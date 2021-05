La 9e édition de MAMU! Salon emploi autochtone prend le virage virtuel

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Un salon virtuel de l'emploi visant à promouvoir l'employabilité des personnes autochtones aura lieu le 26 mai prochain.

Plus d'une centaine d'entreprises de Montréal, Québec, Sept-Îles et Val-d'Or seront présentes afin de proposer des postes dans différents domaines. Les personnes autochtones de tous âges et aux compétences et formations variées à la recherche d'un emploi sont les bienvenues et invitées à y participer en se rendant à ce lien : https://mamu-salonemploiautochtone.easyvirtualfair.com. Jusqu'à 1 500 postes sont à pourvoir dans différents secteurs.

MAMU! Salon emploi autochtone est organisé par les services de la Stratégie urbaine de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) avec la participation financière du RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal.

Les chercheurs d'emploi autochtones de partout au Québec sont les bienvenus! L'événement est accessible gratuitement par ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

Des traditions respectées et des rencontres directes entre visiteurs et exposants

Le salon, en plus de promouvoir l'employabilité des Autochtones, vise à faire découvrir à ceux-ci les compétences requises sur le marché du travail et à les aider à atteindre leur potentiel professionnel. Il est donc essentiel que le salon offre un lieu d'échange entre candidats et recruteurs.

Dans ce contexte, la plateforme du salon permettra aux visiteurs de communiquer en direct avec les exposants de 9 h à 18 h, par clavardage écrit.

Les traditions autochtones habituellement respectées en présentiel sont maintenues et seront ajustées au format virtuel. Ainsi, une prière d'ouverture et des chants traditionnels seront proposés en vidéo.

De plus, des prix de participation seront tirés à la fin de la journée. En visitant le salon, les participants pourront non seulement trouver leur prochain emploi ou leur nouvelle carrière, mais également gagner des cartes-cadeaux de 25, 50 et 100 dollars. Le grand gagnant remportera un Lenovo ThinkPad E14.

Des emplois dans différents secteurs et dans plusieurs régions

Les années précédentes, MAMU! Salon emploi autochtone avait lieu à Montréal et réunissait uniquement des candidats et des entreprises de la région. Cette édition virtuelle permet de rassembler pour une première fois les quatre centres de service en emploi et formation (CSEF) de la Stratégie urbaine de Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles.

Ce sont donc pas moins de 150 recruteurs de ces régions qui proposeront plus de 1 500 emplois dans différents domaines.

Mis à part ce salon, grâce aux services de soutien à l'emploi qu'ils offrent (information sur le marché du travail, ressources professionnelles et/ou recherche et développement), les quatre CSEF sont également en mesure d'accompagner et de conseiller les Autochtones vivant en milieu urbain tout au long de l'année. Ils jouent un rôle important pour les chercheurs d'emploi autochtones comme en témoigne un ancien participant : « L'équipe de Montréal m'a non seulement aidé à retourner à l'école et à obtenir mon diplôme, mais c'est à la 7e édition du MAMU que j'ai trouvé mon premier emploi! La Stratégie urbaine se consacre à la réussite des Autochtones et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans leur soutien, merci! ».

Informations pratiques



Le 26 mai de 9 h à 18 h

https://mamu-salonemploiautochtone.easyvirtualfair.com



À propos de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) :

En tant qu'une des commissions régionales de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) est responsable, au nom de 27 communautés des Premières Nations, de l'administration du Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones (PFCEA) ainsi que du PFCEA urbain qui soutient les Premières Nations, les Métis et les Inuits vivant en milieu urbain au Québec. Par l'entremise de ses 31 centres de service en emploi et formation (CSEF), situés dans 27 communautés des Premières Nations et 4 villes (Montréal, Québec, Val-d'Or et Sept-Îles), la CDRHPNQ aide la clientèle à intégrer le marché du travail en lui proposant diverses mesures d'emploi et de formation.

La mission de la Stratégie urbaine est d'offrir des services et des programmes d'emploi et de formation à la clientèle autochtone vivant en milieu urbain, soit les Premières Nations, les Inuits et les Métis, en vue de la soutenir dans ses démarches pour intégrer le marché du travail.

La vision de la Stratégie urbaine est de développer et promouvoir les ressources humaines afin de rehausser le niveau de vie des Autochtones vivant en milieu urbain. Le développement des ressources humaines autochtones est axé sur la demande du marché du travail, les besoins de la clientèle et la qualité du service. Pour atteindre l'objectif d'intégration ou de réintégration sur le marché du travail, il faut déterminer les besoins réels du client. Investir dans le développement des ressources humaines demeure l'essentiel pour atteindre une continuité à l'adaptation de l'évolution du monde du travail. L'un des principes fondamentaux des centres de service en milieu urbain vise la valeur de la main-d'œuvre et veut que la responsabilité en matière de formation et de développement de l'emploi soit partagée avec tous les partenaires possibles du milieu.

Pour en savoir davantage, visiter : https://www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca/

SOURCE L'Événement Carrières

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Shannon Goedike, directrice Stratégie [email protected], 514-796-3228

Liens connexes

http://www.ecarrieres.com