L'UQAM décerne un doctorat honoris causa à Janette Bertrand, Boucar Diouf, Françoise David, Elise Gravel et quatre autres personnalités d'exception

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) est fière d'annoncer qu'elle décernera un doctorat honoris causa, la plus haute distinction que l'Université peut attribuer, à huit personnalités de renom qui ont contribué, à travers les décennies, à l'avancement du progrès et du mieux-être de la société.

Janette Bertrand , journaliste et écrivaine, pionnière dans le domaine de l'éducation à la sexualité

, journaliste et écrivaine, pionnière dans le domaine de l'éducation à la sexualité Boucar Diouf , scientifique, auteur, chroniqueur et humoriste

, scientifique, auteur, chroniqueur et humoriste Françoise David , militante féministe, femme politique et travailleuse sociale

, militante féministe, femme politique et travailleuse sociale Elise Gravel , auteure et illustratrice

, auteure et illustratrice Iolande Cadrin-Rossignol , cinéaste, scénariste et productrice

, cinéaste, scénariste et productrice Marie-Josée Lacroix , consultante en design stratégique

, consultante en design stratégique Lucille Proulx , artiste et pionnière de l'art-thérapie

, artiste et pionnière de l'art-thérapie Daron Acemoglu, économiste et professeur au Massachussetts Institute of Technology ( MIT )

« C'est avec une grande émotion et une immense fierté que nous décernons ces doctorats honoris causa à des personnalités au mérite exceptionnel, qui inspirent des générations. Par ce geste inscrit dans la longue tradition universitaire, nous saluons leur engagement, leur rayonnement et leur contribution remarquable à la société québécoise, en parfaite résonance avec les valeurs et idéaux de

l'UQAM. » ̶ Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM

Janette Bertrand, journaliste et écrivaine, pionnière dans le domaine de l'éducation à la sexualité

L'UQAM rendra hommage à Janette Bertrand, figure marquante du paysage médiatique québécois, qui célébrera son centième anniversaire le 25 mars 2025, en lui décernant un doctorat honoris causa. Par son travail exceptionnel de communication et de sensibilisation, elle a profondément influencé les valeurs sociales liées à la sexualité et à l'intimité au Québec. En tant que chef de file en enseignement et en recherche en sexologie, l'UQAM souligne ainsi l'apport inestimable de Janette Bertrand dans ce domaine.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Janette Bertrand se tiendra lors de la collation des grades de la Faculté des sciences humaines, en juin prochain.

Boucar Diouf, scientifique, auteur, chroniqueur et humoriste

L'UQAM rendra hommage à Boucar Diouf pour son talent exceptionnel de vulgarisateur scientifique et son engagement social. Alliant rigueur scientifique, humour et culture, il a marqué la réflexion sur la diversité et l'intégration. Né au Sénégal, ce communicateur brillant met la science au service de la société avec une approche accessible et engageante. À travers son humour et ses interventions, il aborde avec finesse les enjeux sociaux et culturels, devenant ainsi un ambassadeur du Québec et de la francophonie.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Boucar Diouf aura lieu lors de la collation des grades de la Faculté des sciences, en juin prochain.

Françoise David, militante féministe, femme politique et travailleuse sociale

L'UQAM décernera un doctorat honoris causa à Françoise David, en reconnaissance de son engagement en faveur de la justice sociale, de l'égalité et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que de ses contributions intellectuelles, politiques et militantes. Son parcours exemplaire et son rôle de leader dans la promotion des droits illustrent son engagement social et politique, une valeur qui est chère à l'Université.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Françoise David se tiendra lors de la collation des grades de la Faculté de science politique et de droit, en juin prochain.

Elise Gravel, auteure et illustratrice

L'UQAM honorera Elise Gravel pour sa contribution exceptionnelle à la littérature jeunesse, conjuguant valeur artistique et engagement éducatif. Figure influente, elle soutient les personnes enseignantes, défend la justice sociale et inspire les jeunes au Québec et à l'international. Son œuvre, marquée par une volonté de défendre les plus vulnérables, met en lumière l'importance de la littérature jeunesse, souvent sous-estimée. Par son impact sur la société et l'éducation, elle s'impose comme une voix essentielle dans la promotion des valeurs d'inclusion et de justice.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Elise Gravel se tiendra lors de la collation des grades de Faculté des sciences de l'éducation, en juin prochain.

Iolande Cadrin-Rossignol, cinéaste, scénariste et productrice

L'UQAM rendra hommage à l'engagement social et environnemental de Iolande Cadrin-Rossignol à travers son œuvre de cinéaste, scénariste et productrice. Visionnaire, elle a ancré son cinéma dans les réalités sociales et écologiques, léguant aux générations futures une précieuse pédagogie du monde. Visionnaire, elle a donné la parole aux femmes à une époque où leur espace d'expression était restreint. Ce doctorat honorifique souligne son avant-gardisme féministe, écologique et inclusif, ainsi que son influence durable dans la création et la production cinématographique et télévisuelle.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Iolande Cadrin-Rossignol se tiendra lors de la collation des grades de la Faculté de communication, en juin prochain.

Marie-Josée Lacroix, consultante en design stratégique

L'UQAM honorera Marie-Josée Lacroix pour son leadership visionnaire et son rôle pionnier dans la promotion du design. Diplômée du baccalauréat en design de l'environnement en 1982 et première commissaire au design à la Ville de Montréal de 1991 à 2021, elle a contribué à l'inscription de la métropole au réseau des villes UNESCO, affirmant ainsi l'importance du design dans la société. Son engagement reflète les valeurs de l'École de design de l'UQAM qui célèbre ses 50 ans en mettant en lumière des pratiques transversales et novatrices. Son influence durable continue d'inspirer le milieu du design à Montréal et au-delà.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Marie-Josée Lacroix se tiendra lors de la collation des grades de Faculté des arts, en juin prochain.

Lucille Proulx, artiste et pionnière de l'art-thérapie

L'UQAM honorera Lucille Proulx pour sa contribution remarquable à l'avancement du mieux-être collectif par l'art-thérapie sur les plans théorique et clinique. Son parcours exceptionnel, tant au niveau national qu'international, témoigne de son engagement profond envers cette discipline. L'Université soulignera également son rôle de mentor, son enthousiasme communicatif et sa détermination à transmettre son savoir. Son inspirante transition de mère de famille à pionnière de l'art-thérapie illustre avec éloquence que tout est possible, à tout âge.



La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Lucille Proulx se tiendra lors de la collation des grades de la Faculté des sciences humaines, en juin prochain.

Daron Acemoglu, économiste et professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT)

L'UQAM honorera le lauréat du prix Nobel d'économie 2024 Daron Acemoglu, l'un des économistes les plus influents de sa génération, pour ses recherches sur les institutions, le développement économique et les inégalités. Son travail novateur a façonné les débats sur les politiques publiques mondiales, mettant en lumière le rôle clé des institutions dans une économie inclusive et durable. Sa vision, en phase avec les valeurs de justice et de progrès social, offre des analyses essentielles pour réduire les inégalités et favoriser un développement économique équitable.

Le doctorat honoris causa de Daron Acemoglu sera décerné lors d'une cérémonie spéciale qui se déroulera dans le cadre d'un événement organisé par le Département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion, en septembre prochain.

À propos des doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa de l'UQAM est un diplôme honorifique décerné à des personnes au mérite exceptionnel pour l'excellence de leur carrière universitaire, professionnelle, scientifique ou artistique, ou qui ont contribué de façon remarquable au progrès de la société ou à l'avancement du mieux-être de la collectivité. Il est remis à des personnes faisant partie de la communauté externe de l'UQAM.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Gaudérique Traub, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél.: 514 987-3000, poste 20230, [email protected]