La baisse du nombre d'étudiantes et étudiants étrangers entraînera de lourdes conséquences

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations de l'enseignement supérieur anticipent que la baisse du nombre d'étudiantes et étudiants étrangers aura des conséquences importantes sur la pérennité de l'enseignement de certains programmes et de la recherche francophone.

Un autre coup dur pour les réseaux d'enseignement

La CSQ, la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) et la Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec (FREUQ-CSQ) estiment que la baisse du nombre d'étudiantes et étudiants étrangers nuira à la viabilité des programmes de formation.

« Dans le chiffrier Excel de ce gouvernement, ça ne fait peut-être pas une grande différence de réduire par-ci, par-là, mais sur le terrain, les impacts sont majeurs. Déjà que le réseau est meurtri par les récentes compressions budgétaires, voilà que d'autres programmes sont menacés par l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec. C'est l'attraction et la capacité à recruter qui est mise à mal par ces politiques. C'est fort malheureux, car les étudiantes et étudiants internationaux contribuent, de nombreuses façons, à la vitalité sociale, culturelle et économique du Québec, dans plusieurs régions », déplore Pascal Côté, troisième vice-président de la CSQ.

« Qu'on parle de formation professionnelle, collégiale ou universitaire, pour celles et ceux qui nous viennent de l'international, il ne faut pas oublier que c'est non seulement leur projet d'étude qui est mis en péril par cette mesure, mais également leur projet de vie. En mettant soudainement la hache dans les admissions d'étudiants internationaux, ce sont des années à bâtir des ponts qui partent en fumée », ajoutent Youri Blanchet, président de la FEC-CSQ, Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ, Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ, Stéphane Lapointe, président de la FPEP-CSQ, et Vincent Beaucher, président de la FREUQ-CSQ.

Un frein important à la recherche

L'apport des étudiantes et étudiants étrangers est indéniable dans le domaine de la recherche, où leur expertise est mise à contribution. Ils contribuent aux travaux de laboratoire qui sont financés par des concours de bourses pour lesquels on ne forme pas suffisamment de personnes au Québec. « On a tout intérêt, comme société, à chercher à les convaincre de s'établir à long terme ici. Ils ont des profils à forte valeur ajoutée qui contribuent grandement à l'innovation. Même si certains repartent ensuite, ils contribuent tout de même au rayonnement du savoir québécois. Leur parcours va influencer la suite de leur carrière et alimenter, dans bien des cas, la recherche francophone », ajoute Pascal Côté.

Cessons d'affaiblir nos réseaux d'éducation francophones

Enfin, alors que le ministre de la Langue française consulte actuellement sur le projet de loi no 84 sur l'intégration nationale, nous souhaitons rappeler au gouvernement que les réseaux d'éducation jouent un rôle central pour la vitalité de la langue française. En outre, ces établissements sont les piliers de la formation, de la recherche et de l'innovation en français. « Plutôt que de les affaiblir, il convient de renforcer la formation professionnelle et l'enseignement supérieur par tous les moyens. Nous invitons donc le gouvernement à soutenir les solutions qui émanent des milieux. Renforcer nos réseaux francophones d'éducation, de formation et de recherche est un cercle vertueux où le Québec et la langue française en ressortiront gagnants, sur tous les plans », concluent les représentants de la CSQ et de ses fédérations de l'enseignement supérieur.

