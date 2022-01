Les sept équipes canadiennes de la LNHMD participeront au marathon de diffusion du 29 janvier 2022

TORONTO, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Le samedi 29 janvier, l'événement phare du hockey au Canada, la Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia, sera de retour sur les ondes de Sportsnet pour une 22e année. Diffusé en direct de Scarborough, ce marathon de diffusion mettra en vedette les sept équipes canadiennes de la LNHMD tout au long de la journée. La Banque Scotia souligne cette fête cette année en y intégrant la plus récente campagne de son engagement Hockey pour tous, faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion par le hockey.

Pour souligner l'occasion, la Banque Scotia transformera littéralement les bandes de la patinoire en symboles d'inclusion. Les amateurs de hockey de tout le pays sont invités à transmettre leur message d'inclusion en vue de sa présentation durant l'émission en direct de Sportsnet ou dans un aréna de la LNHMD. Les amateurs peuvent transmettre leur message d'inclusion en ligne et courir la chance de voir leur message présenté durant la télédiffusion de samedi.

« La Banque Scotia est déterminée à rendre le hockey plus inclusif et représentatif de la diversité grâce à son initiative Hockey pour tous, explique Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. Samedi, les amateurs de hockey de tout le pays pourront montrer leur amour du sport et prôner des changements porteurs, durant la plus grande journée de célébration du hockey, la Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia. »

La Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia sera animée par le légendaire Ron MacLean de CBC, qui sera accompagné des légendes des Maple Leafs de Toronto Darcy Tucker et Wendel Clark, d'Akim Aliu, président de l'Alliance pour la diversité dans le hockey, et des joueuses Kristen Richards et Shannon Stewart de la PWHPA. Les clubs de hockey locaux pour les jeunes seront aussi mis à l'honneur, dont la Seaside Hockey Association et la Time to Dream Foundation, qui visent toutes deux à rendre le hockey plus accessible pour les jeunes de tout le pays.

« La Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia est une occasion extraordinaire de vivre ensemble notre passion du hockey et de braquer les projecteurs sur les pionniers, les militants et les groupes qui veulent que le hockey soit un sport plus inclusif et représentatif de la diversité pour les générations futures, explique Joel Darling, producteur exécutif de la Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia. Même si la télédiffusion de cette année sera légèrement différente, ce sera 13,5 heures de contenu à ne pas manquer, que ce soit pour encourager son équipe canadienne préférée de la LNH ou pour savoir ce que font d'autres personnes - et ce qu'on peut faire soi-même - pour faire bouger les choses afin de rendre le hockey vraiment inclusif, du Hockey pour tous. »

Pour répondre à ces enjeux et encourager la diversité, l'équité et l'inclusion dans le sport, la Banque Scotia articule son initiative Hockey pour tous autour de deux axes : l'axe culturel et l'axe financier. La plateforme versera au cours des 12 prochains mois deux millions de dollars à des programmes qui œuvrent pour une plus grande diversité au sein des organisations communautaires et locales de hockey partout au Canada. Pour en savoir plus sur l'initiative Hockey pour tous, nos partenaires et ce qu'elle signifie pour la collectivité, lire ceci.

La Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia présentera aussi en direct l'inauguration de la toute première patinoire extérieure accessible de l'Alberta. L'aréna communautaire Parkdale de Calgary a été reconstruit en 2021 pour répondre aux normes d'accessibilité de hockey sur luge : tout l'aréna est accessible, des espaces de stationnement, à l'aire de socialisation, aux vestiaires et aux salles de bain.

Écoutez la Journée du hockey au Canada de la Banque Scotia le samedi 29 janvier, à partir de midi (HE) sur les ondes de Sportsnet, de SN NOW, de NHL LIVE et de CBC.

