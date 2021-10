L'UPA accueille positivement la reconduction de Marie-Claude Bibeau à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

LONGUEUIL, QC, le 26 oct. 2021 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) accueille positivement la reconduction de la députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada.

« Mme Bibeau est une interlocutrice appréciée des agriculteurs et des agricultrices du Québec. Son écoute et sa disponibilité ont grandement facilité les choses ces deux dernières années, en particulier pendant la crise sanitaire. J'ai confiance que sa connaissance des dossiers permettra au gouvernement canadien de répondre rapidement aux nombreux défis auxquels est confronté le secteur agricole et nous avons hâte de continuer le travail avec elle », a déclaré le président de l'UPA, Marcel Groleau.

Rappelons que les enjeux agricoles et forestiers relevant du gouvernement canadien sont nombreux et déterminants, en l'occurrence les outils de gestion des risques, l'agroenvironnement, la main-d'œuvre, les relations commerciales et la fiscalité. Pour en savoir plus sur les sujets mis de l'avant pendant la récente campagne électorale fédérale, visitez le https://www.upa.qc.ca/fr/campagne-electorale-federale-2021/.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Jessica Blackburn, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, UPA, 450 679-0540, poste 8415 | 418 540-0638 | [email protected]

Liens connexes

https://www.upa.qc.ca