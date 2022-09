Le programme annuel donne la valeur d'une journée de commissions liées aux opérations générées par BMO Marchés des capitaux à Toronto , New York et Londres

Le programme a recueilli plus de 30 millions de dollars canadiens et soutenu plus de 5 000 étudiants depuis sa création en 2005

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 21 sept. 2022 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui que la journée annuelle de négociation de son programme Action-Éducation de 2022, tenue le 20 septembre 2022, a permis d'amasser 1,65 million de dollars canadiens, somme qui servira d'aide à l'éducation pour des étudiants du monde entier.

Chaque année, BMO donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte d'investisseurs institutionnels en Amérique du Nord et en Europe, à des organismes caritatifs qui offrent des bourses d'études, des programmes de mentorat et des possibilités de perfectionnement à des étudiants moins fortunés pour les aider à réaliser leur potentiel.

« Cette année, j'ai eu le plaisir d'être présent dans notre salle des marchés de Londres pour le programme Action-Éducation. L'énergie était inspirante à mesure que nous voyions le montant des dons augmenter tout au long de la journée. C'est la 18e année que ce programme existe et il est toujours très populaire; il aide BMO à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Le programme Action-Éducation profite à des étudiants prometteurs du monde entier grâce à des programmes d'aide financière et de perfectionnement qui favorisent la diversité et l'inclusion, et qui les aident à progresser. »

Ouvrir des portes pour la jeunesse

« Dans mon pays [la Tanzanie], les filles ont toujours été réfractaires à l'idée de s'inscrire dans des disciplines STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) parce qu'elles pensent qu'elles sont réservées aux hommes. Je vois un objectif plus large : il y a des gens derrière moi qui veulent entrer dans ce domaine d'études. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même, ils n'y parviendront pas. La motivation est donc plus grande que l'inquiétude, a indiqué Glorious Dongwe, étudiante en finance des métaux et de l'énergie à l'Imperial College de Londres et boursière du programme Action-Éducation de BMO. »

Cette année, le produit de la journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation sera remis aux organismes caritatifs suivants :

Depuis sa création en 2005, le programme a permis de recueillir plus de 30 millions de dollars et d'aider plus de 5 000 étudiants à réaliser leur potentiel d'études. Pour plus d'informations, visitez le site Culture.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

