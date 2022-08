L'UQAT et l'INRS lancent la 17e édition de l'Université nomade sous le thème de la sécurisation culturelle en contexte autochtone

Un programme unique au Québec favorisant le partage des savoirs autochtones et des savoirs scientifiques.

VAL-D'OR, QC, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) annoncent le lancement de la 17e édition de l'Université nomade après deux ans d'absence en raison de la pandémie de COVID-19. Sous le thème de la sécurisation culturelle en contexte autochtone : genèse, approches, pratiques, l'évènement se tient du 15 au 19 août, au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de l'UQAT à Val-d'Or. Il est organisé par le Réseau DIALOG, ancré à l'INRS, en collaboration avec des membres du corps professoral de l'École d'études autochtones de l'UQAT.

Une formation interactive et participative

L'Université nomade est un programme de formation qui vise à favoriser le partage des savoirs et des compétences entre le milieu universitaire et le milieu autochtone autour d'enjeux sociétaux. Les enseignements seront dispensés par une équipe multidisciplinaire composée de détentrices et détenteurs de savoirs autochtones, d'actrices et acteurs sociaux de différentes instances autochtones de même que les professeures de l'INRS, Carole Lévesque et Nancy Wiscutie-Crépeau, et de l'UQAT, Suzy Basile et Ioana Radu. Une soixantaine de participantes et participants, dont plus de trente étudiantes et étudiants, autochtones et allochtones, forment le groupe réuni pour l'occasion. Cette formation reconnue permet l'obtention de crédits aux trois cycles universitaires, et ce, dans différents programmes d'études.

Plusieurs intervenantes et intervenants se joindront aussi à l'équipe de formation interdisciplinaire, ce qui favorisera la rencontre entre les savoirs autochtones et les savoirs scientifiques.

« Nous sommes heureux de compter parmi les invités de cette semaine une belle diversité de collaboratrices et collaborateurs qui contribuent à rendre cette expérience de coconstruction des connaissances et de recherche collaborative si unique qu'est l'Université nomade », souligne Suzy Basile.

« Nous avons ciblé cette année la thématique de la sécurisation culturelle à cause de sa pertinence et de sa portée pour l'avenir des relations entre la société québécoise et le monde autochtone dans des domaines aussi significatifs que la santé, l'éducation, le logement et l'employabilité », affirme Carole Lévesque. « Cette 17e édition vise notamment à faire connaître les initiatives de régénération culturelle et sociale qui sont de plus en plus nombreuses en contexte autochtone et sur lesquelles reposent les actions et les questionnements relatifs à la sécurisation culturelle. »

C'est la cinquième fois que l'UQAT accueille l'Université nomade depuis la création de cette dernière en 2008.

Remise de la 2e Bourse Joyce Echaquan

Lors de l'évènement, les organisatrices auront le plaisir d'annoncer la lauréate de la seconde bourse Joyce Echaquan offerte conjointement par les Fonds de recherche du Québec, l'UQAT et l'INRS. Soulignons que cette bourse d'études de 36 000 $, répartie sur deux ans, fut créée avec l'appui de la famille en mémoire de Joyce Echaquan. Elle est destinée à une étudiante autochtone de niveau maîtrise inscrite à l'UQAT ou à l'INRS.

À propos du Réseau DIALOG

DIALOG est un regroupement stratégique de connaissances créé en 2001 et ancré à l'Institut national de la recherche scientifique (Québec, Canada). Forum de partage et de rencontre, le réseau DIALOG se situe à l'interface du milieu universitaire et du milieu communautaire autochtone. Il met en relation des chercheuses et chercheurs universitaires, des actrices et acteurs sociaux du monde autochtone ainsi que des étudiantes et étudiants engagés dans une démarche d'actualisation et de renouvellement des pratiques de recherche, des apprentissages collectifs, des méthodologies participatives, des théories décoloniales et des connaissances scientifiques et autochtones. DIALOG regroupe plus de cent personnes et compte quelque 26 partenaires institutionnels, dont 18 organisations autochtones. Ses actions en faveur de la réconciliation visent l'amélioration des conditions de vie des diverses populations autochtones et la création de nouveaux corpus de connaissances en soutien à leurs initiatives d'affirmation identitaire et de développement social. DIALOG est subventionné par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

À propos de l'INRS

L' INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS occupe la première place au Québec en termes d'intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement , Énergie Matériaux Télécommunications , Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'UQAT

L'UQAT est une université d'exception, de proximité et engagée, et ce, depuis près de 40 ans. Avec ses trois campus, ses quatre centres et ses nombreux points de service, l'UQAT compte plus de 6 000 étudiantes et étudiants et propose plus de 150 programmes d'études, notamment en études autochtones. Elle collabore depuis ses débuts de façon soutenue avec les Autochtones et assume pleinement son rôle d'agent de changement. Elle prend part à la réconciliation entre les nations de façon concrète en contribuant au développement des compétences et au mieux-être des peuples autochtones. L'UQAT a consolidé son partenariat avec les Premiers Peuples par la création de l'École d'études autochtones, un département entièrement consacré à l'enseignement et à la recherche avec les Autochtones.

