GUANGZHOU, Chine, 14 novembre 2025 /CNW/ - La 57e édition du China International Furniture Fair, qui ouvrira ses portes en mars 2026, a annoncé son nouveau thème, « CONNECT • CREATE », ainsi qu'une identité visuelle renouvelée. Alors que l'écosystème mondial du meuble subit une profonde restructuration, le CIFF entend relier tous les maillons de la chaîne industrielle (production, distribution et consommation) afin de favoriser cette transformation et de créer de la valeur ajoutée.

La 57e édition du China International Furniture Fair (Guangzhou) dévoile son nouveau thème « CONNECT · CREATE » et son identité visuelle (PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

L'industrie mondiale du meuble évolue rapidement. Dans un contexte de fluctuations économiques et d'incertitudes commerciales, les acheteurs internationaux se tournent de plus en plus vers la Chine. Les fabricants chinois font progresser l'innovation et la recherche et le développement, soutenus par une chaîne d'approvisionnement robuste et stable qui assure efficacité et résilience. Parallèlement, une qualité fiable, des prix concurrentiels et des services conviviaux renforcent l'attrait mondial de la Chine. Au niveau des consommateurs, les nouvelles tendances telles que le commerce social, la conception en réalité virtuelle et la vente au détail omnicanale redéfinissent l'expérience de magasinage, parallèlement à la demande croissante de meubles intelligents, durables, adaptés aux personnes âgées et aux animaux de compagnie.

Sous le nouveau thème « CONNECT • CREATE », le salon CIFF Guangzhou 2026 se propose de répondre aux besoins du secteur et de favoriser la collaboration au sein de l'écosystème mondial du meuble. « CONNECT » souligne l'importance vitale de ce secteur, qui relie les personnes, les biens, les capitaux et les informations à mesure que les chaînes d'approvisionnement et de valeur évoluent. Le salon CIFF sert de plaque tournante, intégrant les ressources de la production, de la distribution et de la consommation.

« CREATE » reflète l'orientation et la dynamique, permettant des avancées grâce à l'innovation et à la synergie. En alignant les demandes du marché sur les capacités en amont et en aval, le salon CIFF favorise les progrès dans les domaines des matériaux, de l'artisanat, de la fabrication et des modes commerciaux, renforçant ainsi chaque maillon de la chaîne industrielle.

La nouvelle identité visuelle incarne davantage cette vision. S'inspirant du logo hexagonal emblématique du CIFF, le nouveau design intègre les lettres « C-I-F-F » dans un symbole visuel unifié, rehaussé par la texture du métal liquide. Cette « esthétique liquide » capture à la fois la force industrielle et l'adaptabilité flexible, reflétant ainsi l'évolution constante du secteur grâce à des connexions dynamiques et à une fusion créative. La couleur bleu océan représente l'inclusivité, la profondeur et la stabilité, symbolisant un écosystème ouvert où l'innovation prospère.

Couvrant une superficie de 850 000 mètres carrés et réunissant plus de 4 900 exposants, le salon CIFF Guangzhou 2026 proposera trois grandes expositions : Mobilier domestique, Espaces de bureau et commerciaux, CIFM/Interzum Guangzhou. Chaque section mettra en avant les nouvelles tendances, des collaborations en matière de design contemporain et des innovations en matière de sommeil intelligent, en passant par les concepts de bureau durable et la fabrication intelligente avancée.

Alors que l'industrie mondiale du meuble entre dans une nouvelle ère de reconstruction, le salon CIFF Guangzhou 2026 entend jouer un rôle de trait d'union et de catalyseur, en reliant l'innovation, les ressources et les idées afin de créer un avenir plus dynamique, durable et interconnecté pour le monde du meuble.

