L'UPA accueille positivement le lancement d'une consultation fédérale en matière d'agriculture durable

LONGUEUIL, QC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) accueille positivement le lancement d'une consultation fédérale en matière d'agriculture durable, annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, ainsi que sa nomination au comité consultatif afférent.

« Les productrices et producteurs agricoles sont depuis toujours des acteurs de changement en ce qui concerne l'agroenvironnement. Ils font aussi partie de la solution face aux changements climatiques. Les consultations lancées aujourd'hui ainsi que notre participation au comité consultatif permettront de mettre à profit les succès québécois en ces matières », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Les entreprises agricoles du pays sont confrontées à plusieurs défis au regard, notamment, de la demande alimentaire croissante, de leur résilience face aux changements climatiques et des attentes grandissantes des consommateurs. Un soutien et un accompagnement de la part des gouvernements, comparables à leurs principaux compétiteurs internationaux, en matière entre autres de recherche et d'innovation, d'adaptation des entreprises, de rétribution des pratiques agroenvironnementales et au chapitre de la production biologique seront toutefois déterminants.

Le gouvernement canadien a mis de l'avant plusieurs initiatives intéressantes ces dernières années, comme le Fonds d'action à la ferme pour le climat, Solutions agricoles pour le climat - Laboratoires vivants et le Programme de paysages agricoles résilients. Les agricultrices et les agriculteurs ont adhéré de façon convaincante à tous ces projets, démontrant ainsi leur grande ouverture au virage écologique souhaité par tous.

« Des gains substantiels ont été réalisés ces dernières décennies. C'est en misant sur ces réussites, à l'aide d'initiatives et de programmes adaptés aux réalités régionales et sectorielles, que les agricultrices et agriculteurs pourront continuer de bâtir une agriculture toujours plus durable, résiliente et pérenne », a conclu M. Caron.

