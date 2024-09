BMO Gestion de patrimoine s'associe pour la première fois à la collecte de fonds de BMO Marchés des capitaux

Le programme a recueilli plus de 33 millions de dollars canadiens et soutenu plus de 5 500 étudiants depuis 2005

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que la journée de négociation de son programme Action-Éducation de 2024, tenue le 25 septembre 2024, a permis d'amasser 1,5 million de dollars canadiens, somme qui servira d'aide à l'éducation pour des milliers d'étudiants du monde entier, pour un total de plus de 33 millions de dollars depuis le début du programme, il y a vingt ans.

La 20e journée de négociation du programme Action-Éducation de BMO permet d’amasser 1,5 million de dollars canadiens afin de favoriser l’éducation, le développement et le progrès pour des étudiants prometteurs partout dans le monde (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

Chaque année, BMO fait don de toutes les commissions sur actions institutionnelles nord-américaines et européennes provenant d'une journée de négociation à des organismes de bienfaisance sélectionnés qui aident des étudiants issus de la diversité, brillants et méritants, à réaliser leurs ambitions en matière d'éducation postsecondaire. Cette année, BMO Ligne d'action, qui fait partie de BMO Gestion de patrimoine, s'est joint au programme et fait don des commissions de négociation d'actions et de FNB générées au cours de la journée du 25 septembre.

Hippolyte Agkpo et John Mitrano (cochefs, Actions mondiales, BMO Marchés des capitaux), Andrea Casciato, (chef, Placements numériques, BMO Ligne d'action), Camilla Sutton (chef, Recherche sur les actions, Canada et Royaume-Uni, BMO Marchés des capitaux), des collègues de BMO et plusieurs boursiers du programme Action-Éducation se sont joints à Rizwan Awan (président, Négociation d'actions, groupe TMX) pour sonner la cloche de clôture le 25 septembre.

« Je tiens à remercier les employés et les clients qui font en sorte que cet événement ait lieu chaque année, et je salue tout particulièrement Deland Kamanga et l'équipe de BMO Gestion de patrimoine pour s'être joints à nous à l'occasion du 20e anniversaire de cet incroyable programme, a déclaré Alan Tannenbaum, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux. BMO affirme sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en faisant don chaque année de la totalité des fonds que nous recueillons en cette journée à des organismes de bienfaisance qui favorisent le progrès, la diversité et l'inclusion en offrant des bourses d'études, des programmes de mentorat et des occasions de perfectionnement à des étudiants prometteurs. »

« Cette année, pour la première fois, BMO Gestion de patrimoine s'est fièrement joint à BMO Marchés des capitaux pour sa journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation, a indiqué Deland Kamanga, chef, BMO Gestion de patrimoine. Nous sommes ravis de participer à un programme aussi fructueux et d'offrir à nos clients une occasion remarquable de faire une différence significative en faisant don de la totalité des commissions de négociation d'actions et de FNB de Ligne d'action et de nos partenaires, qui ont été versées le 25 septembre. »

La Fondation Jackie Robinson est l'un des organismes soutenus par le programme Action-Éducation de BMO. Karmyn McCloud, boursière 2005 du programme Action-Éducation, aujourd'hui conseillère juridique principale chez Shell USA, Inc. a décrit l'impact que ce programme a eu sur sa vie :

Marian Wright Edelman a dit un jour : « On ne peut pas être ce que l'on ne voit pas ». « La Fondation Jackie Robinson a élargi mes horizons en m'exposant à des centaines de brillants étudiants de couleur de tous les États-Unis. Les week-ends de réseautage de la FJR ont été profonds, offrant un développement personnel et professionnel extraordinaire, une exposition à des activités culturelles uniques et un engagement dans le service communautaire. Mon expérience au sein de la FJR a été inégalée et a joué un rôle déterminant dans ce que je suis aujourd'hui. »

Le produit de la journée de négociation du programme Action-Éducation de cette année sera versé aux organismes de bienfaisance suivants :

Pour plus d'informations sur le programme, visitez :

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2023, notre impact social s'est traduit par des dons s'élevant à plus de 84 millions de dollars au bénéfice de centaines d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux gens de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 31,2 millions de dollars de dons dans le cadre de notre programme annuel BMO Générosité. Pour plus de renseignements, visitez BMO.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244