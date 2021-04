L'UQAM apporte des précisions sur les négociations en cours relativement à l'utilisation inappropriée de son nom et de son logo

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) tient à préciser qu'une entente de principe est intervenue entre les parties dès le mercredi 31 mars dernier dans le cadre des procédures judiciaires intentées à l'encontre d'une étudiante, en raison de l'utilisation inappropriée du nom et du logo de l'Université en lien avec des photos intimes.

Le 31 mars, les procédures judiciaires ont donc été reportées à une date non précisée pour permettre aux parties de continuer à négocier les modalités de cette entente de principe.

L'UQAM prend acte du mouvement d'appui des derniers jours à l'endroit de l'étudiante. En aucun cas, l'UQAM n'a souhaité ni ne souhaite proscrire la liberté d'expression, une valeur qui lui est chère. Elle ne nourrit pas non plus de préjugés à l'endroit du travail du sexe. Elle réitère le fait que les procédures judiciaires n'ont aucunement pour but d'interdire à l'étudiante de diffuser des photos intimes d'elle-même sur les réseaux sociaux ou autrement.

L'UQAM demeure cette université ouverte et inclusive, pionnière en études féministes et réputée pour son excellence et son innovation dans la formation, la recherche et la création en arts. La liberté d'expression ne saurait toutefois justifier une atteinte au nom et au logo de l'Université ou à leur exploitation commerciale sans autorisation.

Pour donner au processus de négociation en cours toutes les chances de réussite possible, l'UQAM s'abstiendra d'émettre d'autres commentaires pour le moment. Elle demeure confiante que les efforts consentis ces derniers jours par les deux parties en vue d'en arriver à un règlement déboucheront prochainement sur une entente.

