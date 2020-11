La 20e édition de La guignolée des médias aura lieu du 23 novembre au 24 décembre

MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Malgré le contexte, la 20e édition de La guignolée des médias a lieu du 23 novembre au 24 décembre. Parce que les derniers mois ont été éprouvants, une telle opération d'entraide est plus nécessaire que jamais. Un sondage exclusif dévoilé le 30 novembre prochain permettra d'ailleurs d'en prendre toute la mesure.

Comment donner

Les Québécois sont invités à donner dans une des quelque 380 pharmacies Jean Coutu du Québec, les 199 épiceries Maxi et Provigo et dans les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale. Nos fidèles Amis acceptent les dons en denrées non périssables, en produits d'hygiène personnelle et en argent. Il est aussi possible de contribuer sur guignolee.ca en choisissant la région où diriger le don. Des reçus fiscaux seront remis pour les dons de 20 $ et plus. Il est également possible de faire des dons de 10 $ en textant le mot NOEL au 20222.

Un mécanisme de dons s'ajoute pour l'édition 2020

La traditionnelle collecte de rue étant reportée à 2021, nous mettons de l'avant une toute nouvelle initiative, en collaboration avec Desjardins, et qui, nous l'espérons pourra en partie combler les pertes potentielles de dons. Avec le programme de financement Du cœur en double offert sur la plateforme participative La Ruche, Desjardins doublera les contributions jusqu'à concurrence de 1 M$ pour la province, dont près de 500 000 $ pour La guignolée des médias. Les fonds recueillis seront distribués aux organismes locaux des quatre coins du Québec.

3 décembre : un jour de solidarité

Toujours pour compenser l'absence temporaire de la collecte de rue, un effort soutenu sera déployé par les médias le jeudi 3 décembre. Ils mettront l'insécurité alimentaire à l'avant-plan durant toute cette journée de solidarité. Ainsi, ils informeront et sensibiliseront le grand public à la problématique de la faim, en plus de l'encourager à la générosité.

Une édition historique

Cette édition toute spéciale sera la 20e de l'événement. C'est en novembre 2001 qu'a été lancé ce qui s'appelait alors La grande guignolée des médias. Elle est née de la volonté de regrouper les guignolées et récoltes de différents médias dans un souci d'efficacité. La première collecte de rue a eu lieu le 13 décembre. La regrettée comédienne Rita Lafontaine en avait été la porte-parole. Rassemblant 16 médias et tenu uniquement dans la région de Montréal, l'événement avait récolté 392 834,70 $.

2020 : 20 ans, 20 porte-paroles!

Pour souligner cette 20e édition, La guignolée des médias recourt à 20 personnalités qui agiront comme porte-paroles. Sur différentes tribunes et sur leurs réseaux sociaux, ils feront rayonner la cause et motiveront les Québécois à être généreux. Afin de bien les préparer, ils ont tous assisté à une séance de sensibilisation animée par l'humoriste Stéphane Fallu.

Rita Baga Marie-Ève Cotton Jean-Marc Généreux Livia Martin Marina Bastarache Manal Drissi Jean-Sébastien Girard Geneviève O'Gleman Bob Le Chef Nicolas Duvernois Jessica Harnois Alex Perron Brigitte Boisjoli Geneviève Everell Anik Jean Guillaume Pineault Mike Clay Ingrid Falaise Katherine Levac Isabelle Racicot

Images émouvantes et évocatrices

Une campagne publicitaire conçue par l'agence montréalaise par Tam-Tam\TBWA est déployée jusqu'au 24 décembre prochain. Sous le thème Liste de cadeaux, elle traduit avec émotion la détresse des gens qui n'ont pour seule demande que de se nourrir convenablement.

« On veut créer des messages touchants qui mettent en lumière la difficulté que des gens autour de nous peuvent vivre cette année. Certains enfants ne pourront pas faire de liste de cadeaux. Pour certaines familles, seule la liste d'épicerie sera possible, et même… Les files aux comptoirs d'aide alimentaire risquent d'être plus longues. Donc, on se doit de marquer les gens pour qu'ils soient encore plus généreux à aider dans nos communautés » explique Manuel Ferrarini, vice-président, directeur de création chez Tam-Tam\TBWA.

À propos de La guignolée des médias

La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. Depuis sa naissance en 2001, elle a récolté au-delà de 45 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plus de 100 organismes et de comptoirs d'aide alimentaire d'ici. L'opération est tenue pendant les Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l'exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée lors d'une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie au printemps 2020.

À propos de nos fidèles Amis

Depuis la toute première année, le réseau Jean Coutu est fier de participer à cette collecte qui représente maintenant une tradition bien implantée aux quatre coins du Québec. La pauvreté constitue un obstacle majeur à la santé, et la santé est au cœur des actions de cet Ami.

Quant à Provigo et Maxi, présents auprès de La guignolée des médias depuis 2010, nourrir les gens, c'est leur métier! En temps qu'importants détaillants en alimentation, ils sont aux premières loges pour constater à quel point il est essentiel pour les familles d'avoir de la nourriture sur la table, non seulement pendant les Fêtes, mais toute l'année. Chaque geste compte, et tous les employés sont fiers de contribuer pour faire la différence.

Amie de La guignolée des médias depuis 2015, la bannière immobilière québécoise Via Capitale confirme pour sa part que l'humanisme caractérise chaque membre de sa grande équipe et que l'entraide fait partie de leur ADN. Au fil des ans, les quelque 1000 courtiers du Québec ont implanté plusieurs initiatives à succès, afin d'amasser des fonds pour soutenir les familles de leurs régions.

Information

guignolee.ca

