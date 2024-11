L'UQAM et l'ASPQ présentent une nouvelle vision de la santé

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le colloque Une nouvelle vision de la santé, présenté par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), rassemble aujourd'hui plus de 350 personnes pour réfléchir à la nécessité de concevoir un nouveau système de santé adapté à la réalité et aux besoins de la population. L'événement est l'occasion d'explorer l'approche « Une seule santé », promue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plusieurs conférencières et conférenciers de marque participent au colloque, notamment :

Christian Dubé, ministre de la Santé;

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé;

Luc Boileau , directeur national de la Santé publique;

, directeur national de la Santé publique; Joanne Castonguay , commissaire à la santé et au bien-être du Québec;

, commissaire à la santé et au bien-être du Québec; Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM;

Thomas Bastien , directeur général de l'ASPQ;

, directeur général de l'ASPQ; Fabrice Brunet , vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l'UQAM;

, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l'UQAM; Alexandre Cloutier , président du réseau de l'Université du Québec.

L'événement, qui se tient au Cœur des sciences de l'UQAM, réunit des spécialistes de divers domaines, ainsi que des universitaires, praticiens et praticiennes en provenance du Québec et de la France. Leurs discussions portent sur la promotion de la santé en tenant compte de ses déterminants physiques, mentaux et sociaux, de même que la prévention et le traitement des maladies à travers une approche de médecine personnalisée et communautaire.

Présent lors de l'événement, le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, souligne l'engagement de l'Université envers une vision renouvelée de la santé : « Que ce soit en biologie, psychologie, travail social, sexologie, ostéopathie, art thérapie ou sciences de l'environnement par exemple, l'UQAM compte déjà plusieurs programmes rattachés à la santé, et plus de 200 professeures et professeurs de notre université mènent avec succès des projets de recherche en santé. Nous entendons poursuivre dans cette voie et renforcer notre contribution afin de servir encore mieux la société québécoise ».

Aux premières loges des enjeux en santé publique, le directeur général de l'ASPQ, Thomas Bastien, soutient que « l'ASPQ est heureuse de collaborer à l'élaboration et à la promotion d'un système de santé qui place la prévention et la réduction de la maladie au centre de ses priorités. Cette transition est nécessaire pour la mise en place d'un système viable qui protège et améliore la santé et le bien-être des Québécois et Québécoises, tout en réduisant les souffrances évitables ».

Le vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l'UQAM, Fabrice Brunet, croit pour sa part que l'Université est dans une excellente position pour incarner la nouvelle vision dont le système de santé a besoin: « Notre système de santé est encore trop souvent centré sur la maladie, alors que la santé doit être envisagée comme un équilibre entre le physique, le mental et le social. Si nous voulons améliorer la situation, nous devons faire le point sur notre système, reconnaître son évolution et accepter que les besoins aient changé ».

Le colloque conjoint est l'occasion d'entendre des points de vue sur les défis actuels et futurs de la santé, soulignant la nécessité de développer des solutions innovantes adaptées aux besoins changeants des populations. Parmi les réflexions soulevées lors de l'événement, mentionnons :

La transformation et la refonte de notre système de santé pour mieux répondre aux nouvelles attentes de la société et aux enjeux de santé publique émergents.





L'adoption d'une vision de la santé en tant que levier de changement social : une santé axée sur la prévention et l'ensemble de ses déterminants (physiques, mentaux, sociaux).





La nécessité de faire de la collaboration interdisciplinaire la base du système de santé.





L'identification des nouveaux besoins de formation universitaire en sciences de la santé, incluant l'importance de l'humain, les technologies basées sur l'intelligence artificielle et la recherche dans les sciences de la vie.

Selon Thomas Bastien de l'ASPQ et Fabrice Brunet de l'UQAM, « le rassemblement d'aujourd'hui témoigne de l'intérêt de partenaires clés du milieu en faveur d'une approche collaborative et communautaire. Il représente un jalon important pour l'implantation d'une vision de la santé axée sur la promotion et la prévention ».

