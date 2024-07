L'UPA salue l'adhésion de tous les grands détaillants alimentaires au Code de conduite du secteur de l'épicerie

LONGUEUIL, QC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) salue le travail qui a été effectué par le conseil provisoire du Bureau du Code de conduite pour le secteur des produits d'épicerie afin que tous les grands détaillants adhèrent de façon volontaire au Code de conduite du secteur de l'épicerie, comme annoncé officiellement hier par les ministres de l'Agriculture réunis à la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture.

« L'UPA demande depuis plusieurs années la mise en place d'un code de conduite auquel participeraient les principaux détaillants en alimentation du Canada afin d'assurer une plus grande transparence, prévisibilité et équité pour l'ensemble des parties prenantes de la chaîne agroalimentaire, et ce, au bénéfice du consommateur. De bonnes relations entre les grands détaillants, leurs fournisseurs et les producteurs agricoles sont déterminantes pour la pérennité de milliers d'entreprises du secteur agroalimentaire », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Rappelons que l'UPA est un des représentants du Conseil d'administration intérimaire du Code de conduite du secteur de l'épicerie et travaille depuis le premier jour à la réussite de la mise en place du Code. Maintenant, tous pourront concentrer leurs énergies sur les prochaines étapes à réaliser, notamment la mise en place du Bureau du code de conduite du secteur des produits d'épicerie et le développement des divers processus pour sa mise en œuvre d'ici juin 2025.

