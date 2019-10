La 65e séance du conseil d'administration de l'OFQJ présidée par les ministres Blanquer et Girault à Montréal

Cette 65 e séance clôture l'année 2018 du 50 e anniversaire de l'Office, ponctuée de nombreuses célébrations et projets d'ampleur des deux côtés de l'Atlantique. Les deux secrétaires généraux, Marianne Beseme et Jean-Stéphane Bernard, ont pu présenter les résultats de cet anniversaire et notamment l'augmentation significative des effectifs de jeunes accompagnés dans leurs projets de mobilité, passant de 3 800 en 2017 à 4 813 en 2018. Les administrateurs français et québécois ont présenté des recommandations aux ministres sur des thèmes essentiels du développement de l'Office.

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

« Émanant de la relation directe et privilégiée entre la France et le Québec, l'organisme qu'est l'OFQJ s'est imposé comme chef de file en initiatives et projets de mobilité jeunesse. La jeunesse franco-québécoise, qui porte le futur de cette relation, représente une importante relève et l'OFQJ doit les accompagner et les inciter à viser toujours plus haut. »

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de la République française

« Le bilan de l'OFQJ depuis sa création est remarquable en termes d'opportunités, de dynamisme, et de stabilité. Nous sommes un axe bilatéral dans le milieu multilatéral qu'est la francophonie. Il faut profiter de cette belle vitalité des jeunes pour concrétiser leurs projets, renforcer leur employabilité, enclencher un cercle vertueux de l'engagement et promouvoir la mobilité ouverte à tous. »

À l'issue du conseil d'administration dans les locaux montréalais de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, une séquence de présentation du « volontariat franco-québécois », dispositif expérimental souhaité par les deux premiers ministres français et québécois lors de leur dernière Rencontre alternée, a permis aux ministres et aux administrateurs de rencontrer des jeunes engagés dans le programme Québec Volontaire et le service civique menés par l'OFQJ.

Ce conseil d'administration vient terminer une intense séquence de travail franco-québécoise entre administrateurs au service de la mobilité des jeunes. La veille, ils avaient également pu rencontrer les employeurs québécois du programme Stage de perfectionnement de l'OFQJ France, qui permet aux jeunes demandeurs d'emplois français de réaliser des stages de 3 à 6 mois. Ils s'étaient ensuite rendus au CORIM pour le déjeuner-causerie présidé par M. Blanquer autour du thème « Quel avenir pour nos systèmes éducatifs ».

La 66e séance du Conseil d'administration se tiendra en France en 2020.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de quelque 150 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, il encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes et favorise les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

SOURCE Office franco-québécois pour la jeunesse

Renseignements: OFQJ au Québec : Marie-Eve Grisé-Blais, Directrice des communications et de l'information, Tél. : 514 873-4255, poste 227, megrise-blais@lojiq.org; OFQJ en France, Claire Favillier, Chargée de communication, Tél : 01 49 33 28 76, cfavillier@ofqj.org