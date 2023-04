TORONTO, le 18 avril 2023 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, la Banque CIBC a été nommée l'un des employeurs les plus écologiques du Canada pour 2023 par MediaCorp pour son engagement à bâtir un avenir plus sûr, plus équitable et plus durable pour tous.

« La durabilité est au cœur de notre objectif à la Banque CIBC », a déclaré Kikelomo Lawal, vice-présidente à la direction, chef des affaires juridiques et présidente du Conseil des cadres supérieurs sur les facteurs ESG de la Banque CIBC. « Ce prix reconnaît notre vision à long terme et les efforts que nous déployons pour réduire notre empreinte carbone et accélérer notre action climatique en aidant nos clients, les membres de notre équipe et les intervenants à accorder la priorité à la durabilité dans les collectivités où nous vivons et travaillons. »

Le classement des employeurs les plus écologiques du Canada évalue les organisations en fonction de leurs initiatives et programmes environnementaux uniques, de la réduction de l'empreinte écologique organisationnelle, de la participation des employés dans ces programmes et de la contribution des initiatives environnementales au recrutement de nouveaux employés.

Voici certains des principaux investissements de la Banque CIBC en matière de durabilité :

Son engagement à n'émettre aucune émission nette de gaz à effet de serre associée à ses activités d'exploitation et de financement d'ici 2050 et à collaborer avec les secteurs à fortes émissions de carbone pour assurer une transition réussie.





à collaborer avec les secteurs à fortes émissions de carbone pour assurer une transition réussie. La continuité d'un programme de perfectionnement des administrateurs qui favorise la formation continue des membres du conseil d'administration afin de les aider à se tenir au courant des pratiques de gouvernance nouvelles et émergentes, des changements réglementaires et de l'évolution des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), notamment ceux liés au climat.





112,9 milliards de dollars en mobilisation de financement durable au cours des quatre dernières années pour atteindre notre objectif de 13 ans, soit 37,6 % de notre objectif de mobilisation. En voie d'atteindre notre objectif de 300 milliards de dollars (2018-2030). (2)





Sixième rang en Amérique du Nord pour le financement des énergies renouvelables. (3)





La mise en place d'un cadre des émissions de financement durable pour contribuer à mobiliser des capitaux et à mettre au point des solutions fondées sur le marché pour soutenir les investissements qui façonnent une économie plus durable.





Le lancement de solutions d'investissement durable axées sur l'investissement responsable, dont une partie des revenus sera versée à des organismes qui soutiennent les activités de transition liées aux changements climatiques.

La Banque CIBC a conclu des partenariats axés sur la responsabilité :

Elle a été l'une des premières banques canadiennes à se joindre au Center for Climate-Aligned Finance de RMI.





Elle est membre du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative menée par le secteur financier visant à élaborer une norme mondiale harmonisée d'évaluation et de divulgation des émissions de gaz à effet de serre associées aux prêts et aux investissements.





Elle collabore avec Exportation et développement Canada (EDC) pour étendre les solutions de financement durable aux entreprises canadiennes.

Pour en savoir plus sur les engagements de la Banque CIBC à l'égard de la durabilité, visitez notre site Web .

(2) Dans les grandes lignes, les activités de finance durable désignent les activités de client qui appuient, entre autres, l'énergie renouvelable et sans émissions, l'efficacité énergétique, les infrastructures durables, l'immobilier durable, le logement abordable et l'infrastructure de base, ainsi que des produits comme les produits financiers liés au développement durable et à l'environnement. Les services offerts par la Banque CIBC dans le cadre de son engagement de mobilisation à l'appui de ces activités de client comprennent des prêts et syndications de prêts, la prise ferme de titres de créance et de participation, des conseils en fusions et acquisitions et des placements à titre d'investisseur chef de file. En 2022, notre méthodologie a été mise à jour de façon prospective afin d'inclure les opérations liées au secteur du logement abordable. Le secteur du logement abordable comprend les prêts et investissements effectués pour respecter nos obligations en vertu de la Community Reinvestment Act des États-Unis. Nous avons fourni à nos clients des solutions de couverture liées à des activités de finance durable dont le montant nominal s'élève à 1,56 milliard de dollars en 2022 et le total cumulatif de 2018 à 2022, à 6,45 milliards de dollars, et qui sont exclues de notre engagement de mobilisation pour des activités de finance durable. (3) Source : Renseignements : Pour les opérations conclues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (tableaux de classement des énergies renouvelables en Amérique du Nord).

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html .

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]