LA 4e ÉDITION DES AUDACIEUSES DE LEUCAN EST LANCÉE!

MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Leucan est fière de lancer aujourd'hui la 4e édition des Audacieuses, un mouvement de solidarité regroupant des femmes exceptionnelles provenant d'horizons variés, dans le but de créer une vague d'inspiration et de générosité à travers tout le Québec. Ensemble, elles poseront le geste de solidarité le plus puissant qui soit envers les enfants atteints de cancer : elles se raseront les cheveux dans le cadre du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim. D'ici l'événement de rasage, qui aura lieu le dimanche 7 avril prochain au Fairmont Le Reine Élizabeth, elles solliciteront leurs réseaux afin d'amasser des fonds pour soutenir la mission de Leucan.

Logo Les Audacieuses (Groupe CNW/Leucan)

Cette année, Nathalie Simard a accepté de relever le défi, celle qui incarne la définition même du courage et de l'audace. Son engagement envers Leucan allait de soi, d'autant plus qu'elle a été la marraine de Charles Bruneau, à travers Leucan, alors qu'il menait son combat contre le cancer. « Je vais me raser les cheveux en solidarité avec ces enfants et par respect pour leur courage, leur détermination, leur grandeur d'âme, leur résilience face à la maladie. Ce que je vais faire, ce n'est pas si difficile que ça, la vie continue pour moi. Ces enfants, eux, se battent sans relâche. C'est une façon pour moi de leur tenir la main à travers l'incertitude. Et si mon geste peut inspirer les gens à donner, c'est d'autant plus important. », a-t-elle affirmé.

« Les Audacieuses ont été choisies pour porter ce projet ambitieux en raison de leurs qualités de femmes assumées, influentes, courageuses, inspirantes et faisant preuve d'audace », a mentionné Juli Meilleur, directrice générale de Leucan. « Elles osent aussi défier les diktats de la beauté en prouvant à toutes et à tous que les cheveux ne devraient pas définir la féminité. Nous souhaitons ainsi inspirer d'autres femmes à joindre le mouvement dans le but de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. », a-t-elle ajouté.

Ces femmes exceptionnelles qui composent la cohorte 2024 sont :

Nathalie Simard , chanteuse, comédienne, animatrice, chroniqueuse, conférencière et entrepreneure

, chanteuse, comédienne, animatrice, chroniqueuse, conférencière et entrepreneure Catherine Sylvestre , avocate et médiatrice, Sylvestre Painchaud et associés

, avocate et médiatrice, et associés Isabelle Girard , maman Leucan et vice-présidente et cheffe de pratique, Mandrake Montréal

, maman Leucan et vice-présidente et cheffe de pratique, Mandrake Montréal Lise Sarazin , directrice, ventes et marketing, Casino du Lac-Leamy

, directrice, ventes et marketing, Casino du Lac-Leamy Lucie Morin , Ph.D., professeure titulaire et directrice MBA conseil en management, ESG UQAM

, Ph.D., professeure titulaire et directrice MBA conseil en management, ESG UQAM Lyne Lamothe , cheffe de la direction Talent, Culture et Communications, Previan

, cheffe de la direction Talent, Culture et Communications, Previan Mano Malu , directrice principale Crédit Commercial, TD services bancaires commerciaux

, directrice principale Crédit Commercial, TD services bancaires commerciaux Mylène Tassy , vice-présidente, ventes et marketing, Nova Bus du Groupe Volvo

, vice-présidente, ventes et marketing, Nova Bus du Groupe Volvo Nathalie Lassonde , chef de la direction, Lassonde

, chef de la direction, Lassonde Patricia Poulin , pharmacienne propriétaire affiliée à Proxim et Uniprix

Depuis les quatre dernières années, le taux de participation des femmes aux collectes de fonds a presqu'atteint la parité avec celui des hommes et c'est grâce au mouvement des Audacieuses!

Informations supplémentaires sur le cancer pédiatrique

Chaque jour au Québec, près d'une famille reçoit un diagnostic de cancer;

En partie grâce aux investissements de Leucan, le taux de survie des enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer est passé de 15 % à 82 % dans les dernières décennies;

70% des enfants qui survivent à un cancer pédiatrique développeront des séquelles. Pour 50% d'entre eux, ces problèmes seront sévères;

La leucémie représente un tiers des cancers chez les enfants de 0 à 14 ans au Canada ;

; Après la période intensive de soins, les survivants présentent des limitations fonctionnelles importantes : des problèmes d'apprentissage, de concentration et de langage, des difficultés dans les relations sociales ou encore de la fatigue.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan . Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes raséesMD Leucan (DTR) est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour permettre à Leucan de remplir sa mission. Parmi toutes les activités de collectes de fonds, le DTR, présenté par Proxim, est sans contredit celle qui exige le plus de courage de la part des participant.es qui ont une implication très forte et directe avec la cause. Depuis 20 ans, plus de 100 000 personnes ont permis d'amasser près de 60 M $. Les Audacieuses s'inscrivent dans ce Défi.

SOURCE Leucan

Renseignements: Mélanie Dallaire, Consultante, [email protected], 514 516-7003