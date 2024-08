L'UTILE et les Industries Bonneville s'unissent pour augmenter l'efficacité de la construction modulaire au Québec grâce au soutien financier du gouvernement fédéral

RIMOUSKI, QC, le 1er août 2024 /CNW/ - L'UTILE et les Industries Bonneville annoncent fièrement une nouvelle collaboration visant à augmenter l'efficacité de la construction modulaire au Québec. Rendue possible grâce à un financement de 1 M$ du 5e cycle du Défi d'offre de logement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), cette collaboration a comme objectif d'optimiser l'arrimage entre les différents maillons de la chaîne de production de logements modulaires, afin de pouvoir déployer le plein potentiel de cette technique de construction innovante.

Pour y parvenir, l'UTILE et les Industries Bonneville - un donneur d'ouvrage et un manufacturier de logements modulaires - travailleront de façon concertée et sur le long terme avec une firme d'architecture, une firme d'ingénierie et un entrepreneur général. Cela permettra la standardisation des processus et des méthodes d'arrimage, qui se traduiront en retour par des gains en efficacité lors de la réalisation de futurs projets de construction modulaire.

Un tout premier projet modulaire de l'UTILE pour mettre en œuvre la solution… à Rimouski!

Le tout premier projet modulaire multirésidentiel de l'UTILE, s'installera tout près de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) sur la rue Alcide-C.-Horth. Grâce au travail concerté des Industries Bonneville, de Construction Longer, de Blouin Beauchamp Architectes, du Groupe GBI et de l'UTILE, un projet de plus de 150 appartements destinés prioritairement à la population étudiante pourrait voir le jour en un temps record. Le chantier pourrait effectivement débuter aussi tôt que cet automne et les premiers locataires pourraient emménager dans les 8 mois suivant le début des travaux.

Ce projet, dont l'investissement total est évalué à plus de 30 M$, logera plus de 180 étudiant•es de l'UQAR. La Ville de Rimouski s'est engagée par convention d'aide à soutenir l'organisme (avec un don de terrain), et le projet a aussi obtenu l'appui financier de l'AGECAR. L'engagement des autres partenaires financiers du projet sera confirmé plus tard cette année.

Avec un taux d'inoccupation sous la barre du 1% depuis des années, la crise du logement touche durement la population étudiante de Rimouski chaque rentrée. La construction d'appartements abordables dédiés à cette population permettra de diminuer la précarité financière et de contribuer à l'accessibilité aux études supérieures dans le Bas-Saint-Laurent.

Citations

« La construction modulaire présente un potentiel important pour accélérer la livraison d'immeubles multirésidentiels à la grandeur du Canada. L'équipe d'UTILE est fière de s'attaquer à débloquer ce potentiel avec Les Industries Bonneville et nos autres partenaires membres du consortium. Grâce au soutien financier de la SCHL, les innovations produites par ce projet bénéficieront à toute l'industrie de la construction multirésidentielle. »

Laurent Levesque, président-directeur général et co-fondateur de l'UTILE

« Alors qu'il est de plus en plus difficile de se loger à faible coût, le Défi d'offre de logement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a vu naître un consortium de partenaires qui développe un modèle novateur de construction modulaire. L'objectif du consortium est de bâtir son premier projet pour la population étudiante à Rimouski. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces importantes initiatives qui démarreront dans le Bas-Saint-Laurent et dont le modèle pourra être reproduit partout au Québec. Ensemble, avec les différents intervenants, nous pouvons faire une différence pour nos communautés. »

L'Honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Chez Les Industries Bonneville, l'innovation est au cœur de notre ADN. Cette collaboration avec l'UTILE s'inscrit parfaitement dans notre mission d'être des partenaires de premier plan pour inverser la courbe des coûts de construction de logements. Cette initiative prometteuse bénéficiera non seulement à l'ensemble de l'industrie modulaire, mais aussi à des générations d'étudiants qui pourront se loger de manière adéquate et avantageuse. Le dynamisme des Industries Bonneville, combiné à la vision de l'UTILE, ouvrira la voie à de nombreux autres projets modulaires au Québec et au Canada, servant ainsi les intérêts des citoyens. »

Éric Bonneville, co-président des Industries Bonneville

« La Ville de Rimouski est fière de soutenir le projet de logement étudiant de l'UTILE, une initiative innovante et indispensable. L'adoption, en mai dernier, de la convention d'aide par le conseil municipal témoigne de notre engagement à voir se concrétiser ce projet. Le projet de l'UTILE, qui s'ajoute aux autres projets de logements annoncés pour le secteur et aux commerces de proximité, s'intègre parfaitement à nos objectifs de développement de la rue Alcide-C. Horth : mixité sociale, davantage de densité et transport actif. En somme, nous nous réjouissons de cet apport du gouvernement fédéral qui pave la voie à ce type de développement, non seulement dans notre région, mais également pour tout le Québec. »

Guy Caron, Maire de Rimouski

À propos de l'UTILE : L'UTILE est une entreprise d'économie sociale qui construit et opère des appartements étudiants à but non lucratif dans plusieurs villes au Québec. Le parc immobilier de l'UTILE loge actuellement environ 800 locataires dans trois villes étudiantes.

À propos des Industries Bonneville : Les Industries Bonneville sont une entreprise familiale spécialisée dans la création, la construction et l'offre de concepts d'habitation uniques. Fondée en 1961 par le visionnaire Paul-Émile Bonneville, Les Industries Bonneville célèbrent aujourd'hui plus de six décennies d'engagement envers l'excellence et l'innovation dans le domaine de la construction. Devenue une entreprise familiale, elle est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération, perpétuant la tradition de repousser les limites des tendances actuelles grâce à des techniques de construction avant-gardistes.

Depuis plus de 40 ans, la division commerciale de l'entreprise s'est distinguée par son expertise dans la gestion de projets d'envergure. Des écoles aux agrandissements d'hôpitaux en passant par des immeubles multilogements, Les Industries Bonneville mettent à profit leur expérience et leurs compétences techniques pour réaliser des projets variés et complexes.

