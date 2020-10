La 20e édition de La guignolée des médias se déroulera du 23 novembre au 24 décembre

Une grande journée de solidarité aura aussi lieu le jeudi 3 décembre

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La 20e édition de La guignolée des médias interpellera la population afin de récolter des dons en argent et en denrées non périssables du 23 novembre au 24 décembre. L'insécurité alimentaire étant l'une des principales conséquences directes de la crise actuelle, cette vaste opération d'entraide est plus nécessaire que jamais.

Le 3 décembre, une date à retenir!

La traditionnelle collecte de rue du premier jeudi de décembre n'aura toutefois pas lieu en raison des enjeux de santé publique. Dans le but de compenser la perte des dons importants récoltés aux coins des rues, les médias seront particulièrement actifs en diffusion de publicité et en contenu le jeudi 3 décembre pour en faire une grande journée de solidarité. Un appel du fond du cœur aux entreprises, organisations et individus sera lancé afin qu'ils se mobilisent au sein de leur milieu.

Comme toujours, une centaine de médias (stations de télé et de radio, réseaux d'affichage, médias imprimés et numériques, etc.) s'uniront dans cette initiative de soutien et de sensibilisation.

Plusieurs façons de donner

Partout au Québec, les gens seront invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo, les succursales des courtiers immobiliers Via Capitale ou à guignolee.ca.

20 porte-paroles et ambassadeurs numériques

Six personnalités publiques et 14 ambassadeurs numériques traiteront d'insécurité alimentaire et de pauvreté sur différentes tribunes médiatiques et réseaux sociaux pendant les 32 jours de la collecte. Ils encourageront les personnes en mesure de contribuer en dépit de la crise économique.

Enfin, une campagne publicitaire conçue par l'agence montréalaise par Tam-Tam\TBWA marquera le lancement officiel de la 20e édition de La guignolée des médias, le 23 novembre prochain.

À propos de La guignolée des médias

Depuis sa naissance en 2001, La guignolée des médias a récolté au-delà de 45 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de dizaines d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire d'ici. L'opération est tenue à l'approche des Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l'exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée le printemps dernier lors d'une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie.

