La 31e législature du Forum étudiant à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 7 janv. 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est heureuse d'accueillir 145 jeunes passionnés qui plongent dans l'univers du parlementarisme à l'occasion de la 31e législature du Forum étudiant, du 6 au 10 janvier 2025.

Présidé par Mme Sylvie D'Amours, vice-présidente de l'Assemblée nationale, cet événement phare réunit des étudiantes et étudiants provenant de cégeps, collèges et centres d'études collégiales de 30 circonscriptions à travers le Québec. Pendant ces quelques jours au parlement, les participantes et participants jouent le rôle de député ou de journaliste. Elles et ils ont la chance d'expérimenter le travail législatif dans des lieux emblématiques, soit en siégeant dans la salle du Conseil législatif et en commission parlementaire.

« Le Forum étudiant est une occasion exceptionnelle pour ces jeunes dynamiques de débattre d'enjeux qui leur tiennent à cœur tout en découvrant les rouages du parlementarisme. Cette expérience immersive contribue à renforcer leur engagement citoyen et à développer leur esprit critique. C'est une fierté de participer activement à former nos leaders de demain », a souligné Mme D'Amours.

Pour cette 31e édition, les débats portent sur des enjeux importants, notamment sur un mandat d'initiative sur le logement et l'habitation ainsi que sur les projets de loi suivants :

projet de loi n o 1 : Loi visant à actualiser et à revaloriser le travail des forces policières

: projet de loi n o 2 : Loi visant la réinstauration du cours d'économie familiale au secondaire

: projet de loi no 3 : Loi visant la création d'un ordre professionnel pour le personnel enseignant

De plus, cette édition inaugure le virage numérique du journal du Forum étudiant, offrant à 12 jeunes l'occasion de découvrir le métier de journaliste tout en s'immergeant dans le paysage médiatique contemporain.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant collabore étroitement à la tenue de cette simulation. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, 367 995-8753, [email protected]