TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que les candidats inscrits dans sa circulaire de sollicitation des procurations datée du 12 février 2025 ont été élus administrateurs de la Banque CIBC.

Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu un peu plus tôt aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Banque CIBC.

Lors du vote par scrutin, chacun des treize candidats suivants proposés par la direction a été élu comme administrateur de la Banque CIBC :

Candidats VOIX POUR ABSTENTIONS Ammar Aljoundi 416 030 369 98,89 % 4 679 484 1,11 % Nanci E. Caldwell 413 787 651 98,35 % 6 922 202 1,65 % Michelle L. Collins 416 469 778 98,99 % 4 240 075 1,01 % Victor G. Dodig 416 023 402 98,89 % 4 686 451 1,11 % Kevin J. Kelly 399 969 924 95,07 % 20 739 929 4,93 % Christine E. Larsen 416 725 148 99,05 % 3 984 705 0,95 % Mary Lou Maher 411 646 901 97,85 % 9 062 952 2,15 % William F. Morneau 415 269 949 98,71 % 5 439 904 1,29 % Mark W. Podlasly 416 443 179 98,99 % 4 266 674 1,01 % François L. Poirier 417 210 992 99,17 % 3 498 861 0,83 % Katharine B. Stevenson 397 705 368 94,53 % 23 004 485 5,47 % Martine Turcotte 414 744 021 98,58 % 5 965 832 1,42 % Barry L. Zubrow 414 745 795 98,58 % 5 964 058 1,42 %

Les résultats des votes définitifs sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle seront accessibles prochainement à l'adresse suivante : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/annual-meeting.html, et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada et ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.mediaroom.com/.

SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]