TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - La Banque CIBC est fière d'annoncer qu'elle a été nommée l'un des meilleurs employeurs pour la diversité par MediaCorp Canada pour une 13e année consécutive.

Ce prix annuel reconnaît les employeurs canadiens qui ont mis en œuvre des initiatives, politiques et programmes exceptionnels pour créer des milieux de travail inclusifs. La Banque CIBC a été choisie pour ses initiatives novatrices qui favorisent un sentiment d'appartenance et permettent à chacun de réaliser son plein potentiel.

« L'inclusion est la pierre angulaire de la culture de notre banque », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. Une partie de cet engagement signifie que notre équipe est représentative des clients et des collectivités que nous servons et que nos employés sont outillés pour pratiquer l'inclusion intentionnelle. Il en résulte une équipe engagée capable de créer des idées novatrices, de promouvoir une expérience client inclusive et, au bout du compte, de contribuer à notre objectif d'aider nos clients à réaliser leurs ambitions. »

Efforts de la Banque CIBC pour favoriser l'accès aux possibilités :

Faire de l'inclusion une priorité à partir du sommet. De plus, le président et chef de la direction de la Banque CIBC préside le Conseil des leaders de l'inclusion et de la diversité CIBC, qui supervise la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion mondiale de la banque.

Amélioration des avantages liés à la santé et au bien-être offerts à ses employés. Les congés pour soins d'enfants au Canada et aux États-Unis ont été prolongés à 17 semaines, et la couverture des traitements et médicaments de fertilité a été améliorée au Canada.

et aux États-Unis ont été prolongés à 17 semaines, et la couverture des traitements et médicaments de fertilité a été améliorée au . Mise en œuvre d'un cadre de réconciliation. Ouverture d'un Espace Legacy au siège social mondial de la Banque CIBC à Toronto , Place de la Banque CIBC, en partenariat avec le fonds Gord Downie Chanie Wenjack, et lancement de huit nouveaux modules de notre cours de cyberapprentissage Les quatre saisons de la réconciliation qui ont été élaborés en partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada .

Voici d'autres marques de reconnaissance et prix obtenus :

Reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada (2023) et l'un des 100 meilleurs employeurs pour les jeunes du Canada (2023) pour la 11e année consécutive.

( l'un des 100 meilleurs employeurs pour les jeunes du (2023) pour la 11 année consécutive. Figure parmi les meilleures entreprises au Canada en 2022 selon LinkedIn.

Classée au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon le Rapport mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap de 2022.

pour l'égalité des sexes selon le Rapport mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap de 2022. Bloomberg l'a incluse dans son indice d'égalité des sexes (2022) pour la huitième année consécutive.

Nommée par Forbes comme l'une des entreprises les plus accueillantes au monde pour les femmes en 2022.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous êtes à votre place à la Banque CIBC, veuillez consulter le site : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/corporate-profile/inclusion-and-diversity/client.html

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC