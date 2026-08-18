ROUYN-NORANDA, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) dévoile aujourd'hui son identité de marque actualisée, conçue pour refléter son évolution et affirmer clairement son positionnement en tant qu'université des bâtisseuses et des bâtisseurs.

L’UQAT dévoile son identité de marque modernisée, reflet de son évolution et de son esprit bâtisseur.

Développée en collaboration avec le studio de stratégie et de design Principal, la nouvelle plateforme de marque s'appuie sur une analyse rigoureuse, incluant une importante consultation de la communauté universitaire, visant à exprimer avec justesse les forces distinctives de l'UQAT, ses valeurs et son évolution. Elle renforce la cohérence de ses communications en plus de soutenir sa présence et son rayonnement dans un environnement de plus en plus concurrentiel et numérique.

« Nous ressentons une grande fierté à dévoiler cette identité renouvelée, développée pour être à la fois souple et durable, et qui traduit ce qu'est l'UQAT aujourd'hui ainsi que la direction qu'elle prend pour l'avenir. Pour l'UQAT, la revitalisation de son identité graphique s'est imposée pour renforcer la cohérence, le positionnement et la présence numérique de l'image de marque. C'était une réponse à des enjeux stratégiques clairs, déjà perceptibles dans les consultations et les analyses lors de l'exercice de planification stratégique », affirme le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson.

Un logo à l'image de l'esprit bâtisseur de l'Université

La nouvelle identité de marque se déploie à travers des composantes normées, dont un logo revisité, désormais proposé en version monochrome, symbolisant l'unité reliant l'ensemble de ses territoires d'ancrage. Emblématique et largement appréciée, la couleur orange représente l'un des éléments les plus forts de l'identité. Les lettres ont aussi été légèrement épaissies et resserrées afin d'en renforcer la solidité et d'assurer une performance optimale dans les environnements numériques. Véritable point d'ancrage de l'identité visuelle, le logo évolue avec cohérence pour incarner l'esprit bâtisseur de l'UQAT, de même que les liens profonds qu'elle entretient avec les Premiers Peuples. Le « A » du sigle évoque à la fois le tipi et l'idée d'une charpente, telle une structure solide et accueillante, symbolisant un lieu où chacune et chacun trouve sa place sous un même toit.

Une identité visuelle distinctive

Pensée selon les réalités du monde universitaire, l'identité de marque renouvelée repose sur une signature visuelle cohérente et structurée, conçue pour répondre aux multiples besoins d'expression. Elle s'appuie sur un ensemble d'éléments graphiques complémentaires : un logo actualisé, une palette de couleurs principales chaleureuse accompagnée de couleurs secondaires inspirées de la nature, un duo distinctif de typographies qui allie impact et crédibilité, des textures rappelant le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que des formes dérivées des lettres du logo, notamment. Cette plateforme graphique assure la cohérence de l'identité de marque de l'UQAT dans toutes ses communications pour en maximiser la portée, la reconnaissance et le rayonnement.

Habiter l'Université

Avec sa signature « UQAT. Bâtir ce qui vous habite. », l'Université affirme avec force son identité, son ouverture et son engagement envers ses communautés. Basée sur un manifeste, cette signature exprime une conception profondément humaine de l'expérience universitaire : un lieu que l'on habite pleinement, où l'on trouve sa place et où l'on a l'espace pour se réaliser.

À propos de l'UQAT

À l'UQAT, les idées prennent racine dans le territoire pour mieux rayonner sur les scènes provinciale, nationale et internationale. Présente en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans les Hautes-Laurentides et à Montréal, l'Université offre un enseignement, une recherche et une recherche-création d'excellence développés en étroite collaboration avec les organisations et les collectivités. Ancrée dans ses milieux, elle est également à la portée de toutes et tous, avec une formation à distance de pointe. Animée par la volonté de voir grand, l'UQAT figure parmi les trois premières universités canadiennes à vocation générale pour l'intensité de ses activités de recherche. L'UQAT fait de la proximité une force, où collaboration, innovation et accompagnement permettent à chacune et chacun de bâtir un parcours à leur image et de contribuer au développement des collectivités d'ici et d'ailleurs.

UQAT. Bâtir ce qui vous habite.

Pour en savoir plus sur l'identité de marque de l'UQAT : cliquez ici.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Service des communications et du recrutement, [email protected]