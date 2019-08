La Banque CIBC annonce la retraite de cadres supérieurs et des nominations

TORONTO, le 22 août 2019 /CNW/ - Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC, a annoncé aujourd'hui les départs à la retraite prévus de deux cadres supérieurs, de même que des nominations au sein du comité exécutif de la banque qui ajouteront de la profondeur à l'équipe de la haute direction et poursuivront les efforts d'édification d'une banque axée sur les relations et mieux adaptée au monde moderne.

En date du 1 er janvier 2020, Kevin Glass , premier vice-président à la direction et chef des services financiers, prendra sa retraite après 10 ans de service auprès de la banque. Il continuera à agir en tant que chef des services financiers jusqu'au 31 octobre 2019 et demeurera en poste à titre de conseiller spécial pendant la période de transition précédant sa retraite.





janvier 2020, , premier vice-président à la direction et chef des services financiers, prendra sa retraite après 10 ans de service auprès de la banque. Il continuera à agir en tant que chef des services financiers jusqu'au 31 octobre demeurera en poste à titre de conseiller spécial pendant la période de transition précédant sa retraite. En date du 1er mai 2020, Kevin Patterson , premier vice-président à la direction et chef de groupe, Technologie et opérations, prendra sa retraite après plus de 35 années de service auprès de la banque. M. Patterson demeurera en poste jusqu'à sa retraite l'an prochain.

De plus, la Banque CIBC a fait l'annonce des nominations suivantes au sein de son comité exécutif :

Hratch Panossian a été nommé premier vice-président à la direction et chef des services financiers. Il entrera en fonction le 1 er novembre 2019. M. Panossian occupe actuellement le poste de vice-président à la direction, contrôleur général, Relations avec les investisseurs pour la Banque CIBC. Il a tenu plusieurs rôles de direction clés en gestion de trésorerie, en finances, et en stratégie et expansion de l'entreprise, et possède une vaste expérience dans les services financiers et les secteurs de consultation.





a été nommé premier vice-président à la direction et chef des services financiers. Il entrera en fonction le 1 novembre 2019. M. Panossian occupe actuellement le poste de vice-président à la direction, contrôleur général, Relations avec les investisseurs pour la Banque CIBC. Il a tenu plusieurs rôles de direction clés en gestion de trésorerie, en finances, et en stratégie et expansion de l'entreprise, et possède une vaste expérience dans les services financiers et les secteurs de consultation. Deepak Khandelwal a été nommé premier vice-président à la direction et chef de l'expérience client. Il entrera en fonction le 3 septembre 2019. M. Khandelwal sera responsable des groupes Opérations clés, de même que de la gestion de bout en bout de l'ensemble des expériences clients, ainsi que des programmes de processus d'entreprise.





a été nommé premier vice-président à la direction et chef de l'expérience client. Il entrera en fonction le 3 septembre 2019. M. Khandelwal sera responsable des groupes Opérations clés, de même que de la gestion de bout en bout de l'ensemble des expériences clients, ainsi que des programmes de processus d'entreprise. Shawn Beber a été nommé vice-président à la direction et avocat général, Expansion de l'entreprise. Il entrera en fonction le 3 septembre 2019. M. Beber a dirigé les activités liées aux marchés financiers américains pour la Banque CIBC, de même que la fonction stratégique d'entreprise de la banque. Plus tôt cette année, il a été nommé avocat-conseil général de la Banque CIBC.





a été nommé vice-président à la direction et avocat général, Expansion de l'entreprise. Il entrera en fonction le 3 septembre 2019. M. Beber a dirigé les activités liées aux marchés financiers américains pour la Banque CIBC, de même que la fonction stratégique d'entreprise de la banque. Plus tôt cette année, il a été nommé avocat-conseil général de la Banque CIBC. Mike Capatides , Harry Culham , Laura Dottori-Attanasio , Jon Hountalas , Christina Kramer et Sandy Sharman continueront à occuper leurs rôles actuels au sein du comité exécutif de la Banque CIBC.

« Kevin Glass et Kevin Patterson ont été des dirigeants et des ambassadeurs exemplaires pour notre Banque », a mentionné M. Dodig. Kevin Glass est un joueur d'équipe d'élite, un expert et un chef de file dans son domaine, en plus d'être le capitaine intrépide de notre équipe Ride to Conquer Cancer. Son sens de l'humour nous manquera. Kevin Patterson est un dirigeant formidable et authentique pour notre banque, un défenseur de l'inclusion et des collectivités, et un mentor pour plusieurs membres de notre équipe. Leur leadership axé sur le client a grandement contribué à la transformation de notre banque. Leur apport a été d'une valeur inestimable.

Nous insistons depuis toujours sur la profondeur de notre équipe de direction, a ajouté M. Dodig. Hratch, Deepak et Shawn ont noué de solides relations dans l'ensemble de notre banque dans l'intérêt de notre clientèle. Dans leur rôle respectif, ils préconisent une approche lucide axée sur le client afin de soutenir une organisation centrée sur les objectifs et d'accélérer notre croissance. Nous leur souhaitons beaucoup de succès. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC - Entreprise

Renseignements: Alice Dunning, Relations avec les investisseurs, 416 861-8870, alice.dunning@cibc.com; Tom Wallis, Communications et affaires publiques, tom.wallis@cibc.com, 416 980-4048

Related Links

www.cibc.com