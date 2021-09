Le programme annuel donne la valeur d'une journée de commissions liées aux opérations générées par BMO Marchés des capitaux dans le monde

Le programme a recueilli plus de 28 millions de dollars canadiens et soutenu plus de 5 000 étudiants depuis 2005

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 23 sept. 2021 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui que la journée annuelle de négociation de son programme Action-Éducation, tenue le 22 septembre 2021, a permis d'amasser 1,6 million de dollars canadiens, somme qui sera remise sous forme de bourses d'études à des étudiants d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni.

Chaque année, BMO donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte d'investisseurs institutionnels en Amérique du Nord et en Europe à des organismes caritatifs qui offrent des bourses d'études, des programmes de mentorat et des possibilités de perfectionnement à des étudiants moins fortunés pour les aider à réaliser leur potentiel.

« La journée de négociation du programme Action-Éducation de BMO existe depuis 17 ans et nous aide à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Le programme contribue à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion par le biais de programmes d'aide financière et de perfectionnement au profit d'étudiants brillants et méritants d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Nous sommes fiers de nous associer à des organisations qui ont un impact durable sur les jeunes, dont beaucoup ont élu domicile professionnel à BMO au fil des ans. »

« En tant que diplômée du programme de mentorat Baruch de la Financial Women's Association/BMO Marchés des capitaux, je suis très reconnaissante du mentorat qui a changé ma vie et de la chance que j'ai eue de vivre deux stages d'été formidables à BMO. Non seulement la bourse d'études de BMO a-t-elle aidé ma famille, mais j'ai le sentiment qu'elle m'a lancée vers un avenir très prometteur », s'est réjouie Jenny He, récemment recrutée par BMO.

Cette année, le produit de la journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation sera remis aux huit organismes caritatifs suivants :

Depuis sa création en 2005, le programme a permis de recueillir plus de 28 millions de dollars et d'aider plus de 5 000 étudiants à réaliser leur plein potentiel. Pour plus d'informations, visitez le site Notre culture .

