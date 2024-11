L'UQAM CRÉE SA FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - La création de la Faculté des sciences de la santé de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a été annoncée aujourd'hui par le recteur Stéphane Pallage dans le cadre du colloque Une nouvelle vision de la santé, organisé conjointement par l'UQAM et l'Association pour la santé publique du Québec.

La création de cette faculté s'inscrit dans le droit fil de l'annonce dévoilée ce matin par le ministre de la Santé Christian Dubé et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé Sonia Bélanger, à l'occasion du même colloque, selon laquelle le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) mettra sur pied une stratégie pour miser davantage sur la prévention.

« La vision de l'UQAM en santé est centrée sur une approche globale, interdisciplinaire et collaborative. Loin de se limiter au traitement de la maladie, elle vise le maintien de la santé grâce à des approches tournées vers la prévention, une priorité gouvernementale, la promotion de modes de vie sains et la résilience communautaire », a indiqué le recteur de l'UQAM Stéphane Pallage.

Selon le Dr Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé à l'UQAM, « cette vision de la santé requiert de repenser le système actuel pour adopter une perspective plus globale, qui permettra de mettre en place des équipes de promotion de la santé consacrées au maintien de la santé des Québécoises et des Québécois, des équipes de prévention de la maladie, des équipes de guérison de la maladie, et des équipes de réadaptation ou de retour en santé ».

L'UQAM compte déjà plusieurs programmes rattachés directement à la santé, ainsi que d'autres liés à ce domaine ou se situant en périphérie de celui-ci. Ces dernières années, plus de 200 professeures et professeurs ont mené avec succès des projets de recherche en santé. La nouvelle faculté permettra de déployer ces expertises et d'investir de nouveaux champs d'études et de recherche, au bénéfice de la population québécoise.

« L'UQAM est prête à s'engager pour le Québec, comme elle le fait depuis 55 ans, et à regarder le monde à l'envers pour mieux voir ce qui est invisible à l'endroit. Notre faculté n'existe nulle part au monde et nous allons la faire vivre ensemble », a conclu le recteur de l'UQAM dans le cadre du colloque.

La vision de l'UQAM en santé est présentée par le Dr Fabrice Brunet dans cette capsule vidéo.

SOURCE Université du Québec à Montréal

