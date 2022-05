La 6e Bourse Antidote en traitement automatique de la langue attribuée à Victor Schmidt

Les travaux de monsieur Schmidt ont porté sur les applications de l'intelligence artificielle à la lutte contre les réchauffements climatiques, comme la modélisation des nuages à partir de données satellites. Il a conçu un algorithme simulant, pour une adresse donnée, l'impact des changements climatiques, comme une inondation, un feu de forêt ou un épisode de pollution intense ; on peut en voir les résultats sur le site ceclimatnexistepas.com . Il s'intéresse aussi à la découverte de matériaux pouvant améliorer le rendement du stockage d'énergie par hydrogène via l'électrolyse de l'eau.

La Bourse Antidote en TAL est attribuée annuellement à un étudiant ou une étudiante du Département d'informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) de l'Université de Montréal dont les travaux de recherche sont liés au Mila. Elle émane du Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte doté d'un million de dollars et constitué à l'occasion des vingt ans du logiciel Antidote et des cinquante ans du DIRO.

Lancé en 1996, Antidote constituait déjà une remarquable application de l'intelligence artificielle pour le grand public. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides ont depuis bénéficié de plus de vingt-cinq ans d'évolution technologique et linguistique continue. Antidote est utilisé par des millions de personnes, en français et en anglais, et Druide en poursuit méthodiquement le développement. Ainsi, Antidote 11, paru en octobre 2021, applique l'apprentissage profond pour la première fois, sous la double forme d'un moteur de correction neuronale et de la prononciation de tous les mots en deux langues et différents accents.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

http://www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998