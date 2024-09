Les changements se poursuivent et l'équipe de leadership continue d'évoluer afin d'améliorer le rendement opérationnel et d'offrir le

TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), a annoncé aujourd'hui des nominations à des postes de cadres supérieurs qui permettront à la banque de continuer de mettre en œuvre sa stratégie axée sur le client et de poursuivre sur sa lancée de création d'une valeur durable pour toutes les parties intéressées.

« Nous favorisons un rendement solide et constant à l'échelle de notre banque, grâce à une équipe de leadership qui a une vue d'ensemble des besoins de nos clients et à une culture d'intercommunication afin d'offrir le meilleur de la Banque CIBC à nos clients, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC. Les changements que nous annonçons aujourd'hui multiplieront les occasions pour un certain nombre de leaders et permettront de mieux connaître les besoins de nos clients à l'échelle de notre banque, alors que nous continuons de produire de bons résultats pour nos parties intéressées. »

Les changements suivants à la direction entreront en vigueur le 1er novembre 2024.

Jon Hountalas assumera désormais le poste de vice-président du conseil, Services bancaires nord-américains et s'occupera de Groupe Détail et de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs. Sous sa direction, Services bancaires canadiens a fait de solides progrès pour attirer de nouveaux clients à la banque, améliorer l'expérience client et générer de la croissance. Il continuera de relever de Victor Dodig et de faire partie du comité de direction de la banque.

« Jon est un leader respecté, notamment dans la communauté des affaires, et il reconnaît la valeur de l'établissement de relations pour la vitalité à long terme de notre banque, a ajouté M. Dodig. Nous sommes reconnaissants envers lui pour ses 40 années d'expérience dans le secteur bancaire. Cette expérience lui permet de faire progresser notre stratégie axée sur la clientèle en Amérique du Nord et de mettre les clients en relation avec nos activités dans l'ensemble de la banque. »

La banque transférera les responsabilités de M. Hountalas pour les portefeuilles de Services bancaires personnels et PME (SBP-PME) et de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs.

Susan Rimmer sera nommée première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et se joindra au comité de direction de la banque. Elle relèvera de Victor Dodig. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale et chef, Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement, réseau mondial.

« Susan a grandement contribué à la culture d'intercommunication à l'échelle de notre banque en dirigeant nos fonctions de services financiers aux entreprises et de banque d'investissement, en travaillant en étroite collaboration avec d'autres équipes pour répondre aux besoins plus généraux des clients à l'échelle de la Banque CIBC, a déclaré M. Dodig. Ses solides relations de travail à l'échelle de notre banque assureront la continuité alors qu'elle assumera le leadership de ce groupe, et ses antécédents éprouvés en matière de croissance contribueront à multiplier nos occasions à l'échelle de ces secteurs à l'avenir. »

Harry Culham deviendra premier vice-président à la direction et chef de groupe, Marchés des capitaux, Gestion globale d'actifs et Stratégie de l'entreprise, alors qu'il assumera des responsabilités élargies pour Gestion globale d'actifs CIBC en plus de ses responsabilités actuelles. Nos activités combinées de Gestion globale d'actifs, qui représentent environ 300 milliards de dollars en actifs sous gestion des deux côtés de la frontière, rejoignent tous les segments de la clientèle de la banque, qu'il s'agisse de clients institutionnels ou de particuliers. En regroupant ces activités en Amérique du Nord sous un même leadership, nous positionnerons mieux la banque pour tirer parti de la force des produits et de la distribution afin de stimuler la prochaine phase de croissance de ce secteur. M. Culham continuera de relever de Victor Dodig à titre de membre du comité de direction de la banque. M. Culham s'est joint à la Banque CIBC en 2008. Il a occupé des postes de plus en plus élevés au sein de Marchés des capitaux avant d'assumer la direction du service, puis des responsabilités plus générales à l'échelle de l'entreprise. Christian Exshaw sera nommé co-chef, Marchés des capitaux CIBC, la responsabilité de Services financiers aux entreprises et services de Banque d'investissement étant ajoutée à son mandat actuel. Il relèvera de Harry Culham. Avec Mme Rimmer, ils ont contribué à stimuler une croissance à deux chiffres des activités de Marchés des capitaux CIBC aux États-Unis et à accroître les revenus de la banque grâce à la connectivité avec les clients à l'extérieur des marchés des capitaux traditionnels, et sous la direction de M. Exshaw, les équipes poursuivront sur cette lancée.

Hratch Panossian, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, assumera une responsabilité élargie pour la Financière Simplii. M. Panossian continuera de faire partie du comité de direction de la banque et relèvera de Victor Dodig. Il a été un élément clé de l'équipe de leadership de la Banque CIBC depuis son arrivée à la banque en 2011, et son expérience dans les secteurs des services financiers et de la technologie le positionne bien pour assumer ces responsabilités supplémentaires alors que nous continuons de nous concentrer sur l'offre de solutions bancaires numériques, les conseils personnalisés et une expérience client exceptionnelle pour les consommateurs canadiens.

Shawn Beber continuera d'occuper ses fonctions actuelles de premier vice-président à la direction et chef de groupe, région des États-Unis, et de président et chef de la direction, CIBC Bank USA. Les États-Unis demeurent un secteur de croissance important sur le plan stratégique pour la Banque CIBC, et M. Beber assumera une responsabilité supplémentaire à l'égard de CIBC Cleary Gull, la société d'investissement dans le marché intermédiaire de la Banque CIBC. Depuis son entrée en fonction en 2022, M. Beber a repositionné et réorienté les activités de la Banque CIBC aux États-Unis dans des conditions de marché très difficiles. Son leadership dans ce marché est essentiel alors que nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie axée sur le client. Il continuera de relever de Victor Dodig et de faire partie du comité de direction de la banque.

« Les changements d'aujourd'hui s'appuient sur notre priorité en matière de talents, qui consiste à offrir continuellement aux membres de notre équipe de leadership des responsabilités élargies, a affirmé M. Dodig. En approfondissant notre expertise en offrant à nos leaders de nouvelles expériences, nous renforcerons l'accent que nous mettons sur les clients et le rendement de l'entreprise. »

Frank Guse, premier vice-président à la direction et chef de la gestion du risque, Christina Kramer, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Technologie, infrastructure et innovation, Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques, Robert Sedran, premier vice-président à la direction et chef des services financiers, et Sandy Sharman, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Personnel, culture et marque, continueront d'occuper leurs fonctions actuelles au sein de notre comité de direction et relèveront de Victor Dodig.

