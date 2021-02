De nouveaux fonds mis à la disposition des propriétaires d'entreprise qui continuent d'être touchés par les répercussions de la COVID-19

TORONTO, le 1er fév. 2021 /CNW/ -La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle accepte maintenant les demandes présentées dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT), un nouveau programme de prêts du gouvernement fédéral destiné aux petites et moyennes entreprises qui continuent de subir les conséquences de la COVID-19. Les clients d'affaires actuels de la Banque CIBC pourraient être admissibles à un prêt à taux fixe pouvant aller jusqu'à un million de dollars assorti de paiements d'intérêt seulement pendant les 12 premiers mois.

Les prêts allant de 25 000 $ à 1 million de dollars, qui sont offerts aux clients d'affaires actuels de la Banque CIBC, fournissent des fonds visant à répondre aux besoins liés aux flux de trésorerie d'exploitation.

« Nous sommes prêts à continuer de soutenir les entrepreneurs canadiens aux prises avec les conséquences financières de la pandémie, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, CIBC. Ce nouveau programme de prêts du gouvernement du Canada est une autre façon d'assurer une certaine continuité pour les vaillants propriétaires de petites et moyennes entreprises des quatre coins du pays qui ont été durement touchées par la COVID-19. Nous sommes déterminés à continuer d'être présents pour nos clients, notamment en favorisant l'accès à ces fonds supplémentaires importants. »

Pour être admissibles, les clients doivent avoir connu une diminution de leurs revenus de 50 % et avoir déjà utilisé la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) ou la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) pendant trois mois, sauf ceux qui ne sont pas admissibles à ces programmes.

Les clients pourraient également devoir fournir des documents comme le demande le gouvernement. Les clients qui n'ont pas encore présenté de demande relative à la SSUC ou à la SUCL peuvent le faire maintenant et être admissibles au PCSTT par la suite.

Vous trouverez toutes les conditions d'admissibilité sur la page du Programme de crédit pour les secteurs très touchés de la Banque de développement du Canada (BDC). Les clients de la Banque CIBC trouveront de plus amples renseignements sur la page Reprise des activités de la Banque CIBC.

