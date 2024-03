La 18e édition du Déjeuner des Grands permet d'amasser plus de 178 000 $ pour le Club des petits déjeuners  - Un événement d'envergure pour nourrir le potentiel des enfants

BOUCHERVILLE, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Cette avant-midi, pour une 18e édition, ce sont plus de 500 participants du milieu des affaires et scolaire de la Montérégie qui se sont réunie à l'événement signature du Déjeuner des Grands au magnifique Hôtel Mortagne. L'événement de réseautage au profit du Club des petits déjeuners a été ponctué de moments précieux, tout en mettant en lumière les besoins croissants de l'organisation.

Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners, Benoit Gagnon, Mark Weightman, Marc-Antoine Dequoy et le comité organisateur du Déjeuner des Grands (Groupe CNW/Club des petits déjeuners) (Gauche à droite) Benoit Gagnon, animateur, entrepreneur et ambassadeur du Club des petits déjeuners, Marc-Antoine Dequoy, demi défensif des Alouettes de Montréal et Mark Weightman, président des Alouettes de Montréal (Groupe CNW/Club des petits déjeuners) Vincent Vallière, auteur-compositeur-interprète et l’orchestre avancé de l’école primaire Charles Le Moyne (Groupe CNW/Club des petits déjeuners)

« Les entreprises sont des partenaires cruciaux pour la pérennité des programmes de petits déjeuners. Cet événement est un moment rassembleur pour illustrer notre objectif commun de nourrir le potentiel des leaders de demain. » a déclaré Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners.

Le Club était ravi d'avoir pu bénéficier du soutien précieux du comité organisateur du Déjeuner des Grands, constitué de professionnels du monde des affaires qui excellent dans l'art de mobiliser la communauté et de transformer cette initiative en un événement majeur. Le Club est fier d'avoir les membres de ce comité parmi ses ambassadeurs : Joannie Aumont (CPU), Serge Audette (RFA Assurances), Vincent Carrier (Simexco), Martine Cloutier (CSSMV), Faye Dea Jalbert (Exa Design), Marie-Ève Goyette (Quai99), Katya Landry (Clinique Azur), Alain Lapalus (Caisse Desjardins Pierre-Boucher), Johanie Patenaude (Ménard Associés), Luc Pouliot (Polycontrols), Patrice Spencer (Agence Oz) et Paul Thériault (Octave Maecenas).

L'émission matinale

Présenté par Emballages Carrousel, le Déjeuner des Grands a été animé une fois de plus par l'animateur et entrepreneur, Benoît Gagnon. Fier ambassadeur du Club depuis plus de 25 ans, sous la forme d'une émission matinale, le maître de cérémonie a présenté des invités spéciaux sur scène tels que l'humoriste Korine Côté et l'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières.

« C'est un honneur d'animer cet événement année après année et voir la mobilisation du milieu des affaires. Un petit déjeuner nourrissant peut être l'élément manquant pour la réussite d'un enfant » a déclaré Benoît Gagnon.

L'encan a la criée, présentée par les champions de la 110e de la Coupe Grey, les Alouettes de Montréal et Actualisation IDH, a été animé par Mark Weightman, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal, ainsi que le demi défensif, Marc-Antoine Dequoy.

L'événement a également mis en évidence l'urgence d'atteindre davantage d'enfants en Montérégie et dans toute la province, étant donné la hausse de fréquentation des programmes de petits déjeuners depuis la rentrée scolaire. Alors que le Club des petits déjeuners et ses partenaires ont contribué à atteindre plus de 79 000 enfants au Québec, ils se sont résolus à élargir leur portée pour garantir une égalité des chances aux leaders de demain.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

