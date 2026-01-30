GUANGZHOU, Chine, 30 janvier 2026 /CNW/ - Le 57e salon international du meuble de Chine (CIFF Guangzhou 2026) aura lieu à Guangzhou du 18 au 31 mars, sous le thème « CONNEXION•CRÉATION ». Partie centrale du salon, l'exposition dédiée aux espaces de bureaux et commerciaux, prévue du 28 au 31 mars, placera le développement durable au cœur de son programme. En traduisant les concepts de viabilité en possibilités commerciales tangibles, l'exposition vise à stimuler l'expansion du secteur par la création d'une résonance entre valeurs et innovation commerciale.

CIFF 2026

Afin de mettre en évidence les pratiques écologiques qui président au choix des matériaux, de la conception et des applications spatiales, l'exposition montrera un modèle complet de milieu de travail écologique qui apporte des améliorations dans trois domaines clés : les environnements de bureau, les sièges de bureau et les espaces commerciaux publics.

Les environnements de bureau évoluent rapidement à mesure que le travail hybride se développe, que le bien-être favorise la productivité et que la législation sur l'industrie « zéro net » accélère le changement. En réponse à ces évolutions, l'exposition mettra en avant des solutions de bureau à bas carbone, centrées sur les personnes et intégrées numériquement, en présentant du mobilier et des produits d'accompagnement dans des segments à croissance rapide tels que la santé, les soins aux personnes âgées et les applications de bureau intelligent.

La conception axée sur la santé sera également au cœur de l'offre de sièges, alors qu'innovation ergonomique et matériaux durables convergent pour promouvoir le bien-être à long terme dans l'environnement de travail. Renforçant le rôle du mobilier dans le rendement global sur le lieu de travail, ce secteur démontrera comment la conception des sièges peut favoriser des postures plus saines, des modes de travail adaptatifs et une production écologiquement responsable.

Autre priorité clé, l'espace commercial public reflète les mutations qui affectent à la fois la conception et l'exploitation. À mesure de la convergence des usages et de l'intégration technologique, la durabilité et la résilience deviennent des thèmes primordiaux. Les solutions exposées aborderont divers scénarios, notamment l'éducation, les soins de santé, l'hôtellerie, les complexes commerciaux et les plaques tournantes de transport, en proposant des systèmes modulaires, des matériaux à bas carbone, des idées de gestion intelligente de l'espace et des technologies saines de surveillance de l'environnement.

L'exposition lancera aussi LUMINOUS PATH 2.0 (TRAJECTOIRE LUMINEUSE 2.0), une série de vitrines thématiques qui font le lien entre collaboration industrielle, récits culturels et expérimentation tournée vers l'avenir.

La vitrine Linking Design Star (Réunion des étoiles du design) mettra l'accent sur la transformation commerciale des idées durables, tandis que les installations de D&A Culture Center (Centre de la culture D & A) revisiteront les concepts de bureau classiques et exploreront de nouveaux scénarios façonnés par la collaboration et la circularité. Le 2026 Office Theme Pavilion (Pavillon 2026 sur le thème du bureau) créera un environnement de bureau expérimental construit avec des matériaux durables selon une logique de conception modulaire, intégrant l'architecture, les produits et l'art pour imaginer les écosystèmes de bureau de la prochaine génération.

Au centre du salon CIFF Guangzhou 2026, l'exposition consacrée aux espaces de bureaux et commerciaux en consolide le rôle de plateforme mondiale pour le secteur du mobilier. Les professionnels du secteur sont invités (inscription ici : https://xt.ciff-gz.com/3807/index.html?ly=57EH00014) à se rendre à Guangzhou pour y découvrir des solutions pérennes, échanger des idées et trouver de nouvelles possibilités de définir l'avenir du travail.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873298/CIFF2026.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)

CONTACT : [email protected]