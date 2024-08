L'UPA qui souffle 100 bougies cette année présente la 20e édition des Portes ouvertes Mangeons local le dimanche 8 septembre, à travers tout le Québec

LONGUEUIL, QC, le 19 août 2024 /CNW/ - Le dimanche 8 septembre 2024, de 10 h à 16 h, le public est invité à aller à la rencontre des productrices et producteurs établis à travers le Québec. Dans la continuité du mouvement Mangeons local, les Portes ouvertes Mangeons local, une initiative de l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui en est à sa 20e édition, est l'événement tout désigné pour 47 fermes aux différents types de productions d'accueillir des visiteurs. Soulignons que plusieurs d'entre elles ne sont pas accessibles aux consommateurs le reste de l'année!

Visites animées, ateliers, autocueillettes, animaux, dégustation : une foule d'activités sont au menu! Ces rencontres plairont à tous et vous en apprendront davantage sur la vie quotidienne de nos entrepreneurs agricoles. Aucune réservation n'est nécessaire et les activités sont gratuites!

« Cette journée est un moment fort en échanges entre les productrices, les producteurs et le public. Je vous invite à prendre la route du Québec pour vivre cet événement unique, une occasion de poser un geste citoyen important et rencontrer celles et ceux qui nous nourrissent. Venez découvrir leur savoir-faire exceptionnel et les produits d'une qualité remarquable qu'ils ont à vous offrir », a déclaré Martin Caron, président général de l'UPA.

« Les Portes ouvertes Mangeons local sont l'occasion idéale de découvrir le travail passionné de nos productrices et producteurs, et ce, aux quatre coins du Québec. Elles nous rappellent également l'importance de soutenir notre agriculture locale. Je vous invite à profiter en grand nombre de cet événement pour aller à la rencontre de ceux et celles qui nous nourrissent tous les jours. Bonne visite! », a déclaré André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« La plupart des gens ne savent pas tout le travail qu'il faut accomplir pour produire les aliments de qualité supérieure que nous apprécions. Des événements comme les Portes ouvertes Mangeons local sont d'une importance vitale pour combler le fossé en donnant l'occasion aux gens d'en apprendre davantage sur notre secteur agricole et célébrer nos producteurs locaux. J'encourage tout le monde à participer et à montrer leur soutien à nos productrices et nos producteurs exceptionnels ici au Québec », a déclaré l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Application Mangeons local

Pour planifier ses visites, il suffit de consulter l'onglet Portes ouvertes dans l'application Mangeons local ou le site Web. L'outil permet aux usagers, entre autres, d'élaborer leurs propres circuits à partir des activités offertes et qui les intéressent dans le cadre des Portes ouvertes. Nommée grande gagnante dans la catégorie Site Web ou application mobile - consommateur des Prix DUX 2024, l'application Mangeons local, présentée par Aliments du Québec, demeure par ailleurs un guide incontournable à utiliser toute l'année, rassemblant plus de 1 500 destinations incontournables à visiter, dont des fermes, des marchés publics, des fromageries, des restaurants et des microbrasseries.

Concours présenté par Provigo/Maxi

À la suite de leur visite de fermes lors des Portes ouvertes Mangeons local, le public sera invité à remplir le sondage d'appréciation pour courir la chance de gagner une nuitée au Domaine de la Templerie, comprenant un petit-déjeuner et un souper en table champêtre pour une famille, en plus d'une carte-cadeau d'une valeur de 1 000 $ échangeable chez Provigo ou Maxi, et une carte-cadeau d'une valeur de 100 $ échangeable à la boutique en ligne de l'UPA. Pour plus de détails, consultez le règlement du concours.

Merci aux partenaires

Provigo/Maxi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Desjardins, Promutuel Assurance, La Financière agricole du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Aliments du Québec.

Les fermes du Québec nous ouvrent leurs portes. Le dimanche 8 septembre prochain, j'irai à la rencontre des productrices et producteurs pour être témoin privilégié de leur engagement et de leur expertise. C'est un appel toujours plus invitant à consommer nos produits locaux. J'ai bien hâte de revivre cette expérience unique » souligne Marie-Eve Janvier, animatrice et co-porte-parole du 100e anniversaire de l'UPA.

Pour tous les détails sur les Portes ouvertes Mangeons local, téléchargez gratuitement l'application Mangeons local, disponible sur Google Play et Apple Store. Son contenu est également offert sur le Web.

