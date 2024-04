TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Banque CIBC est fière d'avoir été reconnue comme l'un des employeurs les plus verts du Canada en 2024 par MediaCorp Canada. Il s'agit de la troisième année consécutive où la Banque reçoit cette marque de reconnaissance. Celle-ci souligne l'engagement de la Banque CIBC à l'égard de la gérance de l'environnement et ses efforts pour créer une culture de durabilité au sein de la Banque et de la collectivité en général.

« Nous sommes honorés d'avoir été désignés comme l'un des employeurs les plus écologiques du Canada », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction, chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. « Le développement durable est l'un des principaux piliers de notre engagement à l'égard des facteurs ESG axés sur les objectifs, et nous demeurons déterminés à poursuivre des initiatives durables dans l'ensemble de la Banque afin de contribuer à un avenir plus inclusif et prospère pour nos clients, les membres de notre équipe et les collectivités où nous vivons et travaillons. »

L'attribution de la mention d'employeurs les plus écolos repose sur différents facteurs : mise en œuvre d'initiatives et de programmes environnementaux, réduction de l'empreinte écologique de l'organisation, participation des employés et contribution des initiatives environnementales au recrutement de nouveaux employés.

Voici certains des principaux investissements de la Banque CIBC en matière de durabilité en 2023 :

Réduction cumulative de 26,3 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (champs d'application 1 et 2) provenant des activités au Canada et aux États-Unis depuis 2018. (1) En bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de 30 % d'ici 2028.

et aux États-Unis depuis 2018. En bonne voie d'atteindre notre objectif de réduction de 30 % d'ici 2028. L'espace de travail de la Banque CIBC dans l'édifice CIBC Square, notre siège social mondial, a obtenu la certification « Leadership in Energy and Environmental Design » (LEED) platine, soit le niveau le plus élevé du système d'évaluation des bâtiments LEED.

Nous avons annoncé un objectif provisoire de carboneutralité d'ici 2030 pour notre portefeuille de fabrication automobile et démontré une progression continue vers nos objectifs provisoires de carboneutralité d'ici 2030 pour nos portefeuilles du pétrole et du gaz et de la production d'électricité.

La Banque CIBC a conclu des partenariats axés sur la responsabilité :

Elle a été l'une des premières banques canadiennes à se joindre au Center for Climate-Aligned Finance de RMI.

Elle est membre du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre associées aux prêts et aux investissements.

Elle collabore avec Exportation et développement Canada (EDC) pour étendre les solutions de financement durable aux entreprises canadiennes.

Pour en savoir plus sur les engagements de la Banque CIBC à l'égard de la durabilité, visitez notre site Web .

(1) Réduction des émissions absolues de GES (champs d'application 1 et 2 fondés sur l'emplacement) par rapport à l'année de référence de 2018. Les données de 2023 sont en date du 1er août 2022 au 31 juillet 2023..

