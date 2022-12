La 15e Conférence des Parties (COP15) - La ministre Laforest participe à la COP15 à Montréal

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 11 décembre, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, était présente au 7e Sommet des gouvernements infranationaux et des villes, qui se tenait à l'occasion de la COP15.

Lors de sa prise de parole, la ministre a mis en lumière le rôle des villes dans la protection de la biodiversité. De plus, elle a souligné que la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, publiée en juin 2022, constitue un levier important pour la création de milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins de la population et pour l'adoption de formes d'aménagement qui permettront notamment de contrer la perte de milieux naturels.

Citation :

« En influençant, en s'engageant et en agissant concrètement, les gouvernements infranationaux et les villes s'avèrent plus que jamais des joueurs incontournables pour protéger collectivement la biodiversité de notre planète. Depuis plusieurs années déjà, des municipalités québécoises font preuve de leadership en ce sens et notre gouvernement est présent pour les appuyer. Je tiens à féliciter le milieu municipal pour ses actions, et la Ville de Montréal pour les efforts déployés afin d'assurer le succès de ce Sommet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

La COP15 , événement d'envergure internationale organisé par les Nations unies, se déroule à Montréal jusqu'au 19 décembre prochain et rassemble des gouvernements du monde entier afin de convenir d'objectifs en matière de protection de la biodiversité.

est axé principalement sur la prise de mesures qui permettront de mettre un terme à la perte de biodiversité et se concentre sur trois thèmes, soit l'engagement, l'influence et l'action. Les résultats seront présentés officiellement par les organisateurs lors de la réunion de haut niveau de la de la Convention sur la diversité biologique, sous la forme d'un message exprimé d'une seule voix. Le 6 décembre 2022, le gouvernement a réitéré son engagement à atteindre la prochaine cible mondiale de conservation de 30 % de son territoire d'ici 2030 en annonçant le Plan Nature, qui prévoit un premier investissement historique de 650 millions de dollars sur 7 ans, dont 345 millions de dollars au cours des 4 prochaines années.

Rappelons que le gouvernement a dévoilé, le 6 juin 2022, la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Cette politique, élaborée à la suite de plusieurs démarches de consultation, se veut un levier pour la création et la transformation de milieux de vie qui, notamment, contreront la perte de milieux naturels. Le plan de mise en œuvre de cette importante politique, dont la publication aura lieu au printemps 2023, prévoira des actions concrètes qui permettront d'atteindre cet objectif.

Liens connexes :

