En partenariat avec Alimentation Couche-Tard inc., le nouveau laboratoire d'innovation en commerce au détail de l'École Bensadoun de commerce au détail de McGill permettra de mener des recherches novatrices et de tester des solutions, y compris des technologies « sans friction »

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 L'Université McGill et Alimentation Couche-Tard inc. annoncent leur partenariat pour l'ouverture du laboratoire d'innovation en commerce au détail à l'École Bensadoun de commerce au détail, un terrain d'essai en temps réel en matière d'innovation et de technologies « sans friction », qui répondra aux défis du secteur du commerce au détail. Dans un effort concerté pour transformer l'expérience client durant une période critique pour les détaillants, une université de calibre international et un détaillant d'envergure mondiale se sont réunis pour ériger l'un des premiers magasins-laboratoires en temps réel ouverts à la recherche en Amérique du Nord. Situé sur le campus de l'Université McGill du centre-ville, le laboratoire d'innovation est actuellement ouvert selon un horaire réduit et pour un nombre limité de clients en magasin, et ce, jusqu'à ce que les autorités de la santé publique jugent sécuritaire d'en assurer la pleine activité. Tous les magasins Couche-Tard, y compris ce laboratoire, respectent les directives de santé publique et renforcent l'application de procédures d'hygiène et d'assainissement pour protéger les employés et les clients.

Faits saillants

Un des premiers magasins-laboratoires de commerce au détail ouvert au public au Canada

Un des premiers magasins-laboratoires exerçant des activités de commerce au détail en Amérique du Nord issu de l'association d'une université et d'un détaillant pour faire avancer la recherche en gestion du commerce au détail

Un des premiers magasins « sans friction » au Canada (section Couche-Tard Connecté)

« En combinant l'intelligence artificielle et la gestion du commerce au détail, ce laboratoire d'innovation en vente au détail de l'École Bensadoun de commerce au détail permettra à nos chercheurs de mettre au point des initiatives et des technologies novatrices afin d'améliorer l'expérience client pour le secteur du commerce au détail avec l'aide de partenaires de l'industrie », a déclaré le professeur Morty Yalovsky, doyen de la Faculté de gestion Desautels de McGill. « Nous sommes heureux d'accueillir l'un des plus grands détaillants du Canada, Alimentation Couche-Tard inc., comme premier partenaire du secteur au sein de notre laboratoire pour aider à façonner l'avenir du commerce au détail en ce moment tournant de l'histoire. »

Deborah Hall Lefevre, chef de la direction technologique chez Alimentation Couche-Tard inc., a expliqué : « Ce nouveau magasin sur le campus de l'Université McGill témoigne à lui seul de notre engagement à trouver de nouvelles manières de faciliter un peu plus la vie de nos clients. Chez Couche-Tard, nous sommes toujours à la recherche de solutions innovantes qui améliorent l'expérience du client en magasin. En ayant un laboratoire en temps réel à notre disposition, nous sommes convaincus que les technologies et les projets de recherche qui y seront testés avec succès seront possiblement intégrés dans certains des 14 220 magasins de notre réseau mondial. »

À l'intérieur du magasin-laboratoire, une section Couche-Tard Connecté a été spécialement conçue à l'aide de technologies « sans friction » pour effectuer des paiements autonomes. Grâce à leur application mobile, les clients peuvent ouvrir la porte pour entrer dans la section Connecté, prendre des articles et partir. Les articles sélectionnés seront reconnus en temps réel et le paiement sera traité automatiquement dans l'application. Une première dans le secteur de l'accommodation au Canada, le magasin « sans friction » permettra aux membres de l'équipe du magasin Couche-Tard de consacrer plus de temps au service, et aux clients, et d'accélérer leur processus d'achat en magasin, facilitant un peu plus chaque jour la vie de ces derniers. Les solutions « sans friction » gagnent également en popularité auprès des clients de commerce au détail en période de pandémie.

Le laboratoire est dirigé par deux directeurs de recherche à McGill : le professeur Maxime Cohen de la Faculté de gestion Desautels et le professeur James Clark de la Faculté de génie. Sous l'égide d'un comité de direction mixte, les thèmes de recherche préliminaires viseront à aider les clients à faire des choix plus sains et plus durables et à trouver le bon équilibre entre personnalisation et confidentialité de l'expérience d'achat. Les chercheurs utiliseront des méthodes d'intelligence artificielle de pointe, tout en garantissant le respect de protocoles stricts de protection de la vie privée et de la confidentialité des données. L'objectif sera d'améliorer la prévision de la demande et les recommandations des clients, ainsi que la réalité virtuelle, ce qui permettra à la clientèle de repérer plus facilement les articles qu'elle souhaite se procurer. En plus d'ouvrir la porte à la recherche révolutionnaire, le laboratoire donnera aux étudiants de McGill la possibilité d'approfondir leurs connaissances grâce à l'apprentissage expérientiel sur place, au sein d'un environnement commercial innovant.

Sophie Provencher, vice-présidente, Opérations, Québec Ouest chez Alimentation Couche-Tard inc., a déclaré : « Nous sommes fiers de déployer ce nouveau magasin de concert avec l'École Bensadoun de commerce au détail de McGill et, de ce fait, de contribuer à la formation de la prochaine génération d'entrepreneurs, d'offrir une expérience client différenciée avec les récentes technologies et de fournir une expérience de travail encore plus valorisante et sécuritaire à nos employés actuels et futurs. Grâce à ce partenariat, nous misons sur l'excellent service à la clientèle que les membres de nos équipes en magasin offrent chaque jour, en facilitant un peu leurs tâches et en leur donnant davantage de temps et d'occasions pour faire le bonheur de nos clients. »

« La COVID-19 continuera d'avoir des répercussions importantes sur les détaillants, surtout sur l'expérience client traditionnelle, en personne », a précisé le professeur Saibal Ray, directeur académique de l'École Bensadoun de commerce au détail. « À mesure que la société évolue vers notre "nouvelle normalité" de distanciation physique, il devient plus important pour les chercheurs et les étudiants d'acquérir des connaissances sur l'expérience d'achat évolutive et de l'avenir. »

Malgré le nouveau confinement du Québec, Couche-Tard demeure déterminée à offrir, en ces temps difficiles, des services essentiels à la population et à soutenir les communautés habitant les régions où elle est présente. Dans ce contexte de pandémie mondiale, les technologies « sans friction » dans le magasin-laboratoire du campus de l'Université McGill deviennent encore plus pertinentes et offrent un moyen plus sûr pour les gens de se procurer des produits nécessaires à la vie courante.

Le laboratoire est financé par la Fondation de la famille Bensadoun et le Cercle des fondateurs de l'École Bensadoun de commerce au détail, dont fait partie Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'Alimentation Couche-Tard inc.

À propos de l'École Bensadoun de commerce au détail de l'Université McGill

Fondée en 1821 à Montréal, l'Université McGill est l'une des grandes universités du Canada qui compte 300 programmes d'études et au-delà de 40 000 étudiants originaires de plus de 150 pays. Ouverte en 2018 grâce à un don de la Fondation de la famille Bensadoun, l'École Bensadoun de commerce au détail de l'Université McGill a été créée pour former et valoriser un réseau international de penseurs et de professionnels interdisciplinaires qui, grâce à leurs recherches et à leurs efforts de conception et de développement, contribueront au succès du secteur. L'École Bensadoun s'efforce d'être la meilleure pépinière de talents et d'idées qui soit pour amener le secteur du commerce au détail à favoriser la consommation durable et le mieux-être de nos sociétés.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États-Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2 220 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 220 le nombre de magasins dans le réseau mondial. https://corpo.couche-tard.com

