $ 267 $

458 $ 550 $ 2 891 $ 20203 Incidence avant impôt des éléments d'importance1

2

1

17



-

258

278



Charges autres que d'intérêts ajustées2

1 074 $ 539 $ 250 $

458 $ 292 $ 2 613 $

































En millions de dollars, pour les douze mois clos les

















31 oct. Charges autres que d'intérêts comme présentées

4 414 $ 2 443 $ 1 121 $

2 117 $ 1 440 $ 11 535 $ 2021 Incidence avant impôt des éléments d'importance1

12

-

68



-

245

325



Charges autres que d'intérêts ajustées2

4 402 $ 2 443 $ 1 053 $

2 117 $ 1 195 $ 11 210 $ 31 oct. Charges autres que d'intérêts comme présentées

4 308 $ 2 179 $ 1 126 $

1 929 $ 1 820 $ 11 362 $ 20203 Incidence avant impôt des éléments d'importance1

8

1

83



-

705

797



Charges autres que d'intérêts ajustées2

4 300 $ 2 178 $ 1 043 $

1 929 $ 1 115 $ 10 565 $

1) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 2) Mesure non conforme aux PCGR. 3) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions.

Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le résultat net (comme présenté) conforme aux PCGR et le résultat avant impôt et provisions (ajusté) non conforme aux PCGR par secteur.







Services

bancaires

personnels et

PME, région

du Canada Groupe Entreprises et

Gestion des avoirs, région

du Canada Groupe

Entreprises et

Gestion des

avoirs, région

des États-Unis



















































Marchés

des capitaux Siège social et autres

En millions de dollars, pour les trois mois clos les Total

CIBC 31 oct. Résultat net (perte nette) 597 $ 442 $ 256 $ 378 $ (233) $ 1 440 $ 2021 Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 164

(5)

(51)

(34)

4

78



Ajouter : impôt sur le résultat 215

157

61

140

(162)

411



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 976

594

266

484

(391)

1 929



Incidence avant impôt des éléments d'importance2 12

-

16

-

152

180



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté1

























$ CA 988 $ 594 $ 282 $ 484 $ (239) $ 2 109 $

$ US s. o.

s. o.

226

s. o.

s. o.

s. o.

31 juill. Résultat net (perte nette) 642 $ 470 $ 266 $ 491 $ (139) $ 1 730 $ 2021 Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 67

(49)

(57)

(60)

-

(99)



Ajouter : impôt sur le résultat 229

169

56

180

(127)

507



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 938

590

265

611

(266)

2 138



Incidence avant impôt des éléments d'importance2 -

-

17

-

88

105



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté1

























$ CA 938 $ 590 $ 282 $ 611 $ (178) $ 2 243 $

$ US s. o.

s. o.

228

s. o.

s. o.

s. o.

31 oct. Résultat net (perte nette) 590 $ 340 $ 135 $ 310 $ (359) $ 1 016 $ 20203 Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 121

25

82

17

46

291



Ajouter : impôt sur le résultat 210

123

35

149

(115)

402



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 921

488

252

476

(428)

1 709



Incidence avant impôt des éléments d'importance2 2

1

17

-

258

278



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté1

























$ CA 923 $ 489 $ 269 $ 476 $ (170) $ 1 987 $

$ US s. o.

s. o.

202

s. o.

s. o.

s. o .





























En millions de dollars, pour les douze mois clos les













31 oct. Résultat net (perte nette) 2 494 $ 1 665 $ 926 $ 1 857 $ (496) $ 6 446 $ 2021 Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 350

(39)

(75)

(100)

22

158



Ajouter : impôt sur le résultat 892

601

222

646

(485)

1 876



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 3 736

2 227

1 073

2 403

(959)

8 480



Incidence avant impôt des éléments d'importance2 12

-

68

-

245

325



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté1

























$ CA 3 748 $ 2 227 $ 1 141 $ 2 403 $ (714) $ 8 805 $

$ US s. o.

s. o.

909

s. o.

s. o.

s. o.

31 oct. Résultat net (perte nette) 1 785 $ 1 202 $ 375 $ 1 308 $ (878) $ 3 792 $ 20203 Ajouter : dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur créances 1 189

303

487

311

199

2 489



Ajouter : impôt sur le résultat 640

437

55

505

(539)

1 098



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions)1 3 614

1 942

917

2 124

(1 218)

7 379



Incidence avant impôt des éléments d'importance2 8

1

83

-

705

797



Résultat (perte) avant impôt et provisions (reprises de provisions) ajusté1

























$ CA 3 622 $ 1 943 $ 1 000 $ 2 124 $ (513) $ 8 176 $

$ US s. o.

s. o.

744

s. o.

s. o.

s. o.



1) Mesure non conforme aux PCGR. 2) Les éléments d'importance sont exclus des résultats comme présentés aux fins du calcul des résultats ajustés. 3) Certaines informations des périodes précédentes ont été révisées. Se reporter à la section Modifications à la présentation de l'information financière de notre Rapport annuel 2021 pour plus de précisions. s. o. Sans objet

Mode de présentation

L'information financière consolidée intermédiaire présentée dans le présent communiqué de presse a été préparée selon les IFRS et est non auditée, tandis que l'information financière consolidée annuelle provient des états financiers audités. Les états financiers consolidés intermédiaires ont été dressés selon les mêmes méthodes et conventions comptables que celles utilisées pour dresser les états financiers consolidés de la Banque CIBC au 31 octobre 2021 et pour l'exercice clos à cette date.

Conférence téléphonique et webdiffusion

La conférence téléphonique aura lieu à 8 h HE et est offerte en français (514-392-1587 ou numéro sans frais 1 800-898-3989, code d'accès 7008374#) et en anglais (416-340-2217 ou numéro sans frais 1 800-806-5484, code d'accès 1028175#). Les participants doivent se joindre à la conférence téléphonique 10 minutes avant le début. Immédiatement après les présentations officielles, les membres de la direction de la Banque CIBC seront disponibles pour répondre aux questions.

Une webdiffusion audio en direct de la conférence téléphonique sera également offerte en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

Les renseignements sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 de la Banque CIBC ainsi qu'une présentation destinée aux investisseurs pourront être consultés en français et en anglais à l'adresse www.cibc.com/francais : Relations avec les investisseurs, avant la conférence téléphonique et la webdiffusion. Nous n'intégrons pas de renseignements présentés sur le site Web dans le présent communiqué de presse.

L'enregistrement de la conférence sera accessible en français (514-861-2272 ou 1 800 408-3053, code d'accès 7602633#) et en anglais (905-694-9451 ou 1 800 408-3053, code d'accès 2796615#) jusqu'au 2 janvier 2022, à 23 h 59 HE. La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/quarterly-results.html.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements sur la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

L'information figurant ci-dessous fait partie du présent communiqué de presse.

Les informations contenues dans le site Web de la Banque CIBC (www.cibc.com/francais) ne sont pas réputées être intégrées aux présentes.

Le conseil d'administration de la Banque CIBC a passé en revue le présent communiqué de presse avant sa publication.

UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans le présent communiqué de presse, dans d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, dans d'autres rapports à l'intention des actionnaires et dans d'autres communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations faites aux sections « Rendement de nos activités essentielles », « Données fondamentales solides » et « Apporter davantage à nos collectivités » du présent communiqué et à la section « Conjoncture de l'économie et du marché - Perspectives pour l'année 2022 » du Rapport de gestion de notre Rapport annuel 2021 et d'autres énoncés sur nos activités, nos secteurs d'activité, notre situation financière, notre gestion du risque, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et nos perspectives pour l'année 2022 et les périodes subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « prévoir », « compter », « estimer », « prévision », « cible », « objectif » et d'autres expressions de même nature et de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses, notamment des hypothèses économiques qui sont présentées à la section « Conjoncture de l'économie et du marché - Perspectives pour l'année 2022 » de notre Rapport annuel 2021, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports trimestriels, et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Étant donné l'incidence persistante de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) sur l'économie mondiale et les marchés financiers ainsi que sur nos activités, nos résultats d'exploitation, notre réputation et notre situation financière, une plus grande part d'incertitude est forcément associée à nos hypothèses par comparaison avec les périodes précédentes. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : l'avènement, la persistance ou l'intensification d'urgences de santé publique, comme la pandémie de COVID-19, ainsi que les politiques et mesures gouvernementales s'y rattachant; le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, le risque de réputation, le risque lié au comportement et les risques juridiques, le risque de réglementation et le risque environnemental; les fluctuations de change et de taux d'intérêt, y compris celles découlant de la volatilité du marché et du prix du pétrole; l'efficacité et la pertinence de nos processus et modèles de gestion et d'évaluation des risques; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, les normes mondiales concernant la réforme relative aux fonds propres et à la liquidité élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, et la réglementation concernant la recapitalisation des banques et le système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information, et les lignes directrices réglementaires en matière de taux d'intérêt et de liquidité, et leur interprétation; l'issue de poursuites et d'enquêtes réglementaires, et des questions connexes; l'incidence de modifications des normes comptables et des règles et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos notes de crédit; la situation et les changements politiques, y compris les modifications aux questions d'ordre économique ou commercial; l'incidence possible de conflits internationaux et d'actes terroristes, des catastrophes naturelles, des perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et de toute autre catastrophe sur nos activités; la dépendance envers des tiers pour fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; les perturbations potentielles à l'égard de nos systèmes de technologies de l'information et de nos services; l'augmentation des risques liés à la cybersécurité pouvant comprendre le vol ou la divulgation d'actifs, l'accès non autorisé à de l'information sensible ou une perturbation des activités; le risque lié aux médias sociaux; les pertes découlant de fraudes internes ou externes; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie en ce qui a trait à nos clients et à nos contreparties; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées ou nos entreprises associées; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, notamment les services bancaires en direct et mobiles; l'évolution des technologies; la tenue des marchés des capitaux mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; la conjoncture économique générale mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où nous menons nos activités, y compris la croissance du niveau d'endettement des ménages au Canada et les risques de crédit à l'échelle mondiale; les changements climatiques et d'autres risques environnementaux et sociaux; notre capacité à élaborer et à lancer des produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les produits que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés, notre capacité à réaliser nos stratégies et à mener à terme nos acquisitions et à intégrer les sociétés acquises et les coentreprises; le risque que les avantages attendus d'une acquisition, d'une fusion ou d'un dessaisissement ne se concrétisent pas dans les délais prévus ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs se fient indûment à ces énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider nos actionnaires et les analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs, nos priorités et nos attentes en matière de rendement financier aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif du présent communiqué de presse ou d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

