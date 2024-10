La 2e Bourse Antidote en orthopédagogie attribuée à Marie-Josée Barbeau

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Druide informatique est heureuse d'annoncer que la deuxième Bourse Antidote en orthopédagogie de la lecture et de l'écriture est attribuée à madame Marie-Josée Barbeau, doctorante en éducation l'Université du Québec à Montréal (UQAM), sous la direction du professeur Julien Mercier, du département d'informatique, et de la professeure Line Laplante, du département de didactique des langues. D'un montant de 25 000 $, la Bourse Antidote en orthopédagogie est attribuée dans le cadre de la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie, créée par un don de Druide informatique à la Fondation de l'UQAM.

Orthopédagogue en milieu scolaire depuis 21 ans et détentrice d'une maitrise de recherche en éducation, madame Barbeau est impliquée dans la coordination de plusieurs activités et projets de recherche qui visent les apprentissages fondamentaux en littératie. Elle est également chargée de cours au département de didactique des langues à l'UQAM. Dans le cadre de ses études doctorales, elle s'intéresse aux effets de la synthèse vocale sur la compréhension du contenu d'un texte chez des élèves du primaire qui manifestent des difficultés importantes d'apprentissage de la lecture.

La Bourse Antidote en orthopédagogie est attribuée annuellement à une étudiante ou un étudiant de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM dont le projet de mémoire ou le projet doctoral s'inscrit dans les domaines de l'orthopédagogie, ou des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture. Elle émane de la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie, créée par un don d'un million de dollars de Druide à l'occasion des vingt-cinq ans du logiciel Antidote.

Des millions de gens se servent d'Antidote pour améliorer la qualité de leurs textes, en français et en anglais. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides sont aussi utilisés pour soutenir l'apprentissage de l'écriture. Antidote peut notamment compenser les déficits plus ou moins sévères en orthographe que présentent les personnes dyslexiques, et Druide en poursuit méthodiquement le développement. Certains travaux de la Chaire pourraient d'ailleurs orienter ce développement afin d'aider davantage ces apprenants.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

