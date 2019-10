La 43e élection fédérale en chiffres

GATINEAU, QC, le 23 oct. 2019 /CNW/ -

La 43 e élection fédérale s'est tenue le lundi 21 octobre 2019.

élection fédérale s'est tenue le lundi 21 octobre 2019. Selon les données préliminaires portant sur 99,67 % des bureaux de vote, 17 980 264 Canadiens ont voté. Cela représente un taux de participation de 65,95 %. Ce pourcentage ne tient pas compte des électeurs qui se sont inscrits le jour de l'élection.

Environ :

4 774 963 électeurs ont voté à un bureau de vote par anticipation entre le vendredi 11 et le lundi 14 octobre.



111 300 électeurs ont voté sur un campus à l'un des 119 bureaux temporaires d'Élections Canada , ouverts entre le samedi 5 et le mercredi 9 octobre

34 324 électeurs ont voté par la poste depuis l'étranger.

Afin de servir les Canadiens, Élections Canada a ouvert 503 bureaux dans tout le pays, 365 bureaux de scrutin ordinaire dans les réserves et a embauché environ 300 000 personnes pour aider à mener l'élection dans les 338 circonscriptions du Canada .

21 partis enregistrés ont été représentés et 2 146 candidats ont été confirmés.

Voir plus de données sur l'élection générale 2019.

« En attendant d'obtenir les données définitives sur la 43e élection fédérale, je tiens à remercier les milliers de personnes qui ont travaillé au cours des deux derniers mois pour s'assurer que les électeurs des 338 circonscriptions du Canada puissent exercer leur droit de vote. La tenue d'une élection fédérale est une activité de grande envergure qui exige l'appui de nombreux organismes. Je suis reconnaissant de leur contribution à notre démocratie » a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault.

« Au cours des prochains mois, je compte prendre le temps d'examiner et d'évaluer les services qu'Élections Canada offre aux Canadiens, non seulement pour cerner les succès, mais aussi pour obtenir des commentaires et déterminer les domaines qui requièrent des améliorations. »

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

