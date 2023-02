L'UQAR doit protéger ses chargé-es de cours des propos orduriers

RIMOUSKI, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - « Le prof a un niveau mental d'un élève de troisième année. » « Il doit retourner à son pays, sale race. » « Donnez-lui de l'argent pour qu'elle change de couleur de vêtements. » « Bro what the fuck, mon chien explique mieux ».

Ces propos orduriers, haineux et parfois même violents sont, hélas, tirés textuellement de certaines appréciations anonymes faites par des personnes étudiantes de l'Université du Québec à Rimouski, au terme de leurs cours. Sans être filtrés et remis sans discernement, ces documents sont déposés par l'employeur dans les portails d'employé des chargées et chargés de cours, au risque de miner leur santé mentale.

« Les membres du SCCCUQAR ne rejettent pas en bloc tout processus d'appréciation de l'enseignement, mais en vertu de l'obligation de prévention prévue par la Loi sur la santé et sécurité du travail, les personnes chargées de cours demandent à l'employeur d'agir et de filtrer les commentaires inacceptables. Pourtant, la direction leur oppose une fin de non-recevoir incompréhensible », déplore Michèle Tessier-Baillargeon, vice-présidente à l'information et à la mobilisation du Syndicat des chargés et chargées de cours de l'UQAR (SCCCUQAR-CSN). Dans les faits, d'autres universités ont enchâssé dans les conventions collectives des mécanismes pour dissuader les propos inacceptables.

« Nos quelque 700 membres, répartis à parts égales entre les campus de Rimouski et de Lévis, sont sans contrat de travail depuis mai 2021. Après une trentaine de séances de négociation, il est temps pour l'employeur de cesser de se braquer, de prendre ses responsabilités et de protéger ses chargées et chargés de cours », tranche Michèle Tessier-Baillargeon.

Accès à la recherche universitaire

Le syndicat, qui est à même de comparer puisqu'il participe à une négociation coordonnée avec une dizaine d'autres universités québécoises, se heurte au même refus à propos de sa demande portant sur la reconnaissance de la recherche universitaire faite par les chargées et chargés de cours.

« L'employeur refuse obstinément de considérer, même sans fonds supplémentaires, un volet de perfectionnement consacré à la recherche des personnes chargées de cours. Comme si la recherche ne pouvait servir à améliorer notre enseignement universitaire ! Or, en facilitant notre accès à la recherche, c'est toute la communauté scientifique qui en profiterait », rappelle Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université.

Là encore, d'autres établissements (dont certains du réseau des universités du Québec) considèrent l'expertise et la formation des chargées et chargés de cours lorsque vient le temps d'entreprendre des projets de recherche.

« Les personnes chargées de cours sont les piliers de l'UQAR, alors qu'elles donnent plus de 50 % des cours de premier cycle. Sans leur expertise et leur contribution au savoir, nos régions peineraient à retenir les cerveaux. La direction a intérêt à soigner les relations de travail », de conclure Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN).

La prochaine séance de négociation entre les parties se déroulera le jeudi 23 février.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85 % des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) représente 8 500 membres, répartis dans plus de 96 syndicats, dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d'activité confondus, privé comme public.

