L'UQAM inaugure le Pôle en cinéma pour répondre aux besoins de l'industrie du film au Québec et ailleurs

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) dévoile son nouveau Pôle en cinéma. Configuré en six espaces, ce Pôle est situé dans le pavillon Judith-Jasmin. Il est doté d'une salle de projection avec 102 sièges, d'un studio de tournage spacieux, équipé de technologies haut de gamme et accompagné de deux loges, d'une salle d'enseignement, d'un studio d'enregistrement avec une régie et d'une salle de bruitage, ainsi que d'une nouvelle salle de montage.

Reconnu pour son excellence et la renommée de ses personnes diplômées, le programme en cinéma de l'École des médias offre un environnement professionnel qui reproduit les plateaux de tournage au Québec, au Canada et à l'international. Grâce au Pôle en cinéma, les personnes étudiantes ont accès à un environnement d'apprentissage renouvelé qui continue d'accueillir, lors de classes de maître et d'ateliers, des membres de l'industrie, artisanes et artisans, dont l'expérience et l'expertise enrichissent leur formation.

Selon le vice-recteur à la Vie académique de l'UQAM, Jean-Christian Pleau : « Notre programme en création médias - cinéma en est un recherché par la relève et reconnu par l'industrie. La haute qualité des installations du nouveau Pôle en cinéma, véritable laboratoire d'enseignement et de création, répond exactement aux ambitions de l'École des médias et de sa formation unique. Il représente un extraordinaire espace d'expérimentation pour que nos étudiantes et étudiants cultivent leur créativité et développent leurs vision et curiosité. ».

Le gouvernement du Québec a financé à la hauteur de 9 millions de dollars le Pôle en cinéma de l'UQAM, un projet novateur et attendu par le milieu. Ces installations ont été réalisées par le Service de la planification et des projets immobiliers et le Service de l'audiovisuel de l'UQAM, en collaboration avec l'École des médias. La conception, l'exécution et la surveillance des travaux ont été confiées aux firmes Marosi Troy | Jodoin Lamarre Pratte, architectes en consortium, SNC Lavalin inc. (mécanique et électricité) et Les Services EXP inc. (structure).

Des personnes diplômées qui font la fierté de l'UQAM

L'UQAM est fière de compter parmi ses personnes diplômées, les réalisatrices, réalisateurs et scénaristes Geneviève Albert (Noémie dit oui), Éric K. Boulianne (Viking, Le Plongeur), Geneviève Dulude-De Celles (Une colonie), Stéphane Lafleur (Viking, Tu dors Nicole), Léa Pool (La Passion d'Augustine, Le Papillon bleu, Emporte-moi) et Denis Villeneuve (Dune, Blade Runner, Sicario, Incendies, Polytechnique), en plus de Bruno Boulianne (Un cirque sur le fleuve), Jeanne Leblanc (Les nôtres, Isla Blanca) et Rémi St-Michel (Avant qu'on explose, Le chevreuil), tous trois chargés de cours à l'École des médias. Ces personnes se sont illustrées grâce à leur créativité et à leur talent lors de grands festivals de films québécois, canadiens et internationaux.

Pôle en cinéma de l'UQAM - Détails techniques d'une technologie avant-gardiste

Au cours de leur cheminement académique, les étudiantes et étudiants pourront bénéficier d'équipements de très haut niveau, dont ceux utilisés par l'industrie pour des longs métrages de fiction. Parmi ces technologies qui permettent à l'École des médias de se distinguer, on retrouve :

Une salle de projection équipée d'un système Dolby Atmos et d'un projecteur professionnel de cinéma laser de résolution 4K de 12 000 lumens;

de 12 000 lumens; Un studio d'enregistrement et de mix sonore 7.1.4 de type Atmos avec une insonorisation remarquable;

Une caméra Arri Mini LF permettant de créer de la cinématographie grand format;

Des objectifs Sigma Cine FF Hi-speed Primes;

Des équipements d'éclairage au Led Astera, contrôlés par une application numérique, et des équipements d'éclairage au Led Arri Skypanels S60 et au Led Lite matte;

Un équipement machiniste lumière haut de gamme.

L'incorporation massive des technologies d'éclairage Led contribue à la réduction de l'empreinte écologique des tournages et offre des fonctionnalités innovantes. Par ailleurs, l'insonorisation des locaux répond aux plus hauts standards de la production cinématographique en milieu universitaire.

Adresse : Pôle en cinéma de l'UQAM, pavillon Judith-Jasmin, 1495, rue Saint-Denis, salle J-M400.

