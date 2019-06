L'UQAM ouvre une boutique éphémère consacrée au talent et à la créativité de ses diplômés

La Boutique offre également une collection coproduite par la COOP et l'UQAM arborant les couleurs du 50e ainsi que des éléments architecturaux représentatifs de l'Université. Chacune des collections est mise en valeur dans un habillage graphique créé à partir de l'identité visuelle des célébrations. En outre, on peut s'y procurer l'une ou l'autre des trois sérigraphies conçues par le professeur Alfred Halasa de l'École de design et affichiste de réputation internationale, afin de souligner le 50e anniversaire de l'Université.

L'aménagement de la Boutique éphémère a été réalisé par une diplômée, Stéfanie Vermeersch (B.A. design de l'environnement, 2012; B.A. design graphique, 2015), qui a proposé une mise en espace et un mobilier de présentation simple et polyvalent, afin de mettre l'accent sur les produits.

En plus de mettre en valeur les créations de diplômés, la Boutique se veut un espace de promotion de la qualité du design local. Outre des objets, on y retrouve notamment des ouvrages sur le design et les attraits de Montréal.

La première collection réunit les productions d'une vingtaine de diplômés. D'autres produits s'ajouteront aux collections subséquentes. Les diplômés de l'UQAM intéressés à y présenter leurs créations peuvent d'ailleurs communiquer par courriel à boutique50@coopuqam.com.

Voici la liste des diplômés et collections en vente pour l'ouverture de la Boutique éphémère. À noter que les collections peuvent inclure d'autres collaborateurs.

Lino (B.A. design graphique, 2003)

Josée Courtemanche (M.A. arts visuels en médiatiques, 2010)

Cath Laporte - Catherine Laporte (B.A. design graphique, 2005)

- (B.A. design graphique, 2005) Charlotte Ratel ((B.A. design graphique, 2014)

((B.A. design graphique, 2014) Anabel Roy - Anabel Jolin-Roy (B.A. design graphique, 2015)

- (B.A. design graphique, 2015) Mireille St-Pierre (B.A. design graphique, 2011)

(B.A. design graphique, 2011) Amélie Tourangeau ((B.A. design graphique, 2012)

Sébastien Lépine (B.A. design graphique, 2001)

Audrey Wells (B.A. design graphique, 2012)

(B.A. design graphique, 2012) Alice in Montréal - Aurelia Turon-Lagot (B.A. design de l'environnement, 2014)

Atelier Bang Bang - Simon Laliberté (B.A. design graphique, 2012)

Bien à vous - Jeanne Joly (B.ED. préscolaire et primaire, 2011)

(B.ED. préscolaire et primaire, 2011) I like maps - Olivier Gratton-Gagné (M.A. communication, 2011)

La Fabrik éco - Pénélope St-Cyr Robitaille (B.A. design graphique, 2014)

Les beaux jours - Vanessa Duval-Pellerin (B.A. design graphique, 2013)

(B.A. design graphique, 2013) Nouveau Projet - Nicolas Langelier (B.A. communication 2001)

(B.A. communication 2001) Paperole - Jacinthe Pilote (B.A. design graphique, 2005)

(B.A. design graphique, 2005) Quelle Histoire! Daniel Robitaille (B.A. design graphique, 2008)

(B.A. design graphique, 2008) Robin des bas - Maxime Després (B.A. communication, relations publiques, 2015), Frédéric Laurence (Majeure en communication, 2013)

Yogang - Alixe Côté (étudiante en design graphique)

Coordonnées de la Boutique éphémère de l'UQAM

Adresse : 365, rue Sainte-Catherine Est

Heures d'ouverture :

Lundi au mercredi : 10 h à 18 h

Jeudi et vendredi : 10 h à 21 h

Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 12 h à 17 h

Téléphone : 514 987-3000, poste 1369

Courriel : boutique50@coopuqam.com

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Julie Meunier, Conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, meunier.julie@uqam.ca, 514 987-3000, poste 1707

Related Links

www.uqam.ca